Grama que alimenta gente e gato: farmacêutico apresenta micro-verdes na Expoacre

Na edição histórica de 50 anos da Expoacre, o Sicredi trouxe um estande que une tradição, inovação e propósito social. Atuando há mais de 125 anos como cooperativa de crédito, a instituição reafirmou seu compromisso com a inclusão financeira, com destaque para uma novidade que encantou o público: o projeto de educação financeira voltado para crianças, com o lançamento do gibi Minha Primeira Conta, em parceria com a Turma da Mônica.

“Hoje, muitas pessoas ainda pensam que só é possível abrir uma conta depois dos 18. Mas a verdade é que com CPF em mãos, já é possível dar os primeiros passos na educação financeira dos filhos desde pequenos. E é isso que queremos incentivar”, explicou Leonardo dos Santos, gerente do Sicredi.

O espaço criado para o público infantil reúne brincadeiras, roleta com brindes, entrega de cofrinhos e o gibi exclusivo com linguagem acessível. A ideia é plantar a semente da organização financeira logo na infância.

Mas não foram só as crianças que ganharam atenção especial. Para o público adulto, o Sicredi trouxe ofertas exclusivas para a feira, com até 30% de desconto na taxa de administração de consórcios — ideal para quem pensa em trocar de carro, fazer uma viagem ou investir no futuro. Já nos seguros residenciais e veiculares, o desconto chega a 10%, tornando mais acessível proteger o patrimônio.

No segmento empresarial, as soluções também foram reforçadas. Empresários interessados em renovar a frota de veículos ou investir em capital de giro podem contar com redução de até 20% nas taxas. “A empresa é o coração da renda de muitas famílias. Se algo acontece, o seguro precisa estar pronto para proteger o negócio e evitar prejuízos”, alertou Leonardo.

Com três agências em Rio Branco — no Centro, Bosque e na Avenida Ceará — o Sicredi segue expandindo sua presença e fortalecendo o cooperativismo financeiro como uma alternativa sólida ao sistema bancário tradicional. “A gente consegue atender do pequeno produtor ao grande empresário. A feira é um momento de mostrar isso para o nosso povo”, completou.

Ao conectar geração de renda, acesso a crédito e formação cidadã desde a infância, o Sicredi reforça que cooperar é mais do que um modelo de negócio — é um jeito de fazer a economia girar com responsabilidade e impacto positivo.

