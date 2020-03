Ediney estava em casa quando dois homens chegaram, chamaram-no pelo nome e o mataram com dois tiros

ITHAMAR SOUZA

Ediney Lucas de Souza Batista, 20 anos, foi morto por dois tiros na tarde desta quinta-feira (6). O crime aconteceu na Quadra 6A, casa 8, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de família, Ediney estava em casa quando dois homens chegaram e chamaram a vítima pelo nome, prontamente o homem atendeu o chamado e foi até o portão, onde foi recebido por cerca de dois tiros, sendo que um pegou no peito e outro na região da cabeça.

Segundo relatos de populares, após o crime a dupla correu para dentro de uma área de mata. Membros da facção local ainda chegaram a correr atrás dos assassinos, havendo assim uma troca de tiros dentro da mata. Mais os dois conseguiram escapar ileso.

Amigos da vítima ainda levaram o homem para o setor de emergência da Unidade de Pronto Atendimento UPA da Cidade do Povo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local e só atestou a morte do homem. O corpo de Ediney foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) usam essas informações para investigar o caso e tentar identificar os autores do crime.

Comentários