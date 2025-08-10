Grêmio Xapuriense e Craques do Futuro decidem do Estadual Sub-18

Grêmio Xapuriense e Craques do Futuro decidem neste domingo, 10, a partir das 15h20, no Florestinha, o Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se o jogo terminar empatado, a partida será decidida nas cobranças de penalidades.

Mais um título

O Grêmio Xapuriense vai tentar a conquista de mais um título na base.

O técnico Tiago Luiz terá força máxima, mas espera uma partida difícil.

“Nossa meta é fechar a competição. Sabemos da qualidade do nosso adversário e por isso precisamos fazer um grande jogo”, declarou Tiago Luiz.

Conquista inédita

O time das Craques do Futuro chega à primeira decisão de uma competição oficial. A escolinha foi criada para trabalhar as categorias de base e conta com a experiência da técnica Neila Rosas para levantar a primeira taça.

