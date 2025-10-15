Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre acontece nesta sexta-feira

Na Escola Luiz Gonzaga da Rocha, em Epitaciolândia, nesta sexta-feira (17), acontece a Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre, evento que celebra o talento e a criatividade dos estudantes das escolas públicas de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.

Realizado pela Associação de Arte e Cultura do Alto Acre, com produção de Enage Peres Produções e Eventos, o festival é um marco para a cultura regional e promete novas edições nos próximos anos. A Escola Luiz Gonzaga da Rocha é a grande parceira e anfitriã desta primeira edição, que já entra para a história do Alto Acre.

Com estrutura profissional, banda ao vivo e transmissão pelas redes sociais, a final contará com 11 apresentações e premiação em dinheiro para os vencedores. Todas as despesas dos participantes foram custeadas pela organização, garantindo igualdade e inclusão.

O festival tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação de Cultura Elias Mansour, Governo do Estado do Acre e Governo Federal, fortalecendo as políticas culturais e o protagonismo juvenil na região.

🎶 Finalistas:

Denis Máximo e Maike Lima, Maria Vitória, Wanne Hillary, José Lôbo e Mary Lôbo, Thais Luma, Antônio Felipe, Emanuelly Soares, Ana Cristina, Jeycila Souza, Gustavo Oliveira e Érica Pereira.

O Festival Estudantil da Canção do Alto Acre é mais que uma competição é um símbolo de integração, talento e fortalecimento da cultura no Alto Acre.

