Governo traz capacitação sobre incentivos à pesquisa e inovação no Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) promovem nesta terça, 21, e quarta-feira, 22, o Seminário Pró-Amazônia e Instrumentos de Incentivo à Inovação. O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em Rio Branco, a partir das 8h30. O objetivo é capacitar os participantes para a elaborar e executar de projetos de inovação em todo o estado.

Com foco em gestores públicos, empresários, pesquisadores, professores e estudantes, o evento também busca ampliar a participação do Acre nas principais linhas de fomento federais. Além disso, a ideia é aproximar governo, setor produtivo e academia para estimular e fortalecer a criação de ambientes colaborativos voltados ao desenvolvimento sustentável da região. A realização da iniciativa conta com o apoio da Fieac e do Instituto Mercosul Amazônia (IMA).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Sympla ou presencialmente no local do evento, mediante disponibilidade de vagas. O credenciamento começará às 8h, seguido do coffee break de boas-vindas e da abertura oficial às 9h. De acordo com Assurbanípal Mesquita, titular da Seict, o Seminário integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas de ciência, tecnologia e inovação na região amazônica. Para ele, é essencial promover ações do tipo.

“O seminário representa a consolidação do Acre na agenda nacional de ciência, tecnologia e inovação. Fortaleceremos a capacidade técnica de captar recursos, elaborar projetos consistentes e transformá-los em resultados concretos para a economia e a sociedade. Nosso objetivo é consolidar o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre conectando pesquisadores, empresas e instituições públicas com soluções que gerem progresso e inclusão”, diz o secretário.

A programação inclui painéis técnicos, oficinas e palestras com representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e MCTI, que abordarão temas como os instrumentos de fomento à pesquisa, Lei do Bem, Lei de Informática e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Oficina de elaboração de propostas e discussões sobre instrumentos legais de apoio também estão inclusos.

Confira a programação

21 de outubro – Pró-Amazônia e Agências de Fomento

• 8h às 9h: Credenciamento e coffee de boas-vindas

• 9h às 9h30: Abertura oficial

• 9h30 às 10h: Estratégias para o ecossistema de inovação do Estado do Acre — Assurbanípal Barbary de Mesquita (Seict-AC)

• 10h às 11h: A SCTA e o Programa Pró-Amazônia — Dorival da Costa dos Santos e Cássia Damiani (SCTA/MCTI)

• 11h às 12h: Instrumentos de fomento do CNPq — Olival Freire Júnior, diretor científico do CNPq

• 14h às 14h30: Instrumentos de fomento da Finep — Kallil Maia

• 14h30 às 15h30: Edital Finep Amazônia – Bioeconomia e Desenvolvimento Regional — Kallil Maia

• 16h às 17h45: Oficina: Elaboração e estruturação de propostas — Kallil Maia

• 18h: Encerramento do primeiro dia

22 de outubro – Marcos Legais e Incentivos à Inovação

• 8h às 9h: Marco Legal de CT&I — Edilson da Silva Pedro (Coordenador COPIT/SETEC-MCTI)

• 9h às 10h: Lei de Informática — Hamilton José Mendes da Silva (Diretor DEINC/SETAD-MCTI)

• 10h30 às 11h30: Lei do Bem — Hideraldo Luiz de Almeida (Coordenador-Geral CGIA/SETEC-MCTI)

• 11h30 às 12h30: Encaminhamentos finais, devolução dos questionários e esclarecimento de dúvidas

Relacionado

Comentários