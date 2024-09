Grêmio vence Flamengo e se afasta da zona de rebaixamento

O São Paulo foi superado pelo Internacional por 3 a 1 neste domingo, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com um time misto, de olho na Libertadores, o Tricolor até saiu na frente com um gol de Luciano, mas sofreu a virada com gols de Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick, perdendo a oportunidade de entrar no G4.

Primeiro tempo

A partida começou movimentada no Morumbi. Logo no primeiro minuto, Igor Vinícius cruzou para a área, onde Lucas cabeceou firme, obrigando o goleiro Rochet a fazer uma grande defesa. O Internacional respondeu rapidamente e chegou a marcar com Wesley aos cinco minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

No lance seguinte, Luciano não desperdiçou a chance e abriu o placar para o São Paulo. Ele recebeu um passe de Lucas, dominou na área e girou batendo no canto, colocando o Tricolor em vantagem.

O São Paulo dominou as ações e quase ampliou aos 16 minutos. Luciano tentou uma bicicleta na área, mas a bola passou raspando o travessão. Dois minutos depois, Bobadilla arriscou de fora da área e acertou o travessão, em uma pressão intensa do Tricolor.

O Internacional, no entanto, conseguiu equilibrar o jogo e quase empatou aos 32 minutos. Alan Patrick finalizou cruzado, mas a bola passou muito perto da trave. Aos 36 minutos, Gustavo Prado arriscou de fora da área, mas Jandrei fez uma boa defesa.

A insistência do Colorado foi recompensada aos 41 minutos. Thiago Maia tocou para Bruno Gomes, que dominou na área e bateu de esquerda, sem chances para Jandrei, empatando a partida.

Segundo tempo

No segundo tempo, o São Paulo tentou retomar o controle do jogo, mas viu o Internacional virar a partida aos oito minutos. Igor Vinícius afastou um cruzamento de Alan Patrick, mas a bola sobrou para Thiago Maia, que chutou com precisão e colocou o Colorado na frente.

O gol inflamou ainda mais o Internacional, que ampliou a vantagem aos 17 minutos com um golaço de Alan Patrick. Após um erro na saída de bola do São Paulo, o meia recebeu livre na entrada da área e chutou forte, superando Jandrei e anotando o terceiro gol do time visitante.

O São Paulo quase diminuiu aos 32 minutos. William Gomes recebeu pela direita, cortou o marcador e chutou rasteiro, mas Rochet fez uma grande defesa, garantindo a vitória do Internacional.

Análise do Jogo

O São Paulo começou bem a partida, dominando as ações e criando boas chances, mas não conseguiu manter o ritmo após o empate do Internacional. A equipe de Luis Zubeldía sentiu a pressão e acabou cedendo à virada no segundo tempo. O Internacional, por sua vez, mostrou eficiência e aproveitou as oportunidades para garantir os três pontos.

Com a derrota, o São Paulo permanece na quinta colocação com 44 pontos, perdendo a chance de entrar no G4, especialmente após a derrota do Flamengo para o Grêmio. O Internacional, com a vitória, chega a 41 pontos e se aproxima do Tricolor, ocupando a oitava posição.

A derrota para o Internacional foi um duro golpe para o São Paulo, que agora precisa se concentrar na Libertadores e no clássico contra o Corinthians para recuperar a confiança e buscar uma vaga no G4 do Brasileirão. O Internacional, por sua vez, ganha moral para seguir na luta por uma posição melhor na tabela.

Próximos compromissos

O próximo desafio do São Paulo no Brasileirão será um clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, em Brasília, às 16h (horário de Brasília). Antes disso, o Tricolor enfrenta o Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.

O Internacional, já eliminado das copas, cumpre uma partida atrasada contra o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada da Série A. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 19h, no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 3 INTERNACIONAL

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 22/09/2024

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Wesley (Internacional); André Silva, Erick, William Gomes, Calleri e Rodrigo Nestor (São Paulo)

GOLS: Luciano, aos 5′ do 1ºT (São Paulo); Bruno Gomes, aos 41′ do 1ºT (Internacional); Thiago Maia, aos 8′ do 2ºT (Internacional); Alan Patrick, aos 17′ do 2ºT (Internacional)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Ferraresi e Michel Araújo; Bobadilla (Galoppo), Marcos Antônio (Liziero), e Luciano (Calleri); Lucas (William Gomes), Erick (Rodrigo Nestor) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Agustín Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gustavo Prado (Wanderson) e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

Fonte: Esportes