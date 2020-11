A prorrogação vale para médicos formados em instituições de educação superior brasileira ou com diploma revalidado no Brasil (CRM Brasil) e também para médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras, com habilitação para exercício da medicina no exterior (intercambista individual).

No total, 531 médicos terão sua prorrogação automática. O profissional que não desejar prorrogar o período de atuação nos serviços do SUS deve manifestar desinteresse por meio do Sistema de Gestão de Programas. O cronograma estará disponível em breve em maismedicos.gov.br. Pelo mesmo endereço, será divulgada a relação preliminar dos médicos aptos para a prorrogação excepcional. Questionamentos também podem ser feitos por meio do Disque Saúde 136, opção 8.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS

O Programa Mais Médicos faz parte de um conjunto de ações do Ministério da Saúde para fortalecer a Atenção Primária à população. Atualmente, mais de 16 mil médicos já atendem em 3.822 municípios brasileiros e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), reforçando o enfrentamento à Covid-19 no país.

A Atenção Primária é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), e é nesse nível de atenção que 80% dos problemas de saúde são resolvidos.

