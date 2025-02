Governo realiza mais de 900 atendimentos na capital e interior, com cirurgias e mutirões de saúde mental e exames, neste sábado

A presidente da Funhacre, Soron Steiner, reforçou que este é o segundo mutirão em uma semana, demonstrando que a parceria entre Sesacre e Fundhacre tem resultados positivos para a população

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste sábado, 15, três ações de promoção à saúde, totalizando 942 atendimentos na capital e no interior, como mais um passo na redução das filas no estado.

Na capital acreana, o mutirão de consultas com foco em saúde mental proporcionou atendimento médico especializado a 700 pacientes que aguardavam em demanda reprimida, como é o caso da dona de casa Maria Raimunda Ferreira, de 43 anos.

“Ontem, quando a moça me ligou para falar que a consulta seria hoje, eu fiquei até em dúvida, porque seria no sábado. Mas as pessoas precisam muito desse cuidado, né? Tem gente que interpreta que, por fazer acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, a pessoa já é ‘doida’. Acho que as pessoas têm que focar mais nesse assunto, porque ainda existe muito tabu sobre isso. Eu achei a iniciativa [do mutirão] ótima”, avaliou Raimunda, moradora de Rio Branco.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou que a redução das filas é uma das principais bandeiras levantadas pelo governo. “Uma das maiores bandeiras do governador Gladson Cameli é a redução das filas, seja nas cirurgias, nos exames complementares ou nas consultas com especialistas. Então, hoje, aqui na Fundação Hospitalar, estamos com esse mutirão voltado para a saúde mental, com 700 pacientes atendidos, o que representa o compromisso da gestão com a saúde da população de forma global, tanto física quanto mentalmente”, destacou Pascoal.

A presidente da Funhacre, Soron Steiner, reforçou que este é o segundo mutirão em uma semana, demonstrando que a parceria entre Sesacre e Fundhacre tem resultados positivos para a população. “É a parceria entre Fundhacre e Sesacre que permite que ações como essa aconteçam constantemente, com o objetivo de diminuir o tempo de espera dos pacientes.

Hoje, são 700 pacientes atendidos em regime de mutirão, com 23 profissionais especializados em saúde mental. Seguimos com o nosso compromisso de atacar as filas mais robustas, não só de consultas ambulatoriais especializadas, mas também de cirurgias eletivas na Fundação Hospitalar”, frisou.

Já o promotor de Justiça Ocimar Sales, da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Acre (MPAC), enfatizou a importância da iniciativa. “Ações como essa são extremamente importantes. São estratégias que vão ao encontro desse anseio da população e justamente dão essa atenção especializada para o paciente, especialmente nessa questão da saúde mental. Muitas vezes a gente fala disso em campanhas, em outras ações, e um mutirão como esse ele é algo que, de fato, impacta significativamente para que a gente possa impulsionar essa fila, reduzir tempo de espera, dar o tratamento adequado para esses pacientes, inclusive para que eles justamente não se agravem no quadro clínico que eles já se apresentam. Então para nós, enquanto Ministério Público, é uma estratégia extremamente importante que tem dado certo em outras temáticas também”, destacou.

Audiometria no CER III

Além do mutirão de consultas em saúde mental, outro mutirão realizado neste sábado foi o de exames de audiometria, que resultou no atendimento de 120 pacientes no Centro Especializado em Reabilitação (CER III).

A senhora Mônica Gonçalves comentou: “A gente fica muito grato quando tem esses mutirões, seja para qual for a especialidade, porque a gente fica ansioso pelos resultados. Então, quando tem esses mutirões, é uma bênção para todo mundo, para a sociedade, porque a gente fica aguardando e aquela ansiedade no diagnóstico. E quando a gente recebe logo, já sabe o caminho que vai trilhar de acordo com o resultado dos exames. Eu também quero parabenizar a equipe. Agente vem com uma carência de fazer o exame, que ficamos tanto tempo na espera. E aí, quando chegamos aqui, somos mais abraçados pela equipe, e isso é muito bom.”

A gerente-geral do CER III, Cinthia Brasil, esclareceu que os pacientes diagnosticados com alguma deficiência auditiva já saem com o agendamento para receber a prótese auditiva na próxima semana. “É importante destacar que o CER III não é voltado unicamente para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas para todo tipo de deficiência intelectual, física e auditiva, não sendo excludente e respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde. Quanto à deficiência auditiva, o Programa Saúde Auditiva visa promover a assistência aos pacientes com deficiência ou perda auditiva, além de dar continuidade ao tratamento dos pacientes já atendidos, oportunizando diagnóstico e protetização para os usuários da Rede Estadual de Saúde”, ponderou Brasil.

Além dos mutirões de consultas e exames, este sábado de promoção à saúde, se destacou pela realização de cirurgias eletivas no âmbito do programa Opera Acre, com a realização de 46 cirurgias, das quais seis em Cruzeiro do Sul, 10 em Senador Guiomard, 10 na Fundhacre e outras 50 cirurgias em Brasileia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários