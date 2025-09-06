Acre
Grito dos Excluídos muda de local e será na Praça do Parque da Maternidade
Manifestação ocorre neste domingo, 7, com foco na vida cotidiana, defesa da Amazônia e da democracia.
O 31º Grito dos Excluídos e Excluídas em Rio Branco terá sua programação neste domingo, 7, mas com mudança de local. O ato, que tradicionalmente denuncia a exclusão social e promove a luta por direitos básicos, agora será realizado na Praça do Parque da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano, a partir das 7h30. A alteração foi necessária devido à interdição das ruas do Centro da cidade, que impossibilitou a realização do evento no local inicialmente previsto.
O tema deste ano, “Em primeiro lugar! Vida de todo dia”, destaca a importância de dar voz à população marginalizada, lutar por direitos como saúde, educação, moradia e segurança, além de reforçar a proteção da Amazônia e a defesa da democracia.
O Grito dos Excluídos é um movimento social e religioso iniciado em 1995 pela Pastoral Social da CNBB. Desde então, a manifestação acontece anualmente durante a Semana da Pátria, culminando no dia 7 de setembro, e integra diversas igrejas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
As atividades incluem celebrações ecumênicas, caminhadas, debates, música e teatro, reunindo diferentes setores da comunidade para discutir desigualdade, exclusão e direitos básicos.
Fonte: Agazeta
Comentários
Acre
Homem em situação de rua morre após agressão em Rio Branco
Marcelo foi atacado com golpes de ripa na cabeça e não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil investiga o caso
Um homem em situação de rua, identificado apenas como Marcelo, morreu horas depois de ter sido agredido na madrugada deste sábado (6), em Rio Branco. A vítima sofreu golpes de ripa na cabeça e chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu.
Marcelo foi encontrado ferido na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto. Segundo o vigilante do estabelecimento, ele acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao perceber o sangramento intenso da vítima.
O homem foi encaminhado ao pronto-socorro, onde passou pela sala de trauma, mas morreu poucas horas depois. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames cadavéricos para a devida identificação.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias e autoria do crime.
Com informações de Ac24horas
Comentários
Acre
Vale do Juruá fica sem internet por quase 12 horas após queimada atingir fibras óticas
Comércio registra prejuízos e população enfrenta dificuldades em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
Os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, ficaram sem acesso à internet da madrugada até as 11h deste sábado (6). A pane, provocada por uma queimada que danificou fibras óticas da Oi e da Unonet na BR-364, entre os rios Campinas e Liberdade, afetou não apenas a comunicação entre moradores, mas também serviços bancários e transações comerciais.
Segundo a vice-presidente da Associação Comercial, Núcia Melo, o impacto para o comércio é significativo. “Isso significa vendas perdidas, negócios parados, clientes insatisfeitos. As pessoas tentam pagar no cartão e não conseguem, vão ao banco e não conseguem sacar. Hoje, todo mundo depende da internet”, destacou.
Ela também cobrou alternativas de conexão para evitar novas paralisações e relatou problemas adicionais no fornecimento de energia elétrica em Cruzeiro do Sul. “Ontem mesmo o centro da cidade ficou três horas sem energia. A situação está bem complicada na nossa região”, concluiu.
Comentários
Acre
Campanha Pelo Direito de Respirar Ar Puro promove ação de impacto no Dia da Amazônia em Rio Branco
Jovens percorreram pontos estratégicos da cidade usando máscaras de gás, em um forte alerta simbólico: se a poluição do ar provocada pelas queimadas continuar, em breve toda a população poderá precisar de máscaras com filtros potentes para se proteger contra gases perigosos e partículas tóxicas que desencadeiam doenças graves. Essa campanha foi lançada em julho, com o objetivo de informar e mobilizar a sociedade para proteger a saúde contra os efeitos da fumaça das queimadas, a escassez de água potável na estação seca e os riscos de enchentes e deslizamentos. A primeira ação realizada em Rio Branco, no Dia da Amazônia marca o início das demais, a serem desencadeadas durante esse mês de setembro.
Estudos mostram que a inalação contínua da fumaça equivale a fumar dezenas de cigarros por dia, podendo causar câncer de pulmão e bexiga, bronquite crônica, enfisema, asma agravada, infecções respiratórias, doenças cardiovasculares, trombose e AVCs.
Além de chamar a atenção da população, a iniciativa buscou estimular o debate público sobre a urgência de deter o desmatamento e os incêndios florestais, principais causas da poluição do ar, da redução da água disponível e do agravamento dos extremos climáticos. Nesse sentido, a ação foi realiada em pontos estratégicos como Terminal Urbano, locais centrais de grande movimento, Palácio Rio Branco, Upa´s e Lago do Amor.
A Campanha também defende a adoção de ações concretas pelas autoridades públicas para reduzir o desmatamento, combater queimadas ilegais e garantir o acesso à água limpa para comunidades vulneráveis.
“Respirar ar puro é um direito humano fundamental. As máscaras de gás que veremos nesta ação não devem se tornar parte da nossa rotina. Precisamos agir agora para proteger a saúde das pessoas e o futuro da Amazônia”, afirma Carlos Vicente, coordenador nacional da IRI Brasil.
Com essa intervenção urbana no Dia da Amazônia, a Campanha convidou a sociedade a refletir sobre os riscos da degradação ambiental e do desmatamento e a acessar o site da IRI Brasil para conhecer e ter acesso aos materiais informativos da Campanha (www.iribrasil.org)
Você precisa fazer login para comentar.