Acre
Governo realiza mutirões de cardiologia, odontologia e cirurgia geral no Hospital Regional do Alto Acre
Nesta sexta, sábado e domingo, serão realizadas 34 cirurgias gerais no Hospital Regional do Alto Acre. Contemplando pacientes com cirurgias de hérnia incisional, inguinal, umbilical e epigástrica, além de colecistectomia
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), levou mutirões de consultas, exames e cirurgias para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, nas especialidades de cardiologia, odontologia e cirurgia geral. As ações iniciaram nesta quinta-feira, 16, e seguem até o domingo, 19, contemplando mais de 200 pacientes dos quatro municípios da regional: Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.
“A descentralização dos serviços é um compromisso da Saúde do Estado, e é assim que aproximamos o cuidado da população. São centenas de pacientes beneficiados em diversos atendimentos, o que nos permite levar a saúde até as pessoas, sem que precisem se deslocar até Rio Branco. Com o apoio dos secretários municipais, essas ações se tornam realidade e garantem mais acesso e qualidade à população da regional do Alto Acre”, destacou a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes.
O gerente geral do Hospital Regional do Alto Acre, Janildo Moraes, ressaltou a importância de ações como essa para a população dos municípios. “São iniciativas essenciais, porque, uma vez que os cidadãos não vão precisar gastar com deslocamento em um percurso mais longo, eles podem receber atendimento aqui mesmo, em Brasileia, no hospital mais próximo de suas residências. Isso traz mais conforto e facilita o acesso ao tratamento de saúde que estão buscando”, ressaltou.
Mutirão de cardiologia
O mutirão de cardiologia foi realizado nesta sexta-feira, 17, com consultas com três médicos especialistas disponibilizados pela Sesacre, além da oferta de exames, como o eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma e teste ergométrico. Os pacientes puderam ainda passar por avaliação de risco cirúrgico.
“Realizamos os atendimentos de cardiologia com o objetivo de reduzir a fila de espera por consultas na especialidade e garantir um cuidado mais ágil e resolutivo aos pacientes. Além das consultas, estamos oferecendo exames complementares que possibilitam um diagnóstico mais completo e preciso, contribuindo para o acompanhamento adequado e a melhoria da qualidade de vida de quem precisa desse atendimento especializado”, afirmou a coordenadora ambulatorial estadual, Silvia Lima.
Durante o mutirão de cardiologia, a médica Rejane Veloso ressaltou a importância de ações contínuas voltadas à prevenção e ao tratamento das doenças cardiovasculares, que têm crescido entre pessoas cada vez mais jovens. Ela destacou ainda o compromisso da equipe estadual em ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados.
“Hoje, as doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, são a principal causa de mortes no mundo, e temos observado um aumento preocupante de casos entre os jovens em todo o mundo. Por isso, esse trabalho conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde é fundamental. A partir de agora, pretendemos manter esses atendimentos de forma regular, garantindo que a população receba o cuidado necessário”, reforçou a médica.
O aposentado João Nascimento, morador da zona rural, foi um dos pacientes beneficiados pelo mutirão. Ele passou por avaliação com o cardiologista como parte do preparo para uma cirurgia de hérnia, marcada para os próximos dias. João contou que o atendimento veio em um momento importante e destacou a agilidade e o cuidado com que foi acolhido desde o início do processo.
“Fui chamado para fazer essa avaliação com o cardiologista, porque vou passar por uma cirurgia de hérnia. Recebi a ligação ontem e já vim hoje para o atendimento. Domingo, às sete da manhã, devo me internar para a cirurgia. E tudo começou lá no meu ramal, quando teve um atendimento itinerante, e de lá pra cá foi tudo muito rápido. Eu achava que ia demorar, mas em menos de um mês já estou sendo atendido. Achei ótimo, e estou muito satisfeito com o atendimento que estou recebendo”, contou.
Mutirão de odontologia
O mutirão de odontologia iniciou na quinta-feira, 16, e segue até o sábado, 18, onde serão atendidos 40 pacientes com cirurgias consideradas mais complexas, e que não são realizadas em Unidades Básicas de Saúde, como o terceiro molar, dentes supranumerários e lesões de pequenas proporções que possam ser realizadas com anestesia local.
“Essa é uma demanda que veio diretamente do gabinete do secretário de Saúde, e hoje estamos realizando uma ação voltada a reduzir as filas de espera e garantir que toda a população tenha acesso rápido e eficiente aos atendimentos especializados. Nosso foco é oferecer cuidado de qualidade, com atendimento humanizado, para que cada pessoa possa receber o acompanhamento necessário com segurança e atenção”, salientou a coordenadora da regional em saúde do Alto Acre, Danielli Carvalho.
O cirurgião bucomaxilofacial Fabiano Conrado destacou a importância da ação realizada voltada para atendimento odontológico especializado, e explicou como a parceria entre a Sesacre e o hospital tem permitido otimizar os serviços e atender à demanda dos municípios da regional.
“Nós buscamos concentrar os atendimentos aqui no Hospital de Brasiléia justamente para reduzir a grande demanda por cirurgias odontológicas ambulatoriais que vinha sendo registrada nos municípios. Com o apoio da Sesacre, que disponibilizou profissionais, materiais necessários e suporte técnico, e com o suporte do hospital, conseguimos realizar os atendimentos de forma organizada e aprimorada. Essa colaboração é essencial para garantir que cada paciente receba cuidado de qualidade e segurança durante todo o procedimento”, explicou Fabiano Conrado.
A paciente Naiara Castro compartilhou sua experiência com a cirurgia de extração do siso, ressaltando a agilidade no atendimento e o cuidado da equipe de saúde durante todo o procedimento. “Eu vim para fazer a cirurgia de um siso. Tinha perdido a obturação do dente e estava sentindo dor há quase dois meses. Procurei a unidade de saúde do município, mas ninguém podia realizar o procedimento sem a avaliação adequada, com raio-X e um profissional especializado. Então ontem de manhã eu marquei na regulação e já à tarde me ligaram para trazer a documentação, e hoje de manhã fui atendida”, contou Naiara.
Mutirão Opera Acre
E a Sesacre segue ampliando o acesso da população a procedimentos cirúrgicos por meio do Programa Opera Acre. Nesta sexta, sábado e domingo, serão realizadas 34 cirurgias gerais no Hospital Regional do Alto Acre. Contemplando pacientes com cirurgias de hérnia incisional, inguinal, umbilical e epigástrica, além de colecistectomia.
“Estamos dando continuidade aos atendimentos em outros municípios. Em Mâncio Lima, de 18 a 25 deste mês, serão realizadas cerca de 120 cirurgias. Em Senador Guiomard, os procedimentos são feitos de segunda a sábado, com uma média de 70 cirurgias por semana. Já em Cruzeiro do Sul, todos os sábados realizamos cirurgias de maior complexidade, como histerectomias totais, onde conseguimos avançar significativamente no número de procedimentos realizados. Essas ações reforçam nosso compromisso em levar saúde de qualidade e garantir que mais pacientes tenham acesso a cirurgias essenciais”, explicou Shirley Nascimento, chefe da regulação de cirurgias do Acre.
O Opera Acre integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), instituído pelo Ministério da Saúde, e foi concebido para ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas, reduzir o tempo de espera e qualificar a resposta do sistema público de saúde. Os mutirões permitem ampliar a capacidade dos hospitais sem comprometer a rotina assistencial.
De janeiro a setembro, mais de 11 mil procedimentos foram realizados em todo o Estado, resultado que traduz o êxito da iniciativa de reduzir a demanda reprimida e oferecer respostas concretas a quem aguardava atendimento. Para outubro, estão programadas 573 cirurgias eletivas, distribuídas entre unidades de saúde da capital e do interior, contemplando diferentes especialidades médicas.
Comentários
Acre
Semana do Brincar chega à Vila Acre e segue neste domingo na Baixada da Sobral
A segunda edição da Semana do Brincar, iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), foi realizada neste sábado, 18, na Travessa Bom Jesus, nº 530, bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ação reuniu dezenas de crianças e famílias em uma tarde de lazer, com brincadeiras, distribuição de lanches e atividades educativas voltadas à convivência e ao fortalecimento comunitário.
A primeira edição do projeto aconteceu no último dia 11 de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12.
Neste domingo, 19, o projeto segue para a Baixada da Sobral, onde será realizada a terceira edição da Semana do Brincar, com uma nova programação voltada ao público infantil.
“Levar o brincar para os bairros é levar alegria, esperança e cidadania. É uma forma de mostrar que toda criança tem o direito de viver a infância em plenitude, com segurança e amor. Essa é uma das formas mais bonitas de construir uma cidade mais humana”, afirmou o vereador Joabe Lira.
Lei sancionada
A Semana do Brincar agora faz parte do calendário oficial de eventos de Rio Branco. A Lei Municipal nº 2.597/2025, de autoria do vereador Joabe Lira (PP), foi sancionada na quinta-feira, 16, pelo prefeito Tião Bocalom, durante cerimônia no auditório da prefeitura.
A nova legislação estabelece que o município deverá promover, anualmente, ações voltadas ao direito de brincar, estimulando atividades educativas, culturais e esportivas em escolas, praças e espaços públicos. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a importância do lazer como instrumento de desenvolvimento social e fortalecimento de vínculos comunitários.
Para o vereador Joabe Lira, a sanção representa o reconhecimento de uma causa que ultrapassa o simbolismo. “O brincar é um ato de amor, e quando o poder público transforma isso em política permanente, ele reafirma o compromisso com o futuro das nossas crianças”, destacou o parlamentar.
Comentários
Acre
Acre receberá R$ 13,6 milhões para restaurar 1.200 hectares na Reserva Extrativista Chico Mendes
Recursos do Fundo Amazônia serão destinados exclusivamente à recuperação ambiental de área equivalente a 1.200 campos de futebol na reserva emblemática
Os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciaram o resultado do edital de seleção do Restaura Amazônia, ação que apoia a recuperação ecológica e produtiva da Amazônia Legal, especialmente no chamado Arco da Restauração. A iniciativa destina R$ 126 milhões do Fundo Amazônia para impulsionar ações de reparação em 80 assentamentos, com benefício direto para cerca de 6 mil famílias.
A divulgação foi realizada na abertura do evento “Participação Social na Agenda de Ação COP30”, no Centro de Convivência Athos Bulcão, Universidade de Brasília (UnB).
O Acre foi contemplado com R$ 13,6 milhões em recursos do Fundo Amazônia destinados exclusivamente à restauração ecológica de 1.200 hectares na Reserva Extrativista Chico Mendes. O investimento específico para a reserva representa parte dos R$ 126 milhões anunciados para o estado e focará na recuperação de áreas degradadas equivalentes a aproximadamente 1.200 campos de futebol.
Detalhes do projeto na RESEX Chico Mendes:
Área a ser restaurada: 1.200 hectares
Investimento específico: R$ 13,6 milhões
Localização: Reserva Extrativista Chico Mendes
Tipo de intervenção: Restauração ecológica
A Reserva Extrativista Chico Mendes, criada em 1990 em homenagem ao líder seringueiro assassinado, é uma das unidades de conservação mais emblemáticas da Amazônia brasileira, abrangendo territórios de vários municípios acreanos. Os recursos permitirão implementar técnicas de recuperação florestal que beneficiarão diretamente as comunidades extrativistas que dependem da floresta em pé para seu sustento.
O recurso viabilizará 17 projetos localizados em sete estados, são eles: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Aproximadamente 4,6 mil hectares de terras devem ser recuperados com a medida, que prevê o plantio de 6,7 milhões de árvores e a geração de 1.680 novos empregos. A estratégia é fruto do segundo bloco de editais do programa, publicado em abril deste ano. No total, as chamadas receberam 64 propostas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o ato evidencia o conjunto de medidas lideradas pelo presidente Lula para recuperar o protagonismo do Brasil na agenda ambiental, comprometido com a justiça social e a democracia. “Para a gente mostrar que é possível um novo ciclo de prosperidade, dessa vez, sem deixar ninguém para trás: mulheres, jovens, indígenas, quilombolas e o povo preto. Por isso, a COP30 tem que ser a COP da implementação”, declarou.
Liderado pelo MMA e gerido pelo BNDES, o Fundo Amazônia é considerado a maior iniciativa mundial para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+) e um dos principais instrumentos de execução da política ambiental e climática brasileira.
A composição financeira do fundo, explicou Marina Silva, está diretamente ligada ao desempenho que o país tem alcançado com a redução do desmatamento. Isso porque alguns financiadores internacionais, por exemplo, condicionam o envio de recursos à redução das emissões brasileiras, que é atingida pela queda desse índice, sobretudo na Amazônia.“Toda vez que a gente consegue reduzir a emissão de CO₂ e o desmatamento, podemos captar recursos”, ressaltou a ministra.
Os esforços do governo federal para reduzir o desmatamento já permitiram a queda de 46% no bioma em 2024, quando comparado a 2022. A meta é zerar a taxa de todos os biomas até 2030.
Em sua fala, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o programa potencializa a conservação da biodiversidade e amplia a produção sustentável de alimentos para a população local. “Nesse processo de reflorestamento através de sistemas agroflorestais, vamos dar conta do desenvolvimento econômico e da produção de alimentos para o povo da Amazônia”, afirmou.
Restaura Amazônia
O Restaura Amazônia dialoga com o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), que tem como meta recuperar 12 milhões de hectares de florestas em todo o país até 2030. O plano é o principal instrumento da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).
Nesse contexto, o Restaura apoia projetos de restauração ecológica e produtiva de florestas nativas na Amazônia Legal, no chamado Arco do Desmatamento, a partir de chamadas públicas. A medida integra o projeto Arco da Restauração, que receberá um aporte total de R$ 1 bilhão, com R$ 450 milhões não reembolsáveis do Fundo Amazônia, destinados ao Restaura Amazônia. O valor foi anunciado pelo governo federal em 2023.
“Essa é uma ação histórica voltada para o restauro florestal. O Brasil está de um lado enfrentando o desmatamento e de outro reconstruindo a Amazônia, restaurando a Amazônia”, frisou a presidente em exercício do BNDES, Tereza Campello.
Governança fundiária
MMA, MDA e BNDES apresentaram ainda a aprovação de R$ 148,7 milhões, também do Fundo Amazônia, para fortalecer a governança fundiária na Amazônia Legal. A ação será executada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em parceria com o MDA, e deve garantir a titulação de terras para 13 mil famílias de 33 assentamentos.
Os recursos serão utilizados para aprimorar a inteligência territorial, modernizar os sistemas e bases de dados, ampliar a capacidade operacional do Incra e dos entes federativos e promover o georreferenciamento e a regularização fundiária de terras públicas e assentamentos.
Participação Social na Agenda de Ação COP30
Iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da República, o evento reuniu representantes do Fórum Interconselhos e dos Fóruns de Participação Social dos Estados da Amazônia Legal para consolidar as contribuições da sociedade civil para a conferência.
Ainda na abertura, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, enfatizou que o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil é fundamental para construir propostas concretas para combater a emergência climática. “A participação social não é um anexo, rodapé ou vitrine, é a espinha dorsal da agenda climática do país. Estamos caminhando para a COP com uma das maiores participações sociais da história”, destacou. “É a COP dos resultados, onde a vida real propõe, e o compromisso pode virar resultado concreto na vida das pessoas”.
A avaliação foi reforçada pelo presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago. “A participação social é o coração da COP30. O que precisamos assegurar é a manutenção dessa tradição do Brasil de ter uma ampla participação social”, pontuou.
Estiveram presentes na solenidade a ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; a secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelli Mafort; a reitora da UnB, Rozana Naves; a secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA, Edel Moraes; o secretário nacional de Participação Social da Presidência da República, Renato Simões; a deputada federal Antônia Lúcia e a campeã da Juventude para a COP30, Marcele Oliveira.
Com Assessoria Especial de Comunicação Social do MMA
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia realiza Dia D de Multivacinação com testes rápidos e orientações de saúde
Ação da Secretaria Municipal de Saúde oferece diversos serviços preventivos à população com equipes dedicadas a atendimento acolhedor e de qualidade
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na sexta-feira (18) mais uma importante ação do Dia D de Multivacinação. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e a prevenção em saúde.
Durante a ação, foram disponibilizados diversos testes rápidos e orientações de saúde, reforçando a dedicação da administração municipal com o cuidado integral dos cidadãos. O trabalho conta com o empenho das equipes de saúde, que garantem um atendimento acolhedor e de qualidade a todos os participantes.
A estratégia de multivacinação busca atualizar a carteira de vacinação da população epitaciolandense, prevenindo doenças e promovendo saúde coletiva. A ação representa mais um esforço da gestão municipal para ampliar o acesso aos serviços de saúde e conscientizar a população sobre a importância da imunização e dos cuidados preventivos.
Você precisa fazer login para comentar.