A crise sobre o destino dos cadáveres na cidade equatoriana de Guayaquil continuou neste sábado (04) apesar dos esforços das autoridades para recolhê-los e em meio ao desgosto e incerteza dos parentes, enquanto a empresa privada anunciou a doação de mil caixões de papelão.

Após as chocantes imagens nas redes sociais de cadáveres em ruas e casas em Guayaquil, penduradas por familiares desesperados na ausência de uma resposta das autoridades para prosseguir com sua revolta, o Governo e o Município coordenaram uma resposta nos últimos dois dias que, no entanto, não conseguiu acabar com essa situação.

Na manhã de sábado, no bairro Norte de Molhos 8, um corpo foi deixado em um móvel na parte central de uma avenida com a placa “Ligamos para o 911 e não há ajuda”.

Após o meio-dia, uma equipe de agentes do Controle Metropolitano de Guayaquil, que estão envolvidos no levantamento com uma força-tarefa do Exército, pegou outro corpo em Sauces 5 e o transferiu para o cemitério Jardines de la Esperanza.

Caixões de papelão comprimidos

Foi um morto há mais de um dia e ele não pôde ser pego em sua casa também. As autoridades foram alertadas por vizinhos, que informaram que a mãe da vítima, uma mulher mais velha, permaneceu na casa ao lado do corpo.

A emergência é de tal magnitude que o município coordena com a empresa privada a entrega de mil caixões de papelão ondulado para entregar os corpos, informou o jornal El Universo, de Guayaquil.

“Os caixões serão distribuídos nos cemitérios Jardines de la Esperanza e Parque de la Paz e, se necessário, também serão entregues à equipe de Criminalística da Polícia Nacional”, disse o rotativo.

Incerteza e confusão nos cemitérios

Enquanto isso, várias dezenas de pessoas se aglomeravam pela manhã nos portões dos campos dos Parques de la Paz de Guayaquil, para exigir que se rendessem aos seus falecidos para que pudessem enterrá-los. Os corpos são de pessoas que estavam em hospitais ou mesmo em casas particulares, para COVID-19 ou outras causas, que foram levantadas e recolhidas pelas autoridades esta semana.

Outra circunstância é que o corpo foi levado para o cemitério público do Parque da Paz, em La Aurora, ao norte de Guayaquil, onde o sofrimento pode ser duplo porque muitas vezes descobrem lá que seus entes queridos não chegaram e não sabem onde estão.

Esta semana, a Prefeitura de Guayaquil providenciou contêineres refrigerados para abrigar os restos mortais à luz do acúmulo nos necrotérios, como medida para aliviar as devastações que o coronavírus está causando na cidade, que como o resto do país está sob um toque de recolher de 15 horas por dia.

O vice-presidente do Equador, Otto Sonnenholzner, reconheceu a “deterioração” da imagem internacional que o país sofreu como resultado do que está acontecendo em Guayaquil e anunciou novas medidas para enfrentar a pandemia que já reivindica 172 vidas e 3.465 contágios.

