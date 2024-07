ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio afunda o Fluminense na lanterna após vitória em Caxias do Sul

Grêmio e Fluminense tiveram um “gostinho” do que vão encontrar no duelo entre os dois times na Copa Libertadores. Neste domingo (30), o time gaúcho levou a melhor e afundou o rival na lanterna do Brasileirão ao vencer por 1 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada. Com o resultado, o Grêmio quebrou uma sequência negativa de seis jogos no Brasileirão e chegou aos dez pontos, ainda na zona de rebaixamento. O Fluminense continuou na lanterna, com apenas seis.

O Grêmio foi levemente superior ao Fluminense, mas o momento ruim das equipes deixou o jogo tenso. Era evidente o nervosismo em cada decisão dos jogadores, seja nos arremates ou até mesmo em tentativas de lances mais criativos. Pavón foi o jogador mais acionado do Grêmio, mas faltou eficiência de um centroavante para o argentino, que não estava com a pontaria afiada. Pedro Geromel e Didi também tentaram, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

O Fluminense foi bem mais tímido e pouco arriscou. A falta de criatividade com Renato Augusto e Ganso no banco era evidente. Aos 37, Terans chegou com perigo, mas Marchesín salvou. Na sobra, Thiago Santos furou. Além de não conseguir chegar ao gol, o time carioca perdeu Marcelo, lesionado.

O Grêmio voltou para o segundo tempo mais eficaz e chegou ao gol aos 15. Pavon deu belo passe em profundidade para João Paulo, que rolou para Gustavo Nunes. O atacante chegou batendo de primeira e mandou para o fundo das redes.

Após sofrer o gol, o Fluminense se perdeu na partida. Marcão tentou povoar o meio-campo, mas o time pouco produziu, Em uma das poucas oportunidades, Ganso bateu falta para a defesa de Marchesín, que segurou sem muita dificuldade. Antes do apito final, o Fluminense ficou com um jogador a menos. Jan Lucumí puxou Gustavo Nunes e recebeu o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Com isso, o time carioca não pôde evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). No mesmo dia, às 20h, o Fluminense recebe o Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O time ainda está sem técnico.

Outros jogos

O Fortaleza continua invicto em seus domínios no Campeonato Brasileiro. O time cearense venceu por 2 x 1 o Juventude, se aproximando da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Em jogaço no MorumBIS, o São Paulo derrotou o Bahia por 3 x 1, em duelo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano e Ferreira foram os nomes do jogo, participando diretamente dos gols da vitória tricolor. Calleri também balançou as redes, enquanto Gilberto fez o gol de honra dos visitantes.

GRÊMIO 1 X 0 FLUMINENSE

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Natã), Pepê (Everton Galdino) e Edenílson (Carballo); Cristaldo (Du Queiroz), Pavón (Nathan Fernandes) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Marlon (Kauã Elias), Antônio Carlos e Marcelo (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Gabriel Pires (Ganso), Martinelli e Terans (Jan Lucumí); Cano (John Kennedy) e Keno. Técnico: Marcão (interino).

GOL – Gustavo Nunes, aos 15 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS – Dodi e Pedro Geromel (Grêmio); Cano (Fluminense). CARTÃO VERMELHO – Jan Lucumí (Fluminense). ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). RENDA E PÚBLICO – Não divulgados. LOCAL – Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

