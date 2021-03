Os estabelecimentos que precisam de alvarás de localização e funcionamento tiveram os prazos de vigência dos documentos prorrogados até 30 de junho de 2021. O decreto que autoriza a prorrogação foi publicado na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os alvarás são expedidos pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Conforme a publicação, a prorrogação começa a valer desde 1 de janeiro. O último decreto governamental tinha prorrogado a validade dos documentos até 31 de dezembro do ano passado.

O decreto faz parte das medidas estabelecidas pelo governo Acre para minimizar os impactos econômicos causados pelo novo coronavírus no Acre. Essas medidas estão sendo tomadas desde o início da pandemia em março do ano passado.

Ainda no documento, assinado pelo governador Gladson Cameli, a justificativa para prorrogação da vigência dos alvarás é que o funcionamento desses estabelecimentos são de “fundamental importância” para a garantia de emprego e da economia local.

Bandeira vermelha

Com o aumento na ocupação dos leitos destinados aos pacientes com Covid-19 e redução do índice de isolamento social, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve pela segunda vez todas as regionais do Acre na fase de emergência, representada pela cor vermelha.

O estado entrou em bandeira vermelha, que suspende as atividades não essenciais, no último dia 1 de fevereiro e foi mantido nessa faixa em avaliação feita no último dia 1 de março.