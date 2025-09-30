Governos Lula e Tarcísio rivalizam em coletivas sobre PCC e metanol

Operações sobre elo do PCC com o mercado financeiro e bebidas batizadas com metanol viram palco de disputa entre os governos Lula e Tarcísio

Operações policiais têm sido usadas para competição política entre os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em cerca de um mês, coletivas de imprensa sobre a operação que revelou o elo do Primeiro Comando da Capital (PCC) com o mercado financeiro e as investigações sobre o uso de metanol para adulterar bebidas foram marcadas praticamente no mesmo horário.

Nesta terça-feira (30/9), Tarcísio desmarcou um compromisso no litoral à tarde para conceder uma entrevista coletiva na capital paulista, marcada para as 11h, sobre as bebidas batizadas com metanol. Às 9h30, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou em Brasília a abertura de inquérito da Polícia Federal (PF) sobre o caso.

Algo semelhante ocorreu em 28 de agosto, quando foi deflagrada a operação Carbono Oculto pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), e as operações Quasar e Tank pela PF. Embora ambas tenham contado com a participação da Receita Federal (RF) e, segundo investigadores envolvidos, tenha havido cooperação entre os órgãos, houve uma nova guerra de entrevistas.

Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a subsecretária de Fiscalização da RF, Andrea Costa Chaves, e o ministro Ricardo Lewandowski fizeram uma coletiva. Já em São Paulo, o procurador-geral de Justiça, Paulo Sergio Oliveira, o secretário estadual da Fazenda, Samuel Kinoshita, e o secretário Estadual de Segurança, Guilherme Derrite, se reuniram com membros do Ministério Público, da RF e das polícias Civil e Militar para falar à imprensa.

Entre as duas operações, o ex-delegado da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no litoral paulista. No decorrer das investigações, Derrite teria recusado a oferta de ajuda da PF.

Favela do Moinho

Em agosto, o processo envolvendo o fim da Favela do Moinho, uma das últimas comunidades do centro de São Paulo, também virou alvo de disputas políticas entre as duas gestões.

De um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o subsídio integral de moradias no valor de até R$ 250 mil só será possível por causa da costura feita pelo governo federal.

Do outro, a gestão paulista criticou uma suposta demora e burocracia do governo federal em liberar a verba para o programa, e disse que tem dado continuidade à remoção das famílias do local sem ajuda externa.

Kassab elogia trabalho conjunto

Na semana passada, o secretário de Governo de Tarcísio, Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, partido com ministérios no governo Lula, disse que os dois governos estavam trabalhando de forma coordenada na segurança pública.

A fala foi contrariada por outros políticos, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que disse que o trabalho “caminhava para coordenação”, mas que sinais como o de Lula de “ir dentro da favela do Moinho se reunir com traficante” deponham contra o presidente no combate à criminalidade.

