Guilherme e Roberto vencem os Reis do Prainha Beach 2025

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Acre e Tocantins são os únicos Estados brasileiros que não possuem nenhum município entre as 100 maiores economias do país. As informações constam no levantamento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em 2023, publicado na última sexta-feira (19).

O estudo revela que a concentração da atividade econômica brasileira segue fortemente localizada nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, responderam juntos por 16,8% de todo o PIB nacional, liderando o ranking das cidades com maior impacto econômico.

Enquanto isso, nenhuma cidade acreana ou tocantinense aparece sequer entre as 100 maiores em termos de produção econômica, cenário que evidencia desigualdades regionais históricas e limitações estruturais enfrentadas pelos dois Estados.

No recorte ainda mais restrito das 25 cidades com maior participação no PIB, a ausência é ainda mais ampla na região Norte. De acordo com o IBGE, nenhum município nortista integra esse grupo, e Acre e Tocantins figuram na lista de Estados que não possuem cidades entre as maiores economias do país.

O levantamento também reforça a concentração econômica: as 25 maiores cidades brasileiras somam R$ 3,74 trilhões, o equivalente a 34,2% do PIB do país, enquanto Estados inteiros, como Acre e Tocantins, seguem sem representação entre os principais polos econômicos urbanos.

