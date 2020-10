A Polícia Militar esteve no local do ocorrido para colher informações

O peão de fazenda Edenilson dos Santos, 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde de domingo (11), no km 90 na Estrada de Boca do Acre, na Fazenda Colatina, na divida dos estados do Acre e do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, Edenilson estava próximo a uma área de mata, quando acabou levando um tiro que veio da vegetação.

Ainda segundo informações do local, a fazenda está passando por um processo de grilagem de terras e esse seria um dos motivos dessa tentativa de homicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. O projétil atingiu o peito da vítima, que precisou ser levada ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Edenilson é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido para colher informações. Nenhum suspeito foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil do Acre.

