Grêmio Xapuriense e AFEX decidem título do último torneio da temporada

Grêmio Xapuriense e AFEX decidem neste sábado, 13, a partir das 15h30, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-14. As duas equipes passaram nas semifinais sem dificuldades e devem fazer uma final equilibrada.

Sem vantagem

Grêmio Xapuriense e AFEX fazem a final sem vantagem e se o jogo terminar empatado no tempo normal, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

“Tivemos uma temporada bastante satisfatória. O feminino Sub-14 foi uma das novidades”, disse o diretor da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

