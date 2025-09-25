fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Grupo de trabalho vai discutir gestão e futuro dos mercados municipais em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

Foto: Reprodução/Internet

A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 25, o Decreto nº 2.800/2025, que institui um Grupo de Trabalho (GT) voltado a estudar e propor medidas para o desenvolvimento econômico, social e sustentável dos mercados municipais. A iniciativa é assinada pelo prefeito Tião Bocalom.

De acordo com o decreto, o grupo terá como principal objetivo identificar oportunidades que garantam a gestão, operação e manutenção dos mercados, respeitando tanto a vocação econômica quanto os aspectos socioculturais e urbanísticos das áreas em que estão inseridos.

Entre as atribuições do GT estão: discutir condições para a preservação das atividades tradicionais dos mercados, avaliar os atuais termos de concessões e permissões com possibilidade de revisão ou readequação, debater alternativas de sustentabilidade financeira, analisar possibilidades de expansão econômica e propor medidas de regularização urbanística. O grupo também será responsável por formular diretrizes para futuras concessões desses espaços.

A composição contará com representantes da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), que coordenará os trabalhos, além das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), Agricultura e Agropecuária (Seagro), Gestão Administrativa (SMGA), Planejamento (Seplan), Finanças (Sefin) e da Procuradoria Geral do Município (PGM).

O GT também poderá buscar parcerias com instituições especializadas em gestão de negócios, para contribuir com estudos de viabilidade econômica de concessão dos mercados municipais.O prazo estabelecido para conclusão das atividades é de três meses, prorrogável por igual período, ao final do qual deverá ser entregue um relatório ao prefeito com as propostas e recomendações.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Rio Branco volta a liderar ranking de pior qualidade do ar do Brasil

Publicado

21 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Índice de poluição está 3,2 vezes acima do recomendado pela OMS; cidades vizinhas também registram níveis preocupantes

Foto: ilustratitva

A capital do Acre, Rio Branco, voltou a registrar, nesta quinta-feira (23), a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas. Segundo a plataforma IQAir, o nível de partículas finas inaláveis (PM2.5) na capital chegou a 16 µg/m³, valor 3,2 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice é apenas ligeiramente inferior ao registrado na última segunda-feira (22), quando a cidade também liderou o ranking nacional de poluição atmosférica.

No comparativo, Rio Branco aparece à frente de Cuiabá (MT), Camaçari (BA), Manaus (AM), Brasília (DF), Recife (PE) e São Paulo (SP). Já em municípios vizinhos, a situação também preocupa: Bujari registrou 14,6 µg/m³, enquanto Senador Guiomard marcou 12,6 µg/m³. Nessas localidades, a classificação é de poluição moderada, e especialistas recomendam o uso de máscaras em atividades externas, purificadores de ar em ambientes fechados e a redução de exercícios ao ar livre.

Apesar disso, outras cidades acreanas apresentam boa qualidade do ar. Os dados apontam índices menores em Epitaciolândia (8,5 µg/m³), Brasiléia (5,8 µg/m³), Sena Madureira (2 µg/m³), Cruzeiro do Sul (1,2 µg/m³), Tarauacá (0,6 µg/m³) e Feijó, que registrou o melhor resultado, com 0,1 µg/m³.

As informações foram atualizadas às 6h37 desta quinta-feira (25) e podem mudar ao longo do dia, conforme a variação do monitoramento. Municípios do Acre que não aparecem nos dados não possuem sensores ativos ou informações disponíveis.

Comentários

Continue lendo

Acre

Fiscalização ambiental garante monitoramento constante das queimadas em Rio Branco

Publicado

41 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Tecnologia, monitoramento diário e participação da população fortalecem o combate às queimadas na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça a importância da fiscalização ambiental e do monitoramento constante das queimadas na capital, principalmente neste período do ano, quando o risco de queimadas aumenta.

A atuação da equipe de fiscalização é fundamental para preservar a qualidade do ar, proteger áreas verdes e conscientizar a população sobre práticas sustentáveis.

“O trabalho exige atenção e dedicação diárias”, salientou Edileuza. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente, Edileuza Melo, responsável pelo acompanhamento das queimadas, o trabalho exige atenção e dedicação diárias.

“As fumaças do ano passado, uma boa parte delas vinha de outros estados e deste ano, o que a gente está observando é menos queima, tanto nos estados vizinhos, quanto na Bolívia. Isso facilitou que a gente tivesse uma atmosfera menos poluída este ano e também o trabalho que a Secretaria vem fazendo constantemente a cada ano que passa, vamos vendo o resultado da nossa educação ambiental, ela está o tempo todo na rua, trabalhando nas escolas e isso ajuda nosso trabalho e tem diminuído bastante as queimas em Rio Branco e, consequentemente, estamos respirando um ar mais saudável”, salientou.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. Este ano, por exemplo, foi registrada uma queimada em perímetro urbano, nas proximidades do bairro Conjunto Tangará, demonstrando a importância da presença constante da fiscalização mesmo dentro da cidade.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além do monitoramento em campo, a população pode colaborar denunciando queimadas ou outras infrações ambientais. A Secretaria disponibiliza diversos canais para que os cidadãos possam reportar situações suspeitas, como o Guardião Ambiental, no site da Prefeitura de Rio Branco, pelo telefone: 3212-7466 e através do atendimento presencial na Secretaria localizada no Horto Florestal.

“É muito importante que a população use esses canais de denúncia que estão disponíveis. Fora isso, é o monitoramento. Estamos na rua de domingo a domingo e é aquele processo do caça à fumaça mesmo. Você vai para o ponto mais alto, visualiza onde tem fumaça e segue para lá”, ressaltou a auditora.

Com essas ações integradas de fiscalização, tecnologia e educação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca garantir um ambiente mais saudável e seguro para toda a população, promovendo a preservação das áreas verdes e a qualidade do ar na cidade.

Comentários

Continue lendo

Acre

Prefeitura de Rio Branco antecipa pagamento e garante salário de setembro aos servidores

Publicado

51 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Administração do prefeito Tião Bocalom mantém compromisso de quitar folha dentro do mês trabalhado, fortalecendo a economia local

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta quinta-feira (25), que o salário referente ao mês de setembro já está disponível nas contas dos servidores municipais.

Desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalom, a administração tem mantido o compromisso de realizar o pagamento dentro do mês trabalhado, prática que garante tranquilidade financeira aos funcionários e contribui para o aquecimento da economia local.

Segundo a prefeitura, a disciplina na gestão dos recursos públicos tem possibilitado não apenas o pagamento em dia, mas também investimentos em obras, serviços e geração de emprego e renda.

Com a regularidade na folha, a movimentação financeira do município se mantém aquecida, beneficiando tanto os servidores quanto o comércio e a população de Rio Branco.

Comentários

Continue lendo