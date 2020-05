PM foi acionada em todas ocorrências, fez ronda nos locais dos crimes, mais ninguém foi preso até o momento

ITHAMAR SOUZA

A noite de sexta-feira (8), ficará na história e gravado na memória dos moradores da região da Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco, como “a noite do terror”.

A primeira ocorrência aconteceu no Ramal da Castanheira, Travessa São Luiz, no bairro Santa Maria. Quando homens em um carro Uno de cor preto, perseguiram e mataram o jovem Anderson Carneiro, de 21 anos, com vários tiros, dentre eles, um de calibre 12 que acabou espocando a cabeça da vítima.

A segunda ocorrência foi registrado no bairro Santa Helena. Quando o ex-presidiário Jefferson Pereira da Silva, de 27 anos, caminhando em via pública e foi surpreendido por criminosos em um carro, de cor preto, que se aproximaram e os passageiros baixaram os vidros do veículo. De posse de armas de fogo, os bandidos efetuaram vários disparos, porém, Jefferson foi atingido por apenas um tiro nas duas pernas de calibre 12.

Para não morrer o jovem ainda conseguiu correr e se esconder dentro de uma residência. Moradores da região socorreram Jefferson e levaram para a UPA do Segundo Distrito, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi acionado e prestou os primeiros atendimentos e levaram Jefferson ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Uma terceira ocorrência também foi registrado ainda no Bairro Santa Helena, quando dois criminosos em uma motocicleta realizaram vários disparos contra membros de uma facção rival. Uma das pessoas ainda chegou a ser baleado, mas foi socorrido por moradores, mas não deu entrada no pronto socorro de Rio Branco.



A quarta ocorrência foi registrado no Ramal da Castanheira, quando bandidos fortemente armados invadiram a residência de um mecânico, localizado em uma das travessas do ramal e renderam a família. Os criminosos conseguiram ainda levar um veículo e vários objetos eletrônicos da casa. Antes de sair um dos meliantes ainda deu uma terçadada na cabeça do mecânico que já é idoso. A vítima foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A quinta ocorrência, também aconteceu no Ramal da Castanheira já pela madrugada deste sábado (9), quando criminosos chegaram fortemente armados em uma residência que fica próximo a Escola Boa União e obrigaram os moradores saírem de dentro da casa, em seguida colocaram fogo no local, como a casa era de madeira que foi consumida por completo pelas as chamas.

Em todas ocorrências a Polícia Militar foi acionada e realizou ronda ostensiva nos locais, mais ninguém foi preso após as ações criminosas descritas nesta matéria.



