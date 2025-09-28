Flash
Governos do Acre e Mato Grosso firmam parceria para envio de carga experimental de soja ao Peru pelo estado
Para avaliar a viabilidade logística do trânsito de grandes cargas e atrair investimentos que transformem o estado acreano em um corredor estratégico de exportação ao Pacífico, os governos do Acre e do Mato Grosso firmaram uma parceria inédita. Os poderes Executivos e a concessionária peruana Iirsa Sur realizarão o envio de uma carga experimental de soja produzida nas duas localidades para o departamento de Matarani, no Peru, pela Estrada do Pacífico pelo Acre.
O compromisso foi firmado em reunião realizada durante a Expoalimentaria 2025, realizada até a última sexta-feira, 26, no Centro de Exposições Jóquei Club, departamento de Surco, região metropolitana de Lima. Participaram do encontro os secretários de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Acre, Assurbanípal Mesquita, de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Mato Grosso, César Miranda, e a gerente geral da Iirsa Sur, Carina Blanco, que administra a via no lado peruano.
Também estiveram no ato a presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, e o representante da Tisur, empresa que administra o Porto de Matarani, Frank Mecklemburg. A ação marca um passo decisivo na estratégia do Estado acreano em estimular o aumento do fluxo de cargas como corredor logístico para os portos do Peru. Atualmente, mais de 1.200 caminhões carregados de soja chegam diariamente a Porto Velho (RO), de onde a produção segue pela Hidrovia do Madeira em direção ao Atlântico até o Canal do Panamá para depois ir à China.
Segundo estudos preliminares da Iirsa Sur e do governo acreano, utilizar a Estrada do Pacífico, que do lado peruano é denominada de Rodovia Interoceânica Sul, pelo Acre pode reduzir em até 14 dias o tempo de viagem. Para Assurbanípal Mesquita, titular da Seict, o experimento conjunto de envio de soja ao país vizinho é fundamental para identificar oportunidades que ainda não são aproveitadas, conhecer melhor o que pode ser melhorado e fortalecer a integração internacional.
“Este experimento pode validar o nosso corredor de exportação. Ao analisarmos o custo logístico total pelo Atlântico[tempo, custos portuários e impacto ambiental], percebemos que a rota via Acre trará uma redistribuição do eixo de integração sul-americana se voltando ao Pacífico. Reposicionar o estado como ativo geopolítico do Brasil, ampliará nossa capacidade de atrair investimentos, fortalecer cadeias produtivas e aumentar o desenvolvimento econômico”, analisou Mesquita.
César Miranda, titular da Sedec, elogiou a articulação para alavancar a economia de ambas unidades federativas. Para ele, que garantiu mobilizar produtores de soja mato-grossenses, o experimento é fundamental. “A saída ao Pacífico é importante não só para a região da Amazônia, mas também para o Centro-Oeste. Ganharemos 10 dias de adiantamento na viagem marítima e barateio do nosso custo. O governo de Mato Grosso se une ao do Acre para alcançar este objetivo”.
A presidente da Anac destacou que a experiência demonstrará que o Acre tem condições reais de se consolidar como plataforma logística internacional. “O uso da Estrada do Pacífico trará novas alternativas para os nossos produtores, geração de competitividade para a indústria regional e abertura de oportunidades de negócios com mercados estratégicos. Esse é um passo essencial para fortalecer o protagonismo do Acre no cenário de integração continental”, acrescentou Waleska.
Estudo técnico
Além da carga experimental, a Iirsa Sur já realiza um estudo técnico para identificar pontos de melhoramento da estrada no lado peruano. Entre as intervenções previstas estão o reforço de pontes e a criação de faixas adicionais em trechos de curvas sinuosas. O objetivo é adequar a rodovia para a circulação de caminhões de maior porte, como bitrens, garantindo mais segurança e eficiência tanto para os transportadores peruanos quanto para os que saem do Brasil para o Peru.
“Desde a construção da Rodovia Interoceânica Sul, que foi feita para integrar os dois países, temos interesse em fazer com que isso se concretize. Já fazem 20 anos que essa via existe e não vimos nenhum avanço efetivo no comércio entre nós. Esta é uma rota existente, mas que precisa ser utilizada de forma efetiva para concretizar essa conexão. O Acre tem um papel fundamental nesse aspecto de melhorar a logística dos países e gerar maior volume de negócios”, encerrou Carina Blanco.
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial em Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida Setembro Verde e Amarelo, evento que marcou o encerramento da programação dedicada à inclusão social e à valorização da vida, com foco na prevenção ao suicídio.
A corrida contou com dois percursos — de 6 km e 12 km — e reuniu centenas de participantes entre atletas profissionais, amadores e a comunidade em geral. A competição distribuiu R$ 5 mil em premiações para os vencedores das categorias masculino e feminino, incentivando o esporte e o espírito de superação.
O prefeito Sérgio Lopes também participou do evento, reforçando a importância da prática esportiva como ferramenta de saúde e integração, além de destacar o simbolismo do movimento Setembro Verde e Amarelo, que une inclusão, conscientização e a defesa da vida.
A largada aconteceu em frente à Praça da Juventude, com voltas no entorno do antigo aeroporto, proporcionando um cenário marcante para os corredores e espectadores.
“Eventos como esse mostram que esporte e conscientização caminham juntos. Estamos investindo em ações que transformam vidas e promovem bem-estar para nossa população”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Epitaciolândia vem, ao longo dos anos, ampliando investimentos em atividades esportivas e campanhas sociais, reforçando o compromisso com a saúde, a qualidade de vida e a valorização da vida.
Vídeo: Homem é baleado durante partida de futebol na zona rural de Brasiléia
Discussão entre vizinhos terminou com disparo que atingiu a vítima no abdômen; estado de saúde é estável
Um torneio de futebol realizado no quilômetro 67 da Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia, interior do Acre, terminou em violência na tarde de sábado (27). Marcos Antônio da Silva, de 50 anos, foi baleado no abdômen após uma discussão com um vizinho.
De acordo com testemunhas, a confusão começou durante a partida e, em meio ao desentendimento, o vizinho sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo contra Marcos.
A vítima recebeu os primeiros socorros no hospital regional de Brasiléia e, devido à gravidade do ferimento, foi transferida ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na madrugada deste domingo (28). O estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento não há informações sobre a prisão do autor do disparo.
Trans Acreana bomba nas redes sociais em vídeo que mostra que o Flamengo será levado para o clássico contra o Corinthians
Um vídeo que circula nas redes sociais neste fim de semana revelou que o Flamengo será transportado neste domingo por um ônibus da Trans Acreana até a Neo Química Arena, onde enfrenta o Corinthians em mais um clássico de peso. A cena, que rapidamente ganhou repercussão, foi recebida como motivo de orgulho e entusiasmo pelos acreanos, especialmente pela imensa torcida rubro-negra no estado.
Ao que tudo indica, a Trans Acreana virou a queridinha dos grandes clubes do país. Só neste mês, a empresa já transportou o Botafogo e, antes disso, também foi responsável por levar o Fluminense, além de Palmeiras, Corinthians e outras equipes de renome. Um currículo de respeito que consolida a empresa acreana no seleto grupo das fornecedoras de transporte esportivo de alto padrão.
Com todo o conforto, segurança e luxo de sua frota, a companhia genuinamente acreana mostra que não apenas acompanha o futebol de perto, mas também faz parte dos bastidores que garantem a logística das grandes partidas.
Se dentro de campo a expectativa é de espetáculo, fora dele os acreanos já comemoram, pois ver o Flamengo sendo levado pela Trans Acreana é o tipo de orgulho que já vale como vitória antes mesmo da bola rolar.
