Governo realiza evento de apoio a visitação de pessoas com deficiência no Parque de Exposições

Promover inclusão efetiva e fortalecer a acessibilidade como política pública. Foi com esses objetivos que as secretarias de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) apoiaram no sábado, 2, uma visitação de Pessoas com Deficiência (PcD’s) no Parque de Exposições Whildy Viana. A atividade contou com a presença do governador Gladson Camelí e reuniu mais de 300 pessoas nos estandes da feira agropecuária.

A ação foi realizada pelo Movimento PcDs 2025, que congrega 22 associações representativas, e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Rio Branco com o auxílio das pastas estaduais. O chefe do Executivo, que falou sobre algumas ações para a área na ocasião, destacou que a programação especial foi elaborada para proporcionar a melhor experiência. “Essa atividade foi preparada com muito carinho, respeito e inclusão para todos aproveitarem com dignidade”, declarou Camelí.

Atleta da Federação Acreana de Basquete de Cadeirantes (FABC), José Lucas lembrou que promover inclusão é uma medida essencial para quebrar barreiras e conscientizar a sociedade em geral para acabar com o preconceito. “Foi muito bom participar desse passeio. Implementar acessibilidade na Expoacre para a gente aproveitar essa festa foi um acerto grande do governo. Os espaços estão inclusivos e a estrutura para a gente está completa, estão todos de parabéns”.

Renato Borges, coordenador do Movimento PcDs 2025, disse que a iniciativa foi fundamental. “A maioria dos presentes nunca veio aqui, não sabia nem como era o parque. A gente fica feliz em poder ajudar o próximo com mais amor e empatia, gerando inclusão e representatividade de forma verdadeira. Temos que mostrar à sociedade que apesar das diferenças, todos somos iguais e não pode haver diferenciação de qualquer tipo. Agradeço demais o apoio fundamental do governo”.

Assurbanípal Mesquita, titular da Seict, lembrou que a visitação faz parte de cumprir o objetivo determinado pelo governador Gladson Camelí de fazer com que a 50ª edição da Expoacre seja a melhor de todas. “Para isso acontecer de verdade, a feira precisa ser acessível para todas as camadas da população da melhor maneira possível. Foi um momento muito especial e de muita felicidade, é uma forma do governo de cuidar das pessoas com muito carinho e atenção”, afirmou.

Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Rio Branco, Dilaina Costa analisou a ação como um divisor de águas na promoção de direitos em eventos de grande porte. “Milito há 33 anos neste contexto e nunca tinha acontecido algo assim, sobretudo com essa unidade de várias instituições trabalhando em prol de um bem maior. É algo novo que, gradativamente, vamos melhorar e expandir mais. Parabéns ao governo e parceiros”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários