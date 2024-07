Grupo terapêutico online para artistas e profissionais da cultura inicia nesta semana

Caio Barbieri Trânsito caótico é registrado no início da reforma do Buraco do Tatu

Conhecido entre os brasilienses como Buraco do Tatu , o viaduto que liga o Eixão Sul ao Eixão Norte, por baixo da rodoviária do Plano Piloto, começou a passar por melhorias no último domingo (30), quando foi interditado.

No fim do expediente comercial desta terça-feira (2), um verdadeiro congestionamento foi registrado, especialmente na via que tem o sentido Eixão Sul-Norte, por volta das 19h, momento de pico na cidade.

O bloqueio necessário para os reparos obriga os motoristas a seguirem pelo Eixo Monumental (próximo à Esplanada), até que consigam fazer o retorno para continuar no Eixão ou nos eixinhos.

Com previsão de reabertura no dia 31 de julho, a reforma do viaduto, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ( DER-DF ), tem como objetivo realizar melhorias nas pistas e no tráfego dos veículos.

“Estamos trabalhando para garantir a segurança e a qualidade das vias, por isso optamos por realizar as obras no mês de julho, período de férias escolares, quando o trânsito costuma ser menos intenso”, afirmou o DER.

Durante o período de interdição, os motoristas que utilizam o Buraco do Tatu terão como opções de desvio contornar pela plataforma superior e inferior da Rodoviária do Plano Piloto, passando por locais como o Conjunto Nacional de Brasília e o Conic. Para quem precisa ir da Asa Sul para a Asa Norte, a recomendação é contornar pela plataforma inferior da Rodoviária.

Além disso, as mudanças também afetarão os frequentadores do Eixão do Lazer, que acontece aos domingos e feriados, das 6h às 18h. Nesses casos, a opção será caminhar pelo Eixo Rodoviário Sul ou pelo Eixo Rodoviário Norte.

