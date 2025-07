Governo publica lista de nomeação de novos servidores para o Iapen; veja a lista

O governador Gladson Cameli oficializou, por meio do Decreto nº 10.938-P, publicado nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação de dezenas de candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). A medida contempla profissionais de diferentes áreas e contempla todas as regionais do estado.

A nomeação é resultado do concurso homologado em março deste ano, por meio do Edital nº 058 Sead/Iapen. Os candidatos nomeados assumirão cargos efetivos no padrão e classe inicial das respectivas carreiras.

A maior parte dos convocados ocupará o cargo de Técnico Administrativo e Operacional, com nomeações distribuídas nas regionais do Baixo Acre, Juruá, Purus, e Tarauacá-Envira. Além disso, o decreto inclui profissionais de nível superior como assistentes sociais, engenheiro civil, psicólogos e especialistas em execução penal.

Dentre os nomeados, também estão candidatos com deficiência (PCD), reforçando o compromisso com a inclusão no serviço público.

Os novos servidores terão o prazo de até 30 dias para apresentar a documentação necessária e assinar o Termo de Posse, conforme previsto no decreto.

