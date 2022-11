Grupo a grupo, veja o que está em jogo na última rodada

Em um jogo elétrico, repleto de chances para os dois lados, Portugal foi recompensado por ser mais propositivo e com brilho de Bruno Fernandes venceu o Uruguai por 2 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os lusos estão classificados para as oitavas de final, enquanto Uruguai fica no desespero.

Portugal agora lidera o Grupo H com 6 pontos conquistados, já na próxima fase da Copa do Mundo. Enquanto isso, Uruguai fica com apenas um ponto, na lanterna. Para avançar, a Celeste precisa vencer Gana (que tem 3 pontos) e secar a Coreia do Sul.

Intensidade lá no alto

O jogo já começou com finalizações dos dois lados. Primeiro, após boa tabela, Oliveira bateu de fora da área e mandou por cima para o Uruguai. A resposta portuguesa foi rápida, quando Cristiano Ronaldo ajeitou lindamente de ombro e William Carvalho também bateu mais alto do que deveria. A Celeste levou perigo mesmo aos 11, em cabeçada de Giménes que foi na parte de cima da rede.

O ritmo do confronto foi bom, com as duas equipes acelerando as suas jogadas e buscando o gol. Portugal chegou bem aos 16, quando João Félix recebeu na entrada da área, bateu com desvio e quase encobriu o goleiro. Os lusos estiveram maior presença ofensiva, com muita intensidade, mas sem mais chances claras.

Elétrico, Portugal conseguiu se impor e ficar mais tempo no ataque, contra um Uruguai que apostou nas transições rápidas, mesmo sem atacantes de velocidade. Só que a primeira grande chance da partida foi uruguaia, quando Bentancur arrancou, ficou sem opção e passou no meio dos defensores com lindo drible. Para seu azar, Diogo Costa saiu muito bem e travou a finalização.

Portugal ainda seguiu mais propositivo, mas apesar de muito intenso, não conseguiu furar o bloqueio adversário e abusou dos cruzamentos e chutes de longe, sem perigo. Os minutos finais do primeiro tempo ainda foram bastante intensos, mas ninguém teve capacidade de furar a marcação adversária e a partida foi zerada para o intervalo.

Mal deu para respirar

A dinâmica seguiu a mesma na segunda etapa, mas curiosamente Portugal foi criar sua grande chance em contra-ataque. Aos 7, Bernardo Silva arrancou, abriu na esquerda para João Félix, que invadiu a área e bateu na rede, mas pelo lado de fora. O gol saiu logo depois, aos 10, quando Bruno Fernandes cruzou, Cristiano Ronaldo foi para a bola e ela morreu na rede. O craque correu para comemorar, mas seu possível desvio foi imperceptível.

A correria seguiu dos dois lados, em um bom lá e cá. Uruguai acertou o alvo aos 14, quando Darwin Núñez bateu de fora da área e Diogo Costa defendeu no centro do gol. Pouco depois, o centroavante por pouco não bloqueou saída do goleiro português. No jogo frenético, o Uruguai abriu mão do sistema com três zagueiros, enquanto Portugal foi para o contra-ataque.

O jogo não parou, com uma trocação franca e duas equipes que buscaram o gol, mas seguiram errando sempre no último momento, seja para finalizar ou dar o último passe. Aos 29, o Uruguai ficou no quase com Maxi Gómez, que mandou uma pancada de fora da área e a bola explodiu na trave. Pouco depois, Suárez pegou uma sobra na área após falta, mas bateu mal, no lado de fora da rede.

Aos 33, Arrascaeta poderia ter empatado, quando recebeu em velocidade na frente do goleiro, tentou cavadinha, mas bateu fraco. Aos 41, Valverde arriscou de longe, mas mandou por cima. Portugal então teve um pênalti assinalado com ajuda do VAR após toque de mão de Giménez. Aos 46, Bruno Fernandes foi para a bola, deslocou o goleiro e ampliou.

No tempo restante dos acréscimos, Bruno Fernandes por pouco não marcou mais uma vez. Primeiro ele recebeu cruzamento de Matheus Nunes, soltou a pancada de primeira e Rochet defendeu com a perna. Em seguida, recebeu completamente livre na entrada da área, dominou com categoria e carimbou a trave. Portugal classificado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários