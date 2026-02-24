Conecte-se conosco

Acre

Governo recebe recursos federais para continuidade das obras da Casa da Mulher Brasileira em Rio Branco

Publicado

11 minutos atrás

em

O governo do Acre recebeu um novo repasse de recursos para a continuidade das obras da Casa da Mulher Brasileira, em Rio Branco. O montante transferido foi de R$ 228,4 mil, destinado pelo Ministério das Mulheres, por meio da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

A primeira unidade da capital acreana está sendo construída na Via Verde, próximo à Rodoviária Internacional, no Segundo Distrito. As obras foram  iniciadas em outubro do ano passado.

A liberação do recurso contou com acompanhamento direto da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), que atuou junto ao ministério para garantir a tramitação técnica e financeira do repasse.

Acre recebeu mais R$ 228,3 mil em recursos federais para a continuidade das obras da Casa da Mulher Brasileira, em Rio Branco. Foto: José Caminha/Secom

O secretário da Repac, Fabio Rueda, destacou a importância do trabalho institucional desenvolvido na capital federal. “A Representação tem atuado de forma permanente no acompanhamento dos convênios e na articulação com os ministérios. Esse novo repasse demonstra que o Acre está com seus projetos regulares e avançando. Nosso papel é garantir que os recursos cheguem ao Estado para que obras estratégicas, como a Casa da Mulher Brasileira, tenham continuidade e sejam entregues à população”, afirmou.

O estado foi o primeiro da Região Norte do país a receber o centro de referência. Atualmente, o Acre conta com unidades em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

A Casa da Mulher Brasileira concentra em um único local serviços especializados e multidisciplinares, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. O objetivo é facilitar o acesso das mulheres aos serviços de proteção, evitar a revitimização e promover autonomia e empoderamento feminino.

 

Acre

Agenda SMCCI – 24 de fevereiro de 2026

Publicado

1 minuto atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Agenda Diária 24-02-2026

Acre

Agenda Emurb – 24 de fevereiro de 2026

Publicado

3 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

PROG. 24 DE FEVEREIRO DE 2026 (TERÇA FEIRA) (1)

Acre

Sena Madureira e Porto Walter lideram acumulado de chuvas em fevereiro no Acre

Publicado

28 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Dados da Sema apontam volumes acima de 300 mm e reforçam alerta nas regionais do Purus e Juruá

Os municípios de Sena Madureira e Porto Walter lideram o ranking de acumulado de chuvas em fevereiro no Acre, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) nesta terça-feira (24). O levantamento considera o período de 1º de fevereiro até as 10h de hoje.

De acordo com os dados, Sena Madureira registra o maior volume acumulado do estado, com 349,40 milímetros (mm) de precipitação. Em seguida aparece Porto Walter, com 329,60 mm, confirmando a forte incidência de chuvas na regional do Purus e no Vale do Juruá.

Na terceira posição está Brasiléia, no Alto Acre, com 279,00 mm acumulados no período. Cruzeiro do Sul também apresenta volume expressivo, somando 246,40 mm, enquanto Tarauacá (estação Instituto Nacional de Meteorologia – INMET) registra 226,80 mm.

Outros municípios que ultrapassaram a marca dos 200 milímetros foram Jordão, com 211,00 mm, consolidando o cenário de chuvas significativas especialmente nas regionais do interior.

Na faixa entre 150 mm e 200 mm aparecem Assis Brasil (188,80 mm), Feijó (181,60 mm), Plácido de Castro (169,00 mm) e Porto Acre (165,60 mm).

Já os menores acumulados entre os municípios listados foram registrados em Xapuri (107,60 mm), Rio Branco (96,60 mm), Capixaba (96,00 mm) e Manoel Urbano (94,80 mm).

Os dados reforçam a concentração de volumes mais elevados nas regionais do Purus e Juruá, áreas que também têm apresentado elevação no nível dos rios nos últimos dias. O cenário mantém as equipes de monitoramento em alerta, principalmente diante da previsão de continuidade de chuvas para o restante da semana.

