Grêmio Xapuriense derrota Real Sociedade e se aproxima da semifinal

Um resultado fantástico. Luiz Antônio Jerônimo conquistou na noite desta quarta, 12, em Salvador, na Bahia, a medalha de prata na prova dos 200 metros peito no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno. O garoto acreano,13, fez o tempo de 2:36:55 e foi superado somente por Rafael Soares do Paineiras, de São Paulo, com a marca de 2:34:41. A medalha de bronze ficou Matheus Júlio Louro do Marina/BC, do Rio de Janeiro, com 2:36:58.

“Precisamos comemorar muito esse resultado do Luiz Antônio. O trabalho vem sendo realizado de maneira mais forte desde a última temporada e isso é motivo de muita satisfação para a nossa natação”, declarou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Grandes clubes

Segundo Ricardo Sampaio, os principais clubes do Brasil estão na disputa do Campeonato Brasileiro em Salvador.

“O Luiz nadou contra atletas do Sesi e Paineiras, de São Paulo, Minas Tênis e Hebraica. Temos talentos em todas as modalidades no esporte acreano e isso precisa ser valorizado”, afirmou o dirigente.

10º nos 200 medley

No primeiro dia de disputas do Brasileiro nessa terça, 11, Luiz Antônio Jerônimo ficou com a 10ª colocação nos 200 medley. O atleta da AABB fez final B e o seu tempo é o 5º melhor do Brasil.

“O Luiz não foi para a final por detalhe. Na final B, o professor Hélio (treinador) fez as correções e a sua marca é a quinta no Brasil”, disse o presidente.

Mais duas provas

Luiz Antônio Jerônimo vai nadar mais duas provas no Brasileiro. O nadador disputa os 100m peito na sexta, 14, e no sábado,15, fecha a participação no torneio nacional nos 50 metros livres.

