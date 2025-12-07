Grupo Axé Capoeira leva espetáculo cultural ao “Acender das Luzes” de Natal em Rio Branco

Mestre Malvado reúne 200 participantes e destaca inclusão e valorização das tradições populares

O tradicional “Acender das Luzes” de Natal, realizado na noite deste domingo (7) no Centro de Rio Branco, contou com uma apresentação especial do grupo Axé Capoeira, que levou música, dança e manifestações populares à Praça da Revolução. Ao todo, cerca de 200 integrantes participaram da demonstração cultural, segundo o Mestre Ithamar Souza, conhecido como Mestre Malvado.

O grupo apresentou capoeira, rodas tradicionais, maculelê, puxada de rede e outras expressões que representam a riqueza da cultura produzida nas periferias. “Nosso objetivo é mostrar ao público um pouco das manifestações populares que fazem parte da nossa identidade”, explicou o mestre.

A participação espontânea de diversas crianças chamou a atenção durante a apresentação. Mesmo sem os instrumentos ou acessórios tradicionais, elas entraram na roda e foram acolhidas pelos capoeiristas. Para Mestre Malvado, esse é um dos momentos mais significativos da atividade. “É quando recebemos todos que gostam da capoeira. Buscamos sempre promover a inclusão social e abrir espaço para todos”, destacou.

Veja vídeo com o videomaker Kennedy, do ac24horas





Relacionado

Comentários