Governo realiza edição do Juntos Pelo Acre neste sábado, 4, na Vila Acre e Benfica
O governo do Acre, por meio do programa Juntos Pelo Acre, realiza neste sábado, 4, das 8h às 17h, uma de suas maiores edições, no bairro Benfica, contemplando também a Vila Acre. O evento ocorrerá na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Leôncio de Carvalho e na Escola de Ensino Fundamental Benfica.
A vice-governadora Mailza Assis, que também é titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), convida toda a comunidade da regional para participar da ação.
“Comunidade do Polo Benfica e da regional da Vila Acre, queremos convidar você para participar da primeira edição nas regionais dos Juntos Pelo Acre. Teremos uma grande atividade com oferecimento de diversos serviços de muitas secretarias do governo, como saúde, educação, cultura, atendimento assistencial e diversão também. Esperamos você”, declarou.
A ação é coordenada pela SEASDH e conta com o apoio de todas as secretarias estaduais, como Saúde, Mulher, Indústria e Tecnologia, Educação e Cultura, Turismo e Empreendedorismo, Segurança Pública, Polícia Civil (PC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Instituto Federal do Acre (Ifac), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), entre outros órgãos e autarquias.
Confira os serviços
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)
Assistência Social: Benefícios Eventuais (BPC e BPC na Escola), PETI, Bolsa Família.
Direitos Humanos: Registro Civil (2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito), Tenda de Direitos, Informes e orientações.
Segurança Alimentar: Oficina Culinária.
Inclusão Social: Pré-inscrição para o Programa Mulheres Mil (SEASDH + Ifac).
Atendimentos de Saúde
Regulação, sala de eletrocardiograma e espirometria, pediatria, cardiologia, oftalmologia, ginecologia (avaliação/atendimento), psiquiatria, reumatologia, neuropsicologia, otorrinolaringologia, enfermagem (triagem), farmácia (Droga Vale), nutricionista, psicóloga, dentista (São Camilo), clínica geral (vans da Prefeitura), testes rápidos e vacinas.
Serviços de Documentação
Emissão de Carteira de Identidade (Polícia Civil).
Serviços de Orientação
Balcão Cidadão – Correios (exclusivo para idosos, contestação de descontos indevidos do INSS), Balcão de Cursos – Ifac + SEASDH, Semulher, ONVVES, Balcão de Emprego – Sine + SEICT, Carreta da Defensoria, Procon (negociação e informações), orientações sobre o acesso ao salário-maternidade (Unama).
Recreação Infantil e Juvenil
A partir de 5 anos: Minicidade (Detran), Multiarte (SEE), Cidade Ilustrada (Sete).
A partir de 16 anos: Atividades lúdicas para adolescentes e jovens, Interbairros de Games (Seict), Planetário (Ifac).
Oficinas e Qualificação (adultos, a partir de 16 anos)
Ieptec: Oficina de Salgadeiro, Oficina de Drinks, Oficina de Panetone, Certificação no evento.
Senac: Serviços de Cabeleireiro, Vestuário Social.
Local e data
Locais: Escola Benfica (Estrada AC-40, KM 08 – Ramal Benfica), Escola Leôncio de Carvalho (Rodovia de Acesso 40, Km 8 – Ramal Benfica).
Data: 04/10, Horário: 08h às 17h.
Governador Gladson Cameli cumpre agenda em Assis Brasil com entrega de obras e benefícios
Evento antecede a abertura da Expo Fronteira, que reunirá autoridades do Brasil, Peru e Bolívia na tríplice fronteira acreana.
O governador Gladson Cameli cumpre agenda oficial nesta sexta-feira (2) em Assis Brasil, onde deve assinar a ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva no município. A programação inclui ainda a entrega de carteiras nacionais de habilitação pelo programa CNH Social e a distribuição de coletes para mototaxistas da região.
Segundo o prefeito Jerry Correia, a presença do chefe do Executivo estadual reforça a parceria entre município e governo, assegurando mais celeridade na execução de projetos de infraestrutura e inclusão social.
A cerimônia antecede a abertura da primeira edição da Expo Fronteira, evento que promete integrar Brasil, Peru e Bolívia em torno de oportunidades econômicas, culturais e de cooperação. A solenidade contará com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do senador Sérgio Petecão, além de prefeitos acreanos e autoridades internacionais.
Bocalom exonera e nomeia novos comissionados na prefeitura nesta sexta-feira; veja a lista
Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3)
A lista inclui nomes de diversas pastas da prefeitura da capital. Além das exonerações e nomeações, o prefeito também decretou novas designações de servidores públicos.
Confira a lista completa:
Exonerar Fabíola Urzêdo de Souza do cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC), nomeada pelo Decreto n° 444 de 31 de janeiro de 2025.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nomear Andrea Pereira Silva para exercer o cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), referência CC – 6.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Exonerar Douglas Roberto dos Santos do cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), nomeado pelo Decreto n° 612 de 11 de fevereiro de 2025.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nomear João Vitor Gomes da Silva para exercer o cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), referência CC – 4.
Exonerar Luan Davy Dantas Damaceno do cargo em comissão, lotado na Assessoria Técnica do Fundo Municipal de Esportes, na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), nomeado pelo Decreto n° 2.267 de 4 de julho de 2025.
Nomear John Kevin da Silva Pinheiro para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), referência CC – 4.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de setembro de 2025.
Exonerar Karine Lorrane da Silva Miranda do cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEME), nomeada pelo Decreto n° 806 de 20 de fevereiro de 2025.
Nomear Carlos Alberto Lima Bezerra para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Educação (SEME), referência CC – 1.
Municípios do Acre recebem recursos para qualificação da assistência farmacêutica
O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira, 03, a Portaria GM/MS nº 8.208, que autoriza o repasse de recursos financeiros de manutenção referentes ao segundo ciclo de monitoramento de 2025 para municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS).
De acordo com o documento, assinado pelo ministro Alexandre Padilha, os valores têm como base os dados enviados pelos sistemas Hórus, e-SUSAF ou pelo serviço web da BNAFAR/SUS, que consolidam as informações nacionais de ações e serviços da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. O acompanhamento não isenta os municípios da obrigação de comprovar a correta aplicação dos recursos por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).
No Acre, todos os 17 municípios foram contemplados, cada um recebendo R$ 6 mil, totalizando R$ 102 mil em investimentos para custeio. Os repasses serão feitos de forma regular e automática pelo Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
