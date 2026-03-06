Governo realiza oficina para revisão do Plano de Recursos Hídricos em Marechal Thaumaturgo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realizou, nesta quarta, 4, e quinta-feira, 5, no Centro da Pessoa Idosa, em Marechal Thaumaturgo, a 22ª oficina diagnóstica do processo de revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre (PLERH). A atividade marcou o encerramento do ciclo de oficinas realizadas nos municípios acreanos como parte da atualização do plano.

A oficina reuniu representantes da comunidade local, dos órgãos do governo estadual e municipal e das instituições da sociedade civil com o objetivo de reunir informações e contribuições sobre a situação atual dos recursos hídricos no estado, contribuindo para a atualização do diagnóstico que orienta o planejamento e a gestão das águas no Acre, fortalecendo o processo participativo na construção e atualização do plano.

Além da Sema, participaram representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur), da Defesa Civil Municipal, das secretarias municipais de Agricultura, Assistência Social, Obras, Educação e Administração, além do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A agenda foi conduzida pela equipe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, responsável pelas atividades de mobilização e coleta de informações para atualização do diagnóstico do plano.

Segundo a Chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, Maria Antônia Zabala, a ação destacou a importância da participação do município no processo.

‘’A realização da oficina em Marechal Thaumaturgo marca a conclusão do ciclo de oficinas diagnósticas realizadas nos municípios acreanos, sendo este o último município a receber a equipe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, responsável pela condução das atividades de mobilização e coleta de informações para atualização do diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos’’, explicou.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo de Marechal Thaumaturgo, Cleudon da Silva França, afirmou que a realização da oficina reforça a importância da participação dos municípios mais distantes na construção das políticas públicas.

“A revisão e atualização desse plano chegar até o nosso município demonstra o compromisso do governo do Estado em aprimorar continuamente as estratégias de gestão das águas. Para nós, participar de processos como esse é fundamental, especialmente por sermos um dos municípios mais isolados do estado”, disse.

Saiba mais

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre (PLERH-AC) é um instrumento de planejamento da Política Estadual de Recursos Hídricos. O documento estabelece diretrizes para a gestão das águas no estado, buscando promover o equilíbrio entre a oferta e a demanda de água e garantir a disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para os diversos usos.





































