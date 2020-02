Pelo menos 64 projetos do Governo Federal devem ser leiloados este ano, incluindo aeroportos, rodovias, ferrovias e parques nacionais. Além disso, também estaria nos planos privatizar cerca de seis estatais.

O número de leilões previstos para 2020 é maior que o realizado em 2019, quando o governo conseguiu tirar do papel 47 projetos, a maioria projetos de energia, 14 ao todo.

No entanto, para cumprir essa agenda, o Governo precisará de aliados na Câmara e no Senado para a privatização de estatais como a Eletrobras e a Casa da Moeda.

As estimativas iniciais do governo são de ao menos R$ 264 bilhões em investimentos com os 115 projetos da carteira, principalmente nos setores de rodovias, ferrovias e energia, além de uma previsão inicial de arrecadação de mais de R$ 55 bilhões com venda de estatais.