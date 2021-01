Guedes interrompe férias e se reúne com Bolsonaro nesta quarta-feira

Na reunião desta quarta-feira, além de Guedes, os ministros da Comunicação, Educação, Agricultura e Saúde confirmaram presença.

Por Basília Rodrigues , CNN

Após contradições sobre o estado de saúde da economia do país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu interromper as férias e participar pessoalmente da reunião que o presidente Jair Bolsonaro terá com ministros nesta quarta-feira (6), agora de manhã.

Guedes afirmou à CNN que está no Palácio do Planalto. Oficialmente, o ministro voltará ao trabalho somente na semana que vem, quando encerra o período de duas semanas de férias.

Mas ontem, todos os ministros receberam ligação do Planalto com o convite para a primeira reunião do ano com Bolsonaro.

A apoiadores, Bolsonaro afirmou que o país está quebrado e que não pode fazer nada, se referindo a ideias de governo que não andam. Em contraponto, o ministro Guedes afirmou na terça-feira à analista Thaís Arbex que a economia brasileira está se recuperando em “V”, expressão utilizada para diagnosticar uma economia que caiu mas retomou o crescimento rapidamente.

Na reunião desta quarta-feira, além de Guedes, os ministros da Comunicação, Educação, Agricultura e Saúde confirmaram presença.

Comentários