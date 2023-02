Governo realiza visita técnica a indústria de pisos de madeira em Xapuri

O governo do Estado, por meio da Agência de Negócios do Acre (Anac), realizou nesta quinta-feira, 16, visita técnica à indústria de pisos de madeira Agouti S.A., de parceria público-privada, sediada em Xapuri. A agenda teve como principal objetivo estreitar a relação societária e discutir cooperação técnica e ações de qualificação profissional.

O empreendimento foi inaugurado em 2006, para ser uma fábrica de tacos. No ano de 2012 o Estado integralizou o patrimônio à Agência de Negócios do Acre (Anac), criando o Complexo Industrial Agroflorestal Xapuri.

Em 2016 houve uma reformulação societária, com ingresso dos atuais investidores, que assumiram a gestão do empreendimento. Atualmente, a Agouti S/A é autossustentável em energia, e está pronta para executar ideias inovadoras, como projetos de energia de biomassa, destinados a melhorar a matriz energética no estado.

A empresa opera com moderna planta industrial, gerando 140 empregos diretos. Com uma produção de 25 mil m³ ao ano, a base de produção utiliza espécies nobres, como cerejeira, cumaru, garapeira. Com responsabilidade socioambiental, a base de produção utiliza madeiras oriundas de projetos de manejo florestal, trabalhando com madeira legal, 100% certificada e melhor sistema de controle nas embalagens dos lotes para exportação, por meio do código de resposta rápida (QR Code) compradores e órgãos de controle podem acessar toda as informações do produto, como origem e características do produto.

“O empreendimento vive um novo momento, A Anac está à disposição, para atuar como ponte entre governo, investidores e empreendedores”, destacou a presidente da agência, Waleska Bezerra, durante a visita.

Atendendo o mercado interno, mas com foco no mercado internacional, a empresa exporta seus produtos para países da Europa e Ásia. O volume comercializado corresponde a aproximadamente 30% da balança comercial do setor madeireiro. O piso do tipo deck, utilizado em ambientes com piscinas, spas e áreas de laser é o produto mais vendido.

“A expectativa agora é que a gente possa estabelecer uma relação de parceria com a Anac, que nosso projeto seja utilizado até como caso de sucesso, para novos investidores no segmento empresarial do Acre”, enfatizou o diretor administrativo da Agouti S/A, Alisson Cerqueira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários