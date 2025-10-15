Conecte-se conosco

Acre

Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre acontece nesta sexta-feira

Publicado

1 hora atrás

em

Na Escola Luiz Gonzaga da Rocha, em Epitaciolândia, nesta sexta-feira (17), acontece a Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre, evento que celebra o talento e a criatividade dos estudantes das escolas públicas de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.

Realizado pela Associação de Arte e Cultura do Alto Acre, com produção de Enage Peres Produções e Eventos, o festival é um marco para a cultura regional e promete novas edições nos próximos anos. A Escola Luiz Gonzaga da Rocha é a grande parceira e anfitriã desta primeira edição, que já entra para a história do Alto Acre.

Com estrutura profissional, banda ao vivo e transmissão pelas redes sociais, a final contará com 11 apresentações e premiação em dinheiro para os vencedores. Todas as despesas dos participantes foram custeadas pela organização, garantindo igualdade e inclusão.

O festival tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação de Cultura Elias Mansour, Governo do Estado do Acre e Governo Federal, fortalecendo as políticas culturais e o protagonismo juvenil na região.

🎶 Finalistas:
Denis Máximo e Maike Lima, Maria Vitória, Wanne Hillary, José Lôbo e Mary Lôbo, Thais Luma, Antônio Felipe, Emanuelly Soares, Ana Cristina, Jeycila Souza, Gustavo Oliveira e Érica Pereira.

O Festival Estudantil da Canção do Alto Acre é mais que uma competição é um símbolo de integração, talento e fortalecimento da cultura no Alto Acre.

Acre

STF derruba decreto de SP que suspendia isenção de ICMS para Áreas de Livre Comércio que prejudicava Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul

Publicado

12 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Decisão unânime considerou inconstitucional medida que prejudicava competitividade de empresas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul

A decisão, publicada no domingo, dia (13), restabelece o benefício fiscal para as ALCs de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, essenciais para a economia desses municípios fronteiriços. Foto: captada 

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o decreto do governo de São Paulo que havia suspendido a isenção de ICMS sobre produtos destinados às Áreas de Livre Comércio (ALCs) do Acre, localizadas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A decisão foi publicada nesta semana, atendeu a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo governador Gladson Cameli através da Procuradoria-Geral do Estado.

O decreto paulista nº 67.383/2022 havia retirado o benefício fiscal de 7% do ICMS nas remessas de mercadorias nacionais enviadas às ALCs, medida que impactava diretamente o comércio interestadual e ameaçava a competitividade das empresas acreanas. Durante o julgamento em sessão virtual, a ministra Cármen Lúcia (relatora) foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin no entendimento de que o ato violava a Constituição Federal.

Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia destacou a inconstitucionalidade de iniciativas isoladas de estados que modifiquem ou revoguem benefícios fiscais relativos ao ICMS sem respeitar os princípios constitucionais e as regras de cooperação federativa. A decisão restabelece a isenção e assegura a continuidade dos incentivos fiscais concedidos às ALCs acreanas com base na Lei nº 8.857/1994, que equipara seu tratamento tributário ao da Zona Franca de Manaus.

Acre

Secretaria de Assistência Social realiza ação especial do Dia das Crianças para participantes do PAIF

Publicado

42 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu nesta terça-feira(14) uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças, dedicada às crianças atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O evento proporcionou uma tarde repleta de diversão, com diversas atividades recreativas, desfile de cabelo maluco, brincadeiras coletivas e um lanche preparado com carinho para os pequenos. A iniciativa teve como objetivo fortalecer vínculos, incentivar a socialização e garantir momentos de alegria às crianças participantes do programa.

A gestão municipal reforça seu compromisso com o cuidado e bem-estar das famílias assis-brasilenses, especialmente das crianças, promovendo ações que estimulem o desenvolvimento social e afetivo.

Acre

Rio Branco abre mais de R$ 6 milhões em créditos suplementares para obras de infraestrutura

Publicado

1 hora atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 15, uma série de decretos assinados pelo prefeito Tião Bocalom (PL) que abrem créditos suplementares no orçamento de 2025, totalizando mais de R$ 6,1 milhões destinados a obras e investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana.

Os recursos, segundo os decretos, serão aplicados em diferentes frentes de trabalho sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), incluindo pavimentação de vias e ramais, construção de pontes, calçadas e implantação de uma usina de energia fotovoltaica.

Entre os valores autorizados, o maior montante individual é de R$ 2,6 milhões, destinado à pavimentação de vias urbanas. Outro destaque é o crédito de R$ 1,1 milhão para a construção de uma usina de energia solar, que faz parte da estratégia da gestão para reduzir custos com iluminação pública e tornar o município mais sustentável.

Também foram abertos créditos de R$ 1 milhão para o Programa Calçadas, R$ 789 mil para reforço em obras de pavimentação, R$ 306 mil para pontes e passarelas e R$ 298 mil para a pavimentação de ramais.

De acordo com os decretos, a maior parte dos recursos provém de superávit financeiro apurado em exercícios anteriores, conforme a Lei Federal nº 4.320/1964, que regula as finanças públicas. No caso do Programa Calçadas, o crédito será compensado por anulação de outra dotação orçamentária dentro da própria Seinfra.

