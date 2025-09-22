Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Estadual Sub-16

O elenco do São Francisco reapresenta-se nesta segunda, 22, ao técnico Erick Rodrigues e vai começar a preparação para o confronto diante do Andirá, partida de volta da semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O jogo será disputado na quinta, 25, às 18 horas, na Arena da Floresta, e os Católicos jogam pelo empate para disputar o título e garantir o acesso.

“Temos a vantagem do empate, mas a nossa meta é a vitória. Precisamos fazer um grande para confirmar o acesso e a vaga na decisão”, declarou Erick Rodrigues.

Sem desfalques

O São Francisco não terá desfalques para o duelo contra o Morcego. Contudo, Erick Rodrigues vai esperar os trabalhos da semana para definir os titulares.

“Vamos avaliar com calma. Precisamos ter um time com intensidade do início ao fim para realizar um grande jogo”, comentou o treinador.

