Governo realiza leilão eletrônico de bens inservíveis na próxima semana

Pagamentos serão realizados em quatro parcelas, com início em 30 de maio e término em 15 de dezembro

O governador do Acre, Gladson Cameli, confirmou em vídeo, por meio de suas redes sociais, o início do pagamento das verbas rescisórias devidas a ex-servidores estaduais. Os depósitos terão início no próximo dia 30 de maio e seguirão em quatro etapas, com previsão de conclusão até 15 de dezembro deste ano.

Em vídeo publicado em suas plataformas digitais, Cameli destacou o compromisso da gestão com os direitos dos trabalhadores e o equilíbrio das contas públicas.

“É uma medida que honra quem dedicou anos ao serviço público e reforça nossa responsabilidade fiscal”, afirmou.

É disse mais. “Meus amigos! Tenho uma ótima notícia para compartilhar com vocês. Vamos quitar, de forma definitiva, todas as verbas rescisórias pendentes dos ex-servidores estaduais. Essa é uma medida que mostra o nosso compromisso com a valorização de quem já serviu ao nosso Estado e com o equilíbrio das contas públicas. Os pagamentos serão feitos em quatro etapas, começando no dia 30 de maio e indo até 15 de dezembro. Seguimos juntos, trabalhando por todos!”, afirmou o chefe do Executivo.

A iniciativa atende a uma demanda antiga de ex-funcionários e foi viabilizada após ajustes no planejamento financeiro do estado, assegurando os repasses sem desequilibrar o orçamento. O cronograma completo, com as datas específicas e os beneficiários de cada fase, será divulgado em breve pelos canais oficiais do governo.

Veja vídeo com o governador:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários