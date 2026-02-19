Guaporé vence nas penalidades e elimina o Galvez na Arena

Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Guaporé venceu o Galvez, nas penalidades, por 3 a 2 nesta quarta, 18, na Arena da Floresta e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Watthinen marcou o gol do Jacaré e David anotou para o Imperador.

Muitas oportunidades

Galvez e Guaporé realizaram um jogo de muitas oportunidades. Will cruzou e Mano escorou com perigo, na primeira chance da partida.

O Galvez passou a dominar o jogo a partir dos 10 minutos, com jogadas pelos lados e também as aéreas.

Aos 43, Marcelinho realizou grande jogada e cruzou. Patrocínio ajeitou com o peito e David acertou um belo cruzado para fazer 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, os treinadores Maurício Carneiro, Galvez, e Márcio Parreiras, Guaporé, fizeram mudanças.

Aos 14, Caíque driblou dois marcadores e perdeu uma grande oportunidade para ampliar o placar.

Aos 34, Diego Hoffmann cobrou o lateral na área. A defesa do Galvez não cortou e Watthimen empatou.

Aos 40, a zaga do Imperador voltou a falhar, Mano bateu e a trave salvou o Galvez na última chance da partida.

Luiz Henrique garante

Nas disputas de penalidades, o goleiro Luiz Henrique defendeu as cobranças de Marcos Júnior e Patrick para garantir a classificação do Jacaré. O atacante Rato também perdeu um pênalti para o Imperador.

Contra o Juventude

O Guaporé vai enfrentar o Juventude, do Rio Grande do Sul, na 2ª fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado no dia 5 de março, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

