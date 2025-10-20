Acre
Governo traz capacitação sobre incentivos à pesquisa e inovação no Acre
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) promovem nesta terça, 21, e quarta-feira, 22, o Seminário Pró-Amazônia e Instrumentos de Incentivo à Inovação. O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em Rio Branco, a partir das 8h30. O objetivo é capacitar os participantes para a elaborar e executar de projetos de inovação em todo o estado.
Com foco em gestores públicos, empresários, pesquisadores, professores e estudantes, o evento também busca ampliar a participação do Acre nas principais linhas de fomento federais. Além disso, a ideia é aproximar governo, setor produtivo e academia para estimular e fortalecer a criação de ambientes colaborativos voltados ao desenvolvimento sustentável da região. A realização da iniciativa conta com o apoio da Fieac e do Instituto Mercosul Amazônia (IMA).
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Sympla ou presencialmente no local do evento, mediante disponibilidade de vagas. O credenciamento começará às 8h, seguido do coffee break de boas-vindas e da abertura oficial às 9h. De acordo com Assurbanípal Mesquita, titular da Seict, o Seminário integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas de ciência, tecnologia e inovação na região amazônica. Para ele, é essencial promover ações do tipo.
“O seminário representa a consolidação do Acre na agenda nacional de ciência, tecnologia e inovação. Fortaleceremos a capacidade técnica de captar recursos, elaborar projetos consistentes e transformá-los em resultados concretos para a economia e a sociedade. Nosso objetivo é consolidar o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre conectando pesquisadores, empresas e instituições públicas com soluções que gerem progresso e inclusão”, diz o secretário.
A programação inclui painéis técnicos, oficinas e palestras com representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e MCTI, que abordarão temas como os instrumentos de fomento à pesquisa, Lei do Bem, Lei de Informática e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Oficina de elaboração de propostas e discussões sobre instrumentos legais de apoio também estão inclusos.
Confira a programação
21 de outubro – Pró-Amazônia e Agências de Fomento
• 8h às 9h: Credenciamento e coffee de boas-vindas
• 9h às 9h30: Abertura oficial
• 9h30 às 10h: Estratégias para o ecossistema de inovação do Estado do Acre — Assurbanípal Barbary de Mesquita (Seict-AC)
• 10h às 11h: A SCTA e o Programa Pró-Amazônia — Dorival da Costa dos Santos e Cássia Damiani (SCTA/MCTI)
• 11h às 12h: Instrumentos de fomento do CNPq — Olival Freire Júnior, diretor científico do CNPq
• 14h às 14h30: Instrumentos de fomento da Finep — Kallil Maia
• 14h30 às 15h30: Edital Finep Amazônia – Bioeconomia e Desenvolvimento Regional — Kallil Maia
• 16h às 17h45: Oficina: Elaboração e estruturação de propostas — Kallil Maia
• 18h: Encerramento do primeiro dia
22 de outubro – Marcos Legais e Incentivos à Inovação
• 8h às 9h: Marco Legal de CT&I — Edilson da Silva Pedro (Coordenador COPIT/SETEC-MCTI)
• 9h às 10h: Lei de Informática — Hamilton José Mendes da Silva (Diretor DEINC/SETAD-MCTI)
• 10h30 às 11h30: Lei do Bem — Hideraldo Luiz de Almeida (Coordenador-Geral CGIA/SETEC-MCTI)
• 11h30 às 12h30: Encaminhamentos finais, devolução dos questionários e esclarecimento de dúvidas
Lei autoriza uso de selos com cores de campanhas em documentos oficiais
A Prefeitura de Rio Branco sancionou nesta segunda-feira, 20, a Lei Municipal nº 2.596, que autoriza a utilização de selos com cores alusivas a campanhas nacionais e internacionais em documentos públicos, materiais de divulgação e páginas eletrônicas dos órgãos municipais.
A norma estabelece que todos os órgãos da administração pública direta e indireta, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, deverão incorporar os selos em seus materiais oficiais. A medida tem como objetivo reforçar o engajamento do município em causas sociais, ambientais e de saúde pública, a exemplo de campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo.
Segundo o texto, os selos devem ser aplicados de forma visível e adequada, respeitando o padrão de identidade visual de cada órgão ou entidade, sem comprometer a clareza ou a formalidade dos documentos.
RBTrans regulamenta serviço de táxi nos terminais rodoviário e aeroportuário
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) publicou nesta segunda-feira, 20, a Portaria nº 303/2025, que regulamenta o funcionamento do serviço de táxi convencional e especial nos dois principais pontos de embarque e desembarque da capital acreana: o Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago e o Aeroporto Internacional Plácido de Castro.
A nova portaria revoga a Portaria nº 187/2025 e define as regras que passam a orientar a prestação do serviço de transporte individual de passageiros nesses locais. Segundo o a portaria, a medida busca garantir maior conforto, segurança e organização tanto para os usuários quanto para os taxistas, além de padronizar a operação conforme as normas municipais.
De acordo com o documento, o serviço de táxi especial será prestado exclusivamente no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por veículos devidamente registrados e licenciados pela RBTrans. A operação ficará a cargo das 15 permissões já existentes no antigo aeroporto, que continuam válidas. O segundo grupo autorizado a atuar no local será o da Cooperativa de Condutores de Passageiros do Estado do Acre – Executiva Rádio Táxi.
Já o serviço no Terminal Rodoviário Internacional Jessé Santiago será operado por um grupo composto por mais de 70 permissionários, cujas licenças foram oficialmente cadastradas pela RBTrans.
A portaria estabelece ainda que os permissionários devem cumprir as normas da Lei nº 343/82 e demais legislações vigentes, além das determinações específicas do novo regulamento. Todos os veículos deverão estar devidamente caracterizados e submetidos à vistoria prévia do órgão municipal.
O uso do taxímetro será obrigatório, exceto quando houver acordo prévio entre o passageiro e o taxista, e o pagamento das corridas deverá ser feito em moeda corrente, salvo autorização expressa da RBTrans para outro formato.
Entre as exigências, também está a obrigatoriedade de o permissionário estar regularizado junto ao município e cumprir integralmente as condições estabelecidas no Regulamento do Serviço Público de Transporte por Táxi. A licença concedida pela RBTrans terá caráter precário e intransferível, sendo efetivada mediante a assinatura de um Termo de Compromisso.
Segundo o texto, não serão concedidas novas permissões para atuação nos terminais, e qualquer alteração futura no regulamento poderá ocorrer se houver interesse público ou necessidade técnica.
Acre tem alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet nesta segunda
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta segunda-feira, 20, um aviso de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O alerta, de grau de severidade “perigo potencial”, segue até as 10h desta terça-feira (21).
De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos fortes variando de 40 a 60 km/h.
