Antonildo Júnior, proprietário da Frutos de Goiás no Acre, ressaltou que “o apoio do governo é fundamental”. “Se não for assim, a gente encontra barreiras maiores para realizar esse intercâmbio comercial, demora muito. Como o Estado tem a engrenagem de ‘ligar a chave’ do lado brasileiro e dos outros países que queremos alcançar, essa agenda de negócios será fundamental para ampliarmos nosso alcance de exportação, que já é feita para os Estados Unidos e Peru”, finalizou.
Governo, Sebrae e federações lançam agenda de negócios em expofeiras internacionais
O governo do Estado, o Sebrae no Acre e as federações empresariais lançaram nesta sexta-feira, 22, a agenda de negócios do setor produtivo acreano em expofeiras internacionais na Bolívia e no Peru. A intenção da iniciativa, anunciada na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) em Rio Branco, é fortalecer o setor produtivo local e projetar as empresas acreanas no mercado internacional com o objetivo de estreitar as relações comerciais do estado com diversos países.
Além da Secretaria de Estado Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Agência de Negócios do Acre (Anac), Sebrae e Fieac, a missão empresarial também conta com as federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), das Associações Comerciais e Empresariais (Federacre) e da Agricultura e Pecuária (Faeac). Ao todo, serão 20 empresas locais na Expocruz, de 19 a 28 de setembro em Santa Cruz de la Sierra, e outras 20 na Expoalimentaria, de 24 a 26 do mesmo mês na cidade de Lima. Elas mostrarão seus produtos no Estande Acre.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita explicou que os empreendimentos interessados em participar dos eventos serão selecionados a partir de um edital de chamamento público, que será lançado em breve. De acordo com ele, a ação integra um conjunto de medidas estratégicas que têm como prioridade a atração de novos negócios ao estado, firmar muitos acordos de exportação do Acre para os vizinhos, construir relações com outras nações e incentivar o empreendedorismo.
“São duas feiras fantásticas, de porte internacional, que terão a presença de países como Estados Unidos, China, Argentina e os da Europa. Isso trará uma amplitude bem maior às nossas empresas. Na Expocruz, já estamos articulando a realização de um evento específico do Acre que reunirá todas as comitivas presentes para um encontro mais pessoal e dinâmico, com degustação dos nossos produtos e apresentação das diversas cadeias produtivas que possuímos”, falou Mesquita.
Walesca Bezerra, presidente da Anac, destacou que os eventos estão entre as maiores vitrines de negócios da América Latina, movimentando investimentos em setores estratégicos como indústria, agronegócio, comércio e alimentos. Ela também enfatizou que é essencial estimular a inserção de empresas acreanas no mercado internacional para criar oportunidades concretas de ampliar a visibilidade da produção local dos setores e estabelecer parcerias comerciais longevas.
“O maior papel da Anac é fomentar esse e outros tipos de negócios, sempre com o apoio da Seict, para que o nosso estado viva o desenvolvimento pleno. Teremos equipes simultâneas nos dois eventos para fazer essa divisão de trabalho e otimizar a formalização de novas parcerias. A gente quer que os empresários participem de forma massiva, já que a participação nesse tipo de atividade sempre rende negócios e conseguimos viabilizar novas exportações”, disse a gestora.
Internacionalização
O diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, destacou que a missão empresarial também integra o projeto de internacionalização dos empreendimentos locais que a instituição desenvolve: “Nós estamos atuando de forma mais estratégica e com mais investimentos nessa parte, a parceria com o governo e demais entidades vem proporcionando uma grande maturidade nesse aspecto. Nosso trabalho é preparar o empresariado local para atuar no antes, durante e depois das feiras”.
João Paulo de Assis, vice-presidente da Fieac, salientou que todas as entidades envolvidas já articulam a seleção dos produtos que serão expostos nas duas feiras. “Estamos conseguindo conectar nossas indústrias entre si e com outros mercados para alavancar o setor. Ainda existem muitas barreiras, mas essa união construída por muitas mãos é importante demais para desenvolver esse trabalho de projetar os empreendimentos e concretizar negócios”, acrescentou.
Sebrae e Grupo Arasuper realizam programa de qualidade de fornecedores
Parte do programa “Conexões Corporativas”, evento fortalece empreendimentos locais
O Sebrae tem promovido resultados expressivos em faturamento e produtividade para empresas atendidas por iniciativas como o programa Conexões Corporativas. Nesse contexto, a instituição realizou, nesta sexta-feira (22), o 2º Encontro de Fornecedores do Grupo Arasuper, reforçando seu compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios.
O evento buscou aproximar grandes empresas e fornecedores locais, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento, à inovação e à competitividade. “A partir deste evento podemos estreitar nossas relações com o setor comercial, saber como nosso produto está chegando para o cliente e o que podemos melhorar em nossa forma de trabalhar e produzir”, afirmou Eudelon Pereira, fornecedor de mandioca pela empresa Casa da Pereira.
Segundo Maysa Bezerra, gestora do Conexões Corporativas no Acre, o programa abre espaço para parcerias estratégicas que trazem ganhos concretos para todos os envolvidos. “Essa ação evidencia a essência do programa, que é criar pontes estratégicas, gerar oportunidades concretas e impulsionar o crescimento conjunto. Ao aproximar o grupo de seus parceiros, fortalecemos a competitividade, estimulamos a inovação e abrimos caminhos para o desenvolvimento sustentável do setor”, disse.
O Grupo Arasuper, consolidado no mercado acreano, alcançou em 2023 a 63ª posição entre os maiores supermercados do país. O CEO Adem Araújo destacou a relevância do fortalecimento da produção local: “A nossa empresa sempre priorizou a produção local. Estamos empolgados desde o início do projeto, com a visão dos fornecedores de quererem desenvolver seus negócios, melhorarem seus produtos. E é isso que queremos, ter o máximo possível de produtos locais para fazer a economia girar e aumentar a geração de empregos.”
A parceria entre o Sebrae e o Arasuper fortalece toda a cadeia de valor. Grandes empresas ampliam sua competitividade, enquanto pequenos negócios ganham condições para crescer de forma sustentável. Essa sinergia fomenta a inovação, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico da região.
Tadeu Hassem acompanha obras no Ramal do km 59, em Brasileia; recursos são de Mailza Assis
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na última quinta-feira (21) na zona rural de Brasileia para fiscalizar as obras em andamento no Ramal do km 59. A ação, registrada em suas redes sociais, contou com a presença do vereador Leonir Castro, representante da comunidade, e teve como objetivo acompanhar a aplicação de recursos destinados ainda no período em que a atual vice-governadora, Mailza Assis (PP), exercia o mandato de senadora.
De acordo com Hassem, o trabalho está sendo realizado em parceria entre o Deracre, o Governo do Estado, a Prefeitura de Brasileia e seu próprio mandato parlamentar. No local, as equipes já iniciaram a implantação de bueiras, etapa que será seguida pela abertura de valas e, posteriormente, pelo melhoramento de todo o ramal, beneficiando diretamente produtores rurais e famílias da região.
O vereador Leonir Castro destacou a importância da fiscalização feita em conjunto com o deputado, ressaltando a contribuição da vice-governadora Mailza e a atuação de Hassem na destinação de emendas para o município. “Precisamos de representantes comprometidos, que cobram, acompanham e também investem, como tem feito o deputado”, afirmou.
Nas redes sociais, Tadeu Hassem reiterou que acompanhar obras é parte de seu dever como parlamentar e reforçou o compromisso com a população de Brasileia. “Nosso mandato está à disposição da cidade onde nasci e cresci, sempre ao lado do homem e da mulher do campo”, escreveu.
Nesta sexta-feira, 22 de agosto, será aberta a consulta ao quarto lote de restituição de IRPF 2025
No estado do Acre cerca de 3 mil contribuintes terão direito a créditos neste lote.
A partir das 10 horas desta sexta-feira (22), o quarto lote de restituição do IRPF 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.
O crédito bancário das 1.884.035 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto, no valor total de R$ 2.917.617.001,41. Desse total, R$ 454.613.578,23 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 13.515 restituições para idosos acima de 80 anos, 72.434 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.821 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 22.841 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, 312.915 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 1.454.509 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
No estado do Acre, o valor total de R$ 5.803.374, 40 será distribuído entre 3.425 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 69.824 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 122.237.441,52.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição“. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
A Receita Federal do Brasil (RFB) assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.
Para não haver prejuízo ao contribuinte, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil (BB) pelo prazo de até 1 (um) ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
