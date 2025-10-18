Governo realiza mutirões de cardiologia, odontologia e cirurgia geral no Hospital Regional do Alto Acre

Nesta sexta, sábado e domingo, serão realizadas 34 cirurgias gerais no Hospital Regional do Alto Acre. Contemplando pacientes com cirurgias de hérnia incisional, inguinal, umbilical e epigástrica, além de colecistectomia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), levou mutirões de consultas, exames e cirurgias para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, nas especialidades de cardiologia, odontologia e cirurgia geral. As ações iniciaram nesta quinta-feira, 16, e seguem até o domingo, 19, contemplando mais de 200 pacientes dos quatro municípios da regional: Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

“A descentralização dos serviços é um compromisso da Saúde do Estado, e é assim que aproximamos o cuidado da população. São centenas de pacientes beneficiados em diversos atendimentos, o que nos permite levar a saúde até as pessoas, sem que precisem se deslocar até Rio Branco. Com o apoio dos secretários municipais, essas ações se tornam realidade e garantem mais acesso e qualidade à população da regional do Alto Acre”, destacou a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes.

O gerente geral do Hospital Regional do Alto Acre, Janildo Moraes, ressaltou a importância de ações como essa para a população dos municípios. “São iniciativas essenciais, porque, uma vez que os cidadãos não vão precisar gastar com deslocamento em um percurso mais longo, eles podem receber atendimento aqui mesmo, em Brasileia, no hospital mais próximo de suas residências. Isso traz mais conforto e facilita o acesso ao tratamento de saúde que estão buscando”, ressaltou.

Mutirão de cardiologia

O mutirão de cardiologia foi realizado nesta sexta-feira, 17, com consultas com três médicos especialistas disponibilizados pela Sesacre, além da oferta de exames, como o eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma e teste ergométrico. Os pacientes puderam ainda passar por avaliação de risco cirúrgico.

“Realizamos os atendimentos de cardiologia com o objetivo de reduzir a fila de espera por consultas na especialidade e garantir um cuidado mais ágil e resolutivo aos pacientes. Além das consultas, estamos oferecendo exames complementares que possibilitam um diagnóstico mais completo e preciso, contribuindo para o acompanhamento adequado e a melhoria da qualidade de vida de quem precisa desse atendimento especializado”, afirmou a coordenadora ambulatorial estadual, Silvia Lima.

Durante o mutirão de cardiologia, a médica Rejane Veloso ressaltou a importância de ações contínuas voltadas à prevenção e ao tratamento das doenças cardiovasculares, que têm crescido entre pessoas cada vez mais jovens. Ela destacou ainda o compromisso da equipe estadual em ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados.

“Hoje, as doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, são a principal causa de mortes no mundo, e temos observado um aumento preocupante de casos entre os jovens em todo o mundo. Por isso, esse trabalho conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde é fundamental. A partir de agora, pretendemos manter esses atendimentos de forma regular, garantindo que a população receba o cuidado necessário”, reforçou a médica.

O aposentado João Nascimento, morador da zona rural, foi um dos pacientes beneficiados pelo mutirão. Ele passou por avaliação com o cardiologista como parte do preparo para uma cirurgia de hérnia, marcada para os próximos dias. João contou que o atendimento veio em um momento importante e destacou a agilidade e o cuidado com que foi acolhido desde o início do processo.

“Fui chamado para fazer essa avaliação com o cardiologista, porque vou passar por uma cirurgia de hérnia. Recebi a ligação ontem e já vim hoje para o atendimento. Domingo, às sete da manhã, devo me internar para a cirurgia. E tudo começou lá no meu ramal, quando teve um atendimento itinerante, e de lá pra cá foi tudo muito rápido. Eu achava que ia demorar, mas em menos de um mês já estou sendo atendido. Achei ótimo, e estou muito satisfeito com o atendimento que estou recebendo”, contou.

Mutirão de odontologia

O mutirão de odontologia iniciou na quinta-feira, 16, e segue até o sábado, 18, onde serão atendidos 40 pacientes com cirurgias consideradas mais complexas, e que não são realizadas em Unidades Básicas de Saúde, como o terceiro molar, dentes supranumerários e lesões de pequenas proporções que possam ser realizadas com anestesia local.

“Essa é uma demanda que veio diretamente do gabinete do secretário de Saúde, e hoje estamos realizando uma ação voltada a reduzir as filas de espera e garantir que toda a população tenha acesso rápido e eficiente aos atendimentos especializados. Nosso foco é oferecer cuidado de qualidade, com atendimento humanizado, para que cada pessoa possa receber o acompanhamento necessário com segurança e atenção”, salientou a coordenadora da regional em saúde do Alto Acre, Danielli Carvalho.

O cirurgião bucomaxilofacial Fabiano Conrado destacou a importância da ação realizada voltada para atendimento odontológico especializado, e explicou como a parceria entre a Sesacre e o hospital tem permitido otimizar os serviços e atender à demanda dos municípios da regional.

“Nós buscamos concentrar os atendimentos aqui no Hospital de Brasiléia justamente para reduzir a grande demanda por cirurgias odontológicas ambulatoriais que vinha sendo registrada nos municípios. Com o apoio da Sesacre, que disponibilizou profissionais, materiais necessários e suporte técnico, e com o suporte do hospital, conseguimos realizar os atendimentos de forma organizada e aprimorada. Essa colaboração é essencial para garantir que cada paciente receba cuidado de qualidade e segurança durante todo o procedimento”, explicou Fabiano Conrado.

A paciente Naiara Castro compartilhou sua experiência com a cirurgia de extração do siso, ressaltando a agilidade no atendimento e o cuidado da equipe de saúde durante todo o procedimento. “Eu vim para fazer a cirurgia de um siso. Tinha perdido a obturação do dente e estava sentindo dor há quase dois meses. Procurei a unidade de saúde do município, mas ninguém podia realizar o procedimento sem a avaliação adequada, com raio-X e um profissional especializado. Então ontem de manhã eu marquei na regulação e já à tarde me ligaram para trazer a documentação, e hoje de manhã fui atendida”, contou Naiara.

Mutirão Opera Acre

E a Sesacre segue ampliando o acesso da população a procedimentos cirúrgicos por meio do Programa Opera Acre. Nesta sexta, sábado e domingo, serão realizadas 34 cirurgias gerais no Hospital Regional do Alto Acre. Contemplando pacientes com cirurgias de hérnia incisional, inguinal, umbilical e epigástrica, além de colecistectomia.

“Estamos dando continuidade aos atendimentos em outros municípios. Em Mâncio Lima, de 18 a 25 deste mês, serão realizadas cerca de 120 cirurgias. Em Senador Guiomard, os procedimentos são feitos de segunda a sábado, com uma média de 70 cirurgias por semana. Já em Cruzeiro do Sul, todos os sábados realizamos cirurgias de maior complexidade, como histerectomias totais, onde conseguimos avançar significativamente no número de procedimentos realizados. Essas ações reforçam nosso compromisso em levar saúde de qualidade e garantir que mais pacientes tenham acesso a cirurgias essenciais”, explicou Shirley Nascimento, chefe da regulação de cirurgias do Acre.

O Opera Acre integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), instituído pelo Ministério da Saúde, e foi concebido para ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas, reduzir o tempo de espera e qualificar a resposta do sistema público de saúde. Os mutirões permitem ampliar a capacidade dos hospitais sem comprometer a rotina assistencial.

De janeiro a setembro, mais de 11 mil procedimentos foram realizados em todo o Estado, resultado que traduz o êxito da iniciativa de reduzir a demanda reprimida e oferecer respostas concretas a quem aguardava atendimento. Para outubro, estão programadas 573 cirurgias eletivas, distribuídas entre unidades de saúde da capital e do interior, contemplando diferentes especialidades médicas.

