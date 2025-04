Grupo de Marina e Heloisa Helena se digladiam em disputa pela presidência do Rede Sustentabilidade

Prisão ocorreu em Curitiba após meses de investigação; acusado estava foragido desde março

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu o pastor Clebson Freitas de Oliveira, de 45 anos, acusado de envolvimento em um esquema de desvio de mais de R$ 6 milhões de uma agência do Sicoob localizada em Porto Velho (RO).

A prisão foi realizada em Curitiba, em cumprimento a mandado expedido a pedido da Polícia Civil de Rondônia (PC-RO), responsável pelas investigações. O inquérito foi instaurado após o registro de um furto qualificado com abuso de confiança. De acordo com as autoridades, entre 3 de maio de 2024 e 17 de janeiro de 2025, Clebson, então tesoureiro da cooperativa, teria desviado valores que deveriam ter sido registrados como Guias de Transporte de Valores (GTVs), mas que nunca foram lançados no sistema contábil da instituição.

Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou medidas cautelares, como buscas domiciliares, bloqueio de contas bancárias e o afastamento do sigilo bancário do investigado. No dia 7 de março de 2025, foi deflagrada uma operação para cumprir os mandados, mas o pastor não foi localizado e passou a ser considerado foragido.

Após semanas de diligências, a PC-PR conseguiu localizar o suspeito na capital paranaense, onde ele foi detido sem resistência. Clebson foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça enquanto o caso segue em apuração.

As autoridades destacam que o trabalho conjunto entre os estados foi fundamental para a captura do acusado, e reforçam o compromisso de responsabilizar todos os envolvidos no esquema fraudulento.

