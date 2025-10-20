Grêmio e Abílio Nery vencem na abertura da Copa Norte

Grêmio Parque 10 e Abílio Nery, ambos do Amazonas, venceram na abertura da Copa Norte de Futsal neste domingo, 19, no ginásio do Sesc.

O Grêmio Parque 10 derrotou o Café com Leite/Porto Acre por 9 a 6 e o Abílio Nery bateu o Corinthians por 3 a 2.

Sentiu a estreia

O Café com Leite/Porto Acre sentiu a estreia e fez um primeiro tempo abaixo. Na segunda etapa, a equipe acreana ainda tentou uma reação.

Levou a virada

O Corinthians foi para o intervalo vencendo o Abílio Nery por 2 a 1. No segundo tempo, o time acreano teve chance de definir o placar, mas acabou levando a virada.

Mais dois jogos

Dois jogos serão disputados nesta segunda, 20, a partir das 18 horas, no ginásio do Sesc, na sequência da fase de classificação da Copa Norte. Sartore, do Amapá, enfrenta o Vivaz, de Roraima, e o Fluminense da Bahia joga contra o Náutico, do Amazonas.

Grande abertura

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) promoveu uma grande solenidade de abertura da Copa Norte. O secretário de Esporte, Ney Amorim, prestigiou o evento.

Relacionado

Comentários