Governos Lula e Tarcísio rivalizam em coletivas sobre PCC e metanol
Operações sobre elo do PCC com o mercado financeiro e bebidas batizadas com metanol viram palco de disputa entre os governos Lula e Tarcísio
Operações policiais têm sido usadas para competição política entre os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em cerca de um mês, coletivas de imprensa sobre a operação que revelou o elo do Primeiro Comando da Capital (PCC) com o mercado financeiro e as investigações sobre o uso de metanol para adulterar bebidas foram marcadas praticamente no mesmo horário.
Nesta terça-feira (30/9), Tarcísio desmarcou um compromisso no litoral à tarde para conceder uma entrevista coletiva na capital paulista, marcada para as 11h, sobre as bebidas batizadas com metanol. Às 9h30, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou em Brasília a abertura de inquérito da Polícia Federal (PF) sobre o caso.
Algo semelhante ocorreu em 28 de agosto, quando foi deflagrada a operação Carbono Oculto pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), e as operações Quasar e Tank pela PF. Embora ambas tenham contado com a participação da Receita Federal (RF) e, segundo investigadores envolvidos, tenha havido cooperação entre os órgãos, houve uma nova guerra de entrevistas.
Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a subsecretária de Fiscalização da RF, Andrea Costa Chaves, e o ministro Ricardo Lewandowski fizeram uma coletiva. Já em São Paulo, o procurador-geral de Justiça, Paulo Sergio Oliveira, o secretário estadual da Fazenda, Samuel Kinoshita, e o secretário Estadual de Segurança, Guilherme Derrite, se reuniram com membros do Ministério Público, da RF e das polícias Civil e Militar para falar à imprensa.
Entre as duas operações, o ex-delegado da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no litoral paulista. No decorrer das investigações, Derrite teria recusado a oferta de ajuda da PF.
Favela do Moinho
Em agosto, o processo envolvendo o fim da Favela do Moinho, uma das últimas comunidades do centro de São Paulo, também virou alvo de disputas políticas entre as duas gestões.
De um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o subsídio integral de moradias no valor de até R$ 250 mil só será possível por causa da costura feita pelo governo federal.
Do outro, a gestão paulista criticou uma suposta demora e burocracia do governo federal em liberar a verba para o programa, e disse que tem dado continuidade à remoção das famílias do local sem ajuda externa.
Kassab elogia trabalho conjunto
Na semana passada, o secretário de Governo de Tarcísio, Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, partido com ministérios no governo Lula, disse que os dois governos estavam trabalhando de forma coordenada na segurança pública.
A fala foi contrariada por outros políticos, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que disse que o trabalho “caminhava para coordenação”, mas que sinais como o de Lula de “ir dentro da favela do Moinho se reunir com traficante” deponham contra o presidente no combate à criminalidade.
Feriados de 2026: calendário favorece até nove feriadões no ano
Em 2026, os brasileiros terão um calendário de feriados favorável com nove dos dez feriados nacionais em dias úteis, sendo sete deles em segundas ou sextas-feiras, o que garante uma série de oportunidades para prolongar os descansos sem a necessidade de grandes ajustes na agenda de trabalho.
Esse cenário deve movimentar diferentes setores da economia, especialmente turismo, hotelaria e transporte, já que os chamados “feriadões” estimulam viagens curtas e o consumo em cidades turísticas. O comércio também se beneficia em períodos de maior circulação de pessoas, embora algumas atividades enfrentem o desafio de organizar escalas para manter o funcionamento.
Além dos feriados que já caem naturalmente em dias estratégicos, como o Dia do Trabalho (1º de maio, uma sexta-feira) e a Independência do Brasil (7 de setembro, uma segunda-feira), outras datas poderão ser transformadas em períodos de descanso prolongado com apenas um dia de folga extra. É o caso do feriado de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e da Confraternização Universal (1º de janeiro, uma quinta-feira).
Se a emenda for possível, trabalhadores e estudantes poderão aproveitar até nove feriadões ao longo de 2026, tornando o ano um dos mais vantajosos para organizar viagens, compromissos pessoais e momentos de lazer em família.
Quando somados os pontos facultativos, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público, o número de datas com possibilidade de folga ultrapassa 10. Embora ainda dependa de confirmação em portaria oficial do governo federal, a expectativa é que esses períodos sejam novamente incorporados ao calendário, garantindo ainda mais oportunidades de descanso e movimentando a rotina de milhões de brasileiros.
Feriados em 2026
1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;
18 de abril (sábado) — Sexta-feira Santa;
21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;
1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;
7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.
Pontos facultativos em 2026
16 de fevereiro (segunda-feira) — carnaval (ponto facultativo);
17 de fevereiro (terça-feira) — carnaval (ponto facultativo);
18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);
4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);
24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo após
Fonte:
Polícia mata suspeito de assassinar o ex-delegado Ruy Ferraz no Paraná
Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com policiais do Deic. Ele foi identificado a partir de digitais
Um homem apontado como suspeito de assassinar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi morto em Curitiba, no Paraná. Segundo a polícia, Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) durante busca.
Umberto havia sido apontado como suspeito a partir de impressões digitais localizadas em um imóvel em Mongaguá, que teria sido utilizado pela quadrilha antes do crime, e é apontado como um possível atirador.
A Justiça tinha decretado a prisão temporária de Umberto, que estava foragido. Ele tinha passagens por roubo e organização criminosa.
Até o momento, quatro pessoas foram presas por envolvimento no assassinato de Ruy. Outras três pessoas são investigadas e procuradas.
- Felipe Avelino da Silva (foragido), conhecido no Primeiro Comando da Capital (PCC) como Mascherano, teve o DNA encontrado em um dos carros usados no crime;
- Flávio Henrique Ferreira de Souza (foragido), de 24 anos, também teve o DNA encontrado em um dos carros;
- Luis Antonio Rodrigues de Miranda (foragido) é procurado por suspeita de ter ordenado que uma mulher fosse buscar um dos fuzis usados no crime;
- Willian Silva Marques (preso e sem foto), dono da casa em Praia Grande de onde teria saído um fuzil que pode ter sido usado no crime, se entregou à polícia no domingo (21);
- Dahesly Oliveira Pires (presa) foi presa na quinta (18) por suspeita de ser a mulher que foi buscar o fuzil na Baixada Santista;
- Luiz Henrique Santos Batista (preso), conhecido como Fofão, está envolvido, segundo a polícia, na logística da morte do ex-delegado. Ele teria dado carona para que um dos criminosos fugisse da cena do crime e foi preso nesta sexta (19);
- Rafael Marcell Dias Simões (preso), conhecido como Jaguar, foi preso neste sábado (20) após se entregar à polícia em São Vicente, no litoral;
- Umberto Alberto Gomes (foragido), de 38 anos, digitais dele foram encontradas numa segunda casa usada pelos criminosos em Mongaguá.
Linhas de investigação
Uma das hipóteses levantadas pela equipe de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é que o homicídio tenha sido encomendado por Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como “Azul” ou “Colorido”, apontado como um dos líderes do PCC na Baixada Santista.
A outra é a de que Ruy possa ter sido vítima de uma emboscada e morto pelo PCC em razão do seu trabalho como secretário da Administração em Praia Grande.
Nessa segunda-feira (29/9), o subsecretário de Gestão de Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.
No endereço dele, foram apreendidos um celular, dois notebooks, dois pendrives, um computador e três pistolas, além de uma quantia de R$ 50 mil, U$ 10,3 mil e E$ 1,1 mil. Outros oito endereços em Santos, Praia Grande e São Vicente, no litoral de São Paulo, também foram alvos de busca e apreensão.
Comissão Mista de Orçamento aprova R$ 4,9 bilhões para o Fundão
Montante será destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha; valor é maior que o proposto pelo governo federal
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira (30/9) uma instrução normativa que aumenta a reservado fundo eleitoral no Orçamento de 2026. A previsão do montante inicial é de R$ 4,9 bilhões destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como fundo eleitoral ou Fundão – o valor é o mesmo das eleições municipais de 2024.
De autoria do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), o trecho foi aprovado de forma simbólica pelos deputados e senadores, sem qualquer objeção. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no entanto, ficará para a semana que vem, pois o senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu mais tempo para analisar as emendas feitas no texto.
A proposta prevê que, para contemplar todo o valor para o fundo eleitoral, haverá corte em outras despesas previstas no Orçamento de 2026, como R$ 2,9 bilhões a menos para emendas parlamentares de bancada e R$ 1 bilhão a menos nas despesas discricionárias – são aquelas que o governo pode decidir para onde vai o montante.
Como relator geral, caberá a Isnaldo Bulhões definir onde os cortes serão feitos.
O governo enviou ao Congresso a proposta do Orçamento de 2026 em agosto. Previa uma reserva de R$ 1 bilhão destinado ao financiamento de campanhas. Portanto, a instrução normativa apresentada pelo deputado alagoano supera a proposta inicial do Executivo.
