Grande final do Festival Estudantil da Canção do Alto Acre emociona, revela talentos e fortalece a cultura na fronteira
O Alto Acre foi palco de um dos eventos culturais mais marcantes do ano: o Festival Estudantil da Canção do Alto Acre, uma realização da Associação de Arte e Cultura Juventude Que Dança (JQD), com produção de Enage Peres Produções e Eventos. Com uma equipe formada por jovens artistas e fazedores de cultura da região, o projeto levou música, emoção e representatividade para os quatro cantos da fronteira acreana.
A produção cultural local foi destaque, reunindo produtores, comunicadores, músicos e técnicos do próprio Alto Acre. A estrutura e o cuidado em cada detalhe transformaram o espaço da Escola Rural Luiz Gonzaga da Rocha em um verdadeiro palco de sonhos, com finalistas de Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia, mostrando que a cultura pode e deve chegar a todos os lugares.
Um nome essencial para o sucesso do evento foi o do Professor Thiago Maia, que acompanhou e preparou os finalistas com sua experiência e sensibilidade musical. Músico desde os 12 anos e educador há quase três décadas, Thiago foi peça-chave no desenvolvimento artístico dos jovens, contribuindo para o brilho das apresentações.
O festival contou com a presença de autoridades, familiares e comunidade escolar em uma noite de celebração à arte e ao protagonismo juvenil. Mais que uma competição, foi uma ferramenta de transformação social, movimentando a economia local e fortalecendo o sentimento de pertencimento cultural entre os jovens.
Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com o Governo Federal, FEM e Governo do Estado do Acre, o festival se consolida como um exemplo de produção cultural independente e colaborativa.
Para a presidente da associação, Elenilda Brito, o evento marca uma nova fase para a região:
“O Festival Estudantil da Canção mostrou o quanto nossa juventude é talentosa e o quanto a arte tem poder de unir. Superamos todas as expectativas e queremos torná-lo parte do calendário cultural do Alto Acre.”
O vencedor da edição foi Gustavo, morador da Comunidade do Mato Grosso, zona Rural de Epitaciolândia e aluno da Escola Graça Rocha, de Brasiléia, que emocionou o público com sua história e talento.
“Nunca tinha subido num palco assim. Os ensaios, o apoio e as aulas com o Professor Thiago foram incríveis. Ganhar foi um sonho realizado”, disse.
Após o sucesso da primeira edição, a próxima já é aguardada com entusiasmo. O festival provou que, quando a juventude tem espaço, a arte floresce e a cultura se fortalece na fronteira.
Prefeito Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (21) na Secretaria de Agricultura (Seagri) do Governo do Estado do Acre, onde foi recebido pelo secretário adjunto Edivan e parte de sua equipe técnica. O encontro teve como objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais do município.
Durante a reunião, o prefeito destacou o compromisso da gestão municipal em reforçar parcerias que beneficiem diretamente quem vive da agricultura. “Estamos tentando fortalecer ainda mais essa parceria em prol do produtor. Hoje falamos sobre o nosso programa de mecanização agrícola, que está levando vários equipamentos para a zona rural, preparando o solo com mais técnica e qualidade para o plantio”, afirmou Jerry.
O prefeito também apresentou demandas relacionadas aos programas de incentivo à produção de café e milho, além de pautas voltadas à agricultura familiar e à Feira do Produtor Rural, importante espaço de comercialização e valorização da produção local.
“Saio daqui com boas notícias para os nossos produtores. Espero que o que foi discutido venha se concretizar, para que possamos continuar incentivando a produção agrícola como ferramenta de geração de renda e riqueza para o campo e também para os moradores da cidade, que são impactados positivamente quando a economia é aquecida pelo setor produtivo”, concluiu o prefeito.
Seu filho pode ganhar até R$ 3.850 no Concurso Cultural “Todos Contra o Aedes Aegypti”
Professores e alunos do Acre têm um motivo especial para colocar a criatividade em ação! O projeto “Todos Contra o Aedes Aegypti – Edição Acre 2025” está com inscrições abertas para o Concurso Cultural, que vai premiar com valores em dinheiro os alunos e professores do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas de dez municípios acreanos.
E o melhor: seu filho pode ser um dos vencedores, com prêmios que chegam a R$ 3.850,00, além de ver o talento reconhecido em todo o estado.
O objetivo do concurso é estimular o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya por meio de atividades educativas e criativas. As categorias incluem História em Quadrinhos, Paródia Musical ou Poema e Cartaz Educativo para os alunos, e Melhor Projeto, Prêmio Criatividade e Prêmio Meio Ambiente para os professores. Segundo Daniele Freitas, coordenadora do projeto, a iniciativa une educação e saúde para transformar a forma como as crianças e a comunidade enfrentam o mosquito.
“Queremos formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a saúde pública. O concurso mostra que a educação é uma das ferramentas mais poderosas no combate às endemias”, destacou Daniele.
Além dos prêmios individuais, as escolas mais engajadas também serão reconhecidas com R$ 5.000,00, celebrando o esforço coletivo de alunos, professores e famílias na mobilização contra o Aedes aegypti.
Como participar
As inscrições estão abertas no site https://lnk.bio/todoscontraoaedesaegypti e podem ser feitas por professores e alunos dos seguintes municípios: Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.
Os trabalhos mais criativos passarão por uma pré-seleção e depois por uma votação popular online, em que toda a comunidade poderá participar e ajudar a escolher os vencedores.
A premiação final acontece em novembro, com muito reconhecimento e celebração da criatividade acreana.
Pais, incentivem seus filhos a participar! Além de concorrer a prêmios incríveis, eles estarão aprendendo sobre saúde, cidadania e responsabilidade coletiva. Juntos, podemos construir um Acre mais consciente e livre do Aedes aegypti.
Acre está entre os estados contemplados para projetos de agricultura regenerativa
,
O Acre está entre os estados prioritários na seleção de projetos do edital de Agricultura Regenerativa do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA, lançado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O programa, que integra o Programa Nacional de Florestas Produtivas, destinará R$ 50 milhões a iniciativas voltadas à recuperação de áreas degradadas e à promoção da sustentabilidade em regiões do chamado “Arco do Desmatamento”, que inclui também Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
Ao todo, 88 projetos foram inscritos na primeira etapa do edital, superando as expectativas dos organizadores. A iniciativa busca fortalecer práticas de agricultura regenerativa, que recuperam a saúde do solo e restauram ecossistemas, ao mesmo tempo, em que garantem a produção sustentável e geração de renda para agricultores familiares.
As propostas apresentadas seguem agora para as fases de avaliação técnica e elegibilidade, realizadas por comitês do MDA e da CAIXA. Cada projeto poderá receber até R$ 5 milhões para execução, com a garantia de que todos os estados da região contemplada terão ao menos um projeto apoiado. O resultado final deve ser anunciado durante a COP 30, que ocorre em novembro, em Belém (PA).
