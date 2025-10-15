Acre
Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre acontece nesta sexta-feira
Na Escola Luiz Gonzaga da Rocha, em Epitaciolândia, nesta sexta-feira (17), acontece a Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre, evento que celebra o talento e a criatividade dos estudantes das escolas públicas de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.
Realizado pela Associação de Arte e Cultura do Alto Acre, com produção de Enage Peres Produções e Eventos, o festival é um marco para a cultura regional e promete novas edições nos próximos anos. A Escola Luiz Gonzaga da Rocha é a grande parceira e anfitriã desta primeira edição, que já entra para a história do Alto Acre.
Com estrutura profissional, banda ao vivo e transmissão pelas redes sociais, a final contará com 11 apresentações e premiação em dinheiro para os vencedores. Todas as despesas dos participantes foram custeadas pela organização, garantindo igualdade e inclusão.
O festival tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação de Cultura Elias Mansour, Governo do Estado do Acre e Governo Federal, fortalecendo as políticas culturais e o protagonismo juvenil na região.
🎶 Finalistas:
Denis Máximo e Maike Lima, Maria Vitória, Wanne Hillary, José Lôbo e Mary Lôbo, Thais Luma, Antônio Felipe, Emanuelly Soares, Ana Cristina, Jeycila Souza, Gustavo Oliveira e Érica Pereira.
O Festival Estudantil da Canção do Alto Acre é mais que uma competição é um símbolo de integração, talento e fortalecimento da cultura no Alto Acre.
STF derruba decreto de SP que suspendia isenção de ICMS para Áreas de Livre Comércio que prejudicava Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
Decisão unânime considerou inconstitucional medida que prejudicava competitividade de empresas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o decreto do governo de São Paulo que havia suspendido a isenção de ICMS sobre produtos destinados às Áreas de Livre Comércio (ALCs) do Acre, localizadas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A decisão foi publicada nesta semana, atendeu a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo governador Gladson Cameli através da Procuradoria-Geral do Estado.
O decreto paulista nº 67.383/2022 havia retirado o benefício fiscal de 7% do ICMS nas remessas de mercadorias nacionais enviadas às ALCs, medida que impactava diretamente o comércio interestadual e ameaçava a competitividade das empresas acreanas. Durante o julgamento em sessão virtual, a ministra Cármen Lúcia (relatora) foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin no entendimento de que o ato violava a Constituição Federal.
Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia destacou a inconstitucionalidade de iniciativas isoladas de estados que modifiquem ou revoguem benefícios fiscais relativos ao ICMS sem respeitar os princípios constitucionais e as regras de cooperação federativa. A decisão restabelece a isenção e assegura a continuidade dos incentivos fiscais concedidos às ALCs acreanas com base na Lei nº 8.857/1994, que equipara seu tratamento tributário ao da Zona Franca de Manaus.
Secretaria de Assistência Social realiza ação especial do Dia das Crianças para participantes do PAIF
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu nesta terça-feira(14) uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças, dedicada às crianças atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
O evento proporcionou uma tarde repleta de diversão, com diversas atividades recreativas, desfile de cabelo maluco, brincadeiras coletivas e um lanche preparado com carinho para os pequenos. A iniciativa teve como objetivo fortalecer vínculos, incentivar a socialização e garantir momentos de alegria às crianças participantes do programa.
A gestão municipal reforça seu compromisso com o cuidado e bem-estar das famílias assis-brasilenses, especialmente das crianças, promovendo ações que estimulem o desenvolvimento social e afetivo.
Rio Branco abre mais de R$ 6 milhões em créditos suplementares para obras de infraestrutura
A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 15, uma série de decretos assinados pelo prefeito Tião Bocalom (PL) que abrem créditos suplementares no orçamento de 2025, totalizando mais de R$ 6,1 milhões destinados a obras e investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana.
Os recursos, segundo os decretos, serão aplicados em diferentes frentes de trabalho sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), incluindo pavimentação de vias e ramais, construção de pontes, calçadas e implantação de uma usina de energia fotovoltaica.
Entre os valores autorizados, o maior montante individual é de R$ 2,6 milhões, destinado à pavimentação de vias urbanas. Outro destaque é o crédito de R$ 1,1 milhão para a construção de uma usina de energia solar, que faz parte da estratégia da gestão para reduzir custos com iluminação pública e tornar o município mais sustentável.
Também foram abertos créditos de R$ 1 milhão para o Programa Calçadas, R$ 789 mil para reforço em obras de pavimentação, R$ 306 mil para pontes e passarelas e R$ 298 mil para a pavimentação de ramais.
De acordo com os decretos, a maior parte dos recursos provém de superávit financeiro apurado em exercícios anteriores, conforme a Lei Federal nº 4.320/1964, que regula as finanças públicas. No caso do Programa Calçadas, o crédito será compensado por anulação de outra dotação orçamentária dentro da própria Seinfra.
