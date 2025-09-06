Grito dos Excluídos muda de local e será na Praça do Parque da Maternidade

O 31º Grito dos Excluídos e Excluídas em Rio Branco terá sua programação neste domingo, 7, mas com mudança de local. O ato, que tradicionalmente denuncia a exclusão social e promove a luta por direitos básicos, agora será realizado na Praça do Parque da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano, a partir das 7h30. A alteração foi necessária devido à interdição das ruas do Centro da cidade, que impossibilitou a realização do evento no local inicialmente previsto.

O tema deste ano, “Em primeiro lugar! Vida de todo dia”, destaca a importância de dar voz à população marginalizada, lutar por direitos como saúde, educação, moradia e segurança, além de reforçar a proteção da Amazônia e a defesa da democracia.

O Grito dos Excluídos é um movimento social e religioso iniciado em 1995 pela Pastoral Social da CNBB. Desde então, a manifestação acontece anualmente durante a Semana da Pátria, culminando no dia 7 de setembro, e integra diversas igrejas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil.

As atividades incluem celebrações ecumênicas, caminhadas, debates, música e teatro, reunindo diferentes setores da comunidade para discutir desigualdade, exclusão e direitos básicos.