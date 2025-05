Grupo invade mercados em Marechal Thaumaturgo e furta grande quantidade de mercadorias

Vítima foi espancada até a morte após ser falsamente acusada de matar a própria filha; corpo encontrado era de um cachorro

A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva dos nove envolvidos na morte de Yara Paulino da Silva, de 27 anos, brutalmente linchada no dia 24 de março deste ano, na Cidade do Povo, em Rio Branco. A decisão atende à solicitação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com base na conclusão do inquérito policial que investigou o crime.

Segundo as investigações, conduzidas pelo delegado Leonardo Ribeiro, Yara, que era dependente química, foi injustamente acusada por moradores da comunidade de ter assassinado a própria filha e ocultado o corpo em uma área de mata. A falsa informação rapidamente se espalhou, gerando revolta entre os moradores. Um grupo invadiu a residência da vítima, que tentou fugir, mas foi perseguida e espancada em via pública com pedaços de pau, tijolos e chutes, até a morte.

Posteriormente, o corpo encontrado na região e que motivou a acusação se revelou ser de um cachorro, confirmando que a vítima foi alvo de um boato infundado.

Entre os detidos está Francisco Cleidson de Souza Nunes, conhecido como “Nenen”, apontado como líder de uma organização criminosa e suspeito de ter ordenado o crime. Ele já se encontrava preso no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Outros sete suspeitos — João Gabriel Lima do Nascimento, Judson Duque de Barros, Leliane Alves da Silva, Patrícia Castro da Silva, Maria da Liberdade Silva Siqueira, Ismael Bezerra Freire (ex-marido da vítima) e seu irmão, Misael Bezerra Freire — foram presos no mesmo dia, na Cidade do Povo. O último a ser localizado foi Gabriel Sales, conhecido como “Facão”, preso na última quinta-feira (29).

Com mais de um mês de apurações e diversos depoimentos colhidos, o delegado solicitou a conversão das prisões temporárias em preventivas. O pedido foi aceito pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e acatado pelo Judiciário.

Sete dos indiciados responderão pelos crimes de tortura e homicídio qualificado. Ismael e Misael Bezerra Freire foram indiciados apenas por tortura. Todos permanecem presos e à disposição da Justiça.

