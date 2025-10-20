Conecte-se conosco

Acre

Governo traz capacitação sobre incentivos à pesquisa e inovação no Acre

Publicado

53 minutos atrás

em

Imagem Ilustrativa/ SEITC

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) promovem nesta terça, 21, e quarta-feira, 22, o Seminário Pró-Amazônia e Instrumentos de Incentivo à Inovação. O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em Rio Branco, a partir das 8h30. O objetivo é capacitar os participantes para a elaborar e executar de projetos de inovação em todo o estado.

Com foco em gestores públicos, empresários, pesquisadores, professores e estudantes, o evento também busca ampliar a participação do Acre nas principais linhas de fomento federais. Além disso, a ideia é aproximar governo, setor produtivo e academia para estimular e fortalecer a criação de ambientes colaborativos voltados ao desenvolvimento sustentável da região. A realização da iniciativa conta com o apoio da Fieac e do Instituto Mercosul Amazônia (IMA).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Sympla ou presencialmente no local do evento, mediante disponibilidade de vagas. O credenciamento começará às 8h, seguido do coffee break de boas-vindas e da abertura oficial às 9h. De acordo com Assurbanípal Mesquita, titular da Seict, o Seminário integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas de ciência, tecnologia e inovação na região amazônica. Para ele, é essencial promover ações do tipo.

“O seminário representa a consolidação do Acre na agenda nacional de ciência, tecnologia e inovação. Fortaleceremos a capacidade técnica de captar recursos, elaborar projetos consistentes e transformá-los em resultados concretos para a economia e a sociedade. Nosso objetivo é consolidar o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre conectando pesquisadores, empresas e instituições públicas com soluções que gerem progresso e inclusão”, diz o secretário.

A programação inclui painéis técnicos, oficinas e palestras com representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e MCTI, que abordarão temas como os instrumentos de fomento à pesquisa, Lei do Bem, Lei de Informática e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Oficina de elaboração de propostas e discussões sobre instrumentos legais de apoio também estão inclusos.

Confira a programação

21 de outubro – Pró-Amazônia e Agências de Fomento

• 8h às 9h: Credenciamento e coffee de boas-vindas

• 9h às 9h30: Abertura oficial

• 9h30 às 10h: Estratégias para o ecossistema de inovação do Estado do Acre — Assurbanípal Barbary de Mesquita (Seict-AC)

• 10h às 11h: A SCTA e o Programa Pró-Amazônia — Dorival da Costa dos Santos e Cássia Damiani (SCTA/MCTI)

• 11h às 12h: Instrumentos de fomento do CNPq — Olival Freire Júnior, diretor científico do CNPq

• 14h às 14h30: Instrumentos de fomento da Finep — Kallil Maia

• 14h30 às 15h30: Edital Finep Amazônia – Bioeconomia e Desenvolvimento Regional — Kallil Maia

• 16h às 17h45: Oficina: Elaboração e estruturação de propostas — Kallil Maia

• 18h: Encerramento do primeiro dia

22 de outubro – Marcos Legais e Incentivos à Inovação

• 8h às 9h: Marco Legal de CT&I — Edilson da Silva Pedro (Coordenador COPIT/SETEC-MCTI)

• 9h às 10h: Lei de Informática — Hamilton José Mendes da Silva (Diretor DEINC/SETAD-MCTI)

• 10h30 às 11h30: Lei do Bem — Hideraldo Luiz de Almeida (Coordenador-Geral CGIA/SETEC-MCTI)

• 11h30 às 12h30: Encaminhamentos finais, devolução dos questionários e esclarecimento de dúvidas

Acre

Lei autoriza uso de selos com cores de campanhas em documentos oficiais

Publicado

42 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco sancionou nesta segunda-feira, 20, a Lei Municipal nº 2.596, que autoriza a utilização de selos com cores alusivas a campanhas nacionais e internacionais em documentos públicos, materiais de divulgação e páginas eletrônicas dos órgãos municipais.

A norma estabelece que todos os órgãos da administração pública direta e indireta, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, deverão incorporar os selos em seus materiais oficiais. A medida tem como objetivo reforçar o engajamento do município em causas sociais, ambientais e de saúde pública, a exemplo de campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo.

Segundo o texto, os selos devem ser aplicados de forma visível e adequada, respeitando o padrão de identidade visual de cada órgão ou entidade, sem comprometer a clareza ou a formalidade dos documentos.

Acre

RBTrans regulamenta serviço de táxi nos terminais rodoviário e aeroportuário

Publicado

45 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

Foto: Reprodução

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) publicou nesta segunda-feira, 20, a Portaria nº 303/2025, que regulamenta o funcionamento do serviço de táxi convencional e especial nos dois principais pontos de embarque e desembarque da capital acreana: o Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago e o Aeroporto Internacional Plácido de Castro.

A nova portaria revoga a Portaria nº 187/2025 e define as regras que passam a orientar a prestação do serviço de transporte individual de passageiros nesses locais. Segundo o a portaria, a medida busca garantir maior conforto, segurança e organização tanto para os usuários quanto para os taxistas, além de padronizar a operação conforme as normas municipais.

De acordo com o documento, o serviço de táxi especial será prestado exclusivamente no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por veículos devidamente registrados e licenciados pela RBTrans. A operação ficará a cargo das 15 permissões já existentes no antigo aeroporto, que continuam válidas. O segundo grupo autorizado a atuar no local será o da Cooperativa de Condutores de Passageiros do Estado do Acre – Executiva Rádio Táxi.

Já o serviço no Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago será operado por um grupo composto por mais de 70 permissionários, cujas licenças foram oficialmente cadastradas pela RBTrans.

A portaria estabelece ainda que os permissionários devem cumprir as normas da Lei nº 343/82 e demais legislações vigentes, além das determinações específicas do novo regulamento. Todos os veículos deverão estar devidamente caracterizados e submetidos à vistoria prévia do órgão municipal.

O uso do taxímetro será obrigatório, exceto quando houver acordo prévio entre o passageiro e o taxista, e o pagamento das corridas deverá ser feito em moeda corrente, salvo autorização expressa da RBTrans para outro formato.

Entre as exigências, também está a obrigatoriedade de o permissionário estar regularizado junto ao município e cumprir integralmente as condições estabelecidas no Regulamento do Serviço Público de Transporte por Táxi. A licença concedida pela RBTrans terá caráter precário e intransferível, sendo efetivada mediante a assinatura de um Termo de Compromisso.

Segundo o texto, não serão concedidas novas permissões para atuação nos terminais, e qualquer alteração futura no regulamento poderá ocorrer se houver interesse público ou necessidade técnica.

Acre

Acre tem alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet nesta segunda

Publicado

47 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta segunda-feira, 20, um aviso de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O alerta, de grau de severidade “perigo potencial”, segue até as 10h desta terça-feira (21).

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos fortes variando de 40 a 60 km/h.

