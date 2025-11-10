Cotidiano
Governo promove seminário estadual que debate políticas públicas para crianças e adolescentes no estado
A SEASDH possui um departamento que trabalha especificamente com programas direcionados a criança e adolescente
Com o tema: “Construindo planos de direito da criança e do adolescente”, o governo do Acre realiza o 4° Seminário Estadual Integrado do Sistema de Garantia de Defesa da Criança e do Adolescente (SGDCA) com início nesta segunda-feira, 10, e segue até quinta-feira, 13, no auditório da Estácio Unimeta, em Rio Branco.
O evento é um momento importante de diálogo e união entre diferentes setores, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas que garantem os direitos de crianças e adolescentes no Acre. Durante o seminário, serão discutidas e elaboradas ações para os Planos Estaduais da Primeira Infância, da Convivência Familiar e Comunitária, do Combate ao Trabalho Infantil e da Prevenção da Violência Sexual, garantindo o compromisso coletivo com a proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.
Realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), o encontro é direcionado a todos os parceiros, gestores, profissionais e representantes da rede de proteção da criança e do adolescente.
Hélio Cezar Koury, chefe de departamento de promoção da política de direitos humanos da Seasdh e também é presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, explicou que o objetivo do seminário é realizar uma consulta pública à população, aos municípios, aos conselheiros de direitos de todos os municípios do estado do Acre, para a elaboração de três planos de direito da criança adolescente, que são o plano da primeira infância, o plano de convivência familiar e comunitária e o plano de erradicação do trabalho infantil e promoção do adolescente trabalhador.
“Com a conclusão desses planos, a gente consegue ter o arcabouço de planejamento do estado para ações que garantam os direitos da criança adolescente nos próximos dez anos”, destacou Koury.
Amanda Vasconcelos, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh), destacou que o evento conta com a participação de todos os municípios com representantes institucionais, de conselhos e um adolescente de cada cidade.
“Queremos garantir que as discussões sejam amplas para que a gente consiga fazer uma política pública com a participação ativa dos conselhos e dos usuários e assim desenvolver melhor as discussões e criar projetos futuros em cima daquilo que vai ser trazido hoje como prioridade para a pauta”, destacou Vasconcelos.
A adolescente, Tamires Gonçalves, de 15 anos, veio como representante do município de Brasileia. Ela conta que é a primeira vez que participa do evento.
“Eu acho que vai ser uma experiência nova que eu nunca vi e eu vim para conhecer para eu aprender mais porque outras vezes já acompanhei outros adolescentes participando, então eu estou ansiosa para ver como é que vai ser e tudo o que vou aprender”, conta Tamires.
Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Acre (Ceas) falou sobre os planos que são voltados para garantia dos direitos das crianças e adolescentes em nosso estado, promovendo ações e programas que garantem a proteção como o que diz a constituição.
“É dever do Estado, da sociedade e da família a proteção de crianças adolescentes como prioridade absoluta, o poder público deve garantir a efetivação dessas políticas tanto na fiscalização como também na promoção de diretrizes para que todos juntos, sociedade, poder público e a organização da sociedade civil possam garantir que ações sejam feitas para mitigar qualquer tipo de violência ou violação dos direitos da criança e adolescente, então o papel do Conselho de Assistência Social é muito importante nesse processo”, ressaltou o presidente.
De acordo com Sarah Farhat, coordenadora do Fórum Estadual da Criança e do Adolescente, o Seminário é muito importante para o fórum, pois compõe todas as organizações da sociedade civil que trabalham na área da criança adolescente.
“Sem a sociedade civil não há construção de planos e é muito importante ter essa escuta participativa de todos os atores do sistema de direito da criança adolescente incluindo os adolescentes, que são os protagonistas desse evento, e a nossa expectativa como fórum é trazer toda a sociedade civil que trabalha na área de criança adolescente para que juntos possamos contribuir em prol de mais uma política pública na área da criança adolescente do nosso estado”, destacou Farhat.
Joana Bandeira, presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Brasiléia, falou sobre a participação dos representantes dos municípios no seminário.
“Em Brasiléia temos o plano da medida socioeducativa, o plano do enfrentamento a violência contra criança e adolescente e o plano decenal, então a expectativa é que melhore e que assim como nós em brasileira temos o comitê da escuta especializada, temos assim atores bem atuante com uma promotoria bem atuante que nos ajuda e as pessoas têm que entender o que é importância do conselho municipal do direito a criança do adolescente para o município dentro da gestão pública e que os municípios que aqui estão presente façam o possível para trabalhar com as políticas pública voltada para nossas crianças e nossos adolescentes”, ressaltou Bandeira.
A SEASDH possui um departamento que trabalha especificamente com programas direcionados a criança e adolescente, como o projeto Primeira Infância, trabalho desenvolvido para garantir o acompanhamento desde a gestação até os seis primeiros anos de idade da criança. Há também um projeto em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, Educação e Saúde que envolve as três federações que são os programas #TamoJunto e Elos com iniciativas voltadas à prevenção do uso de drogas e à promoção da saúde emocional entre crianças e adolescentes da rede pública de ensino do Acre.
“Como a assistência envolve tudo isso, é o nosso papel a gente faz o acompanhamento do vínculo familiar das condições de vulnerabilidade da criança e do adolescente, que é uma pauta prioritária para a secretaria”, destacou a Amanda Vasconcelos.
O encerramento do evento, na quinta-feira, 13, contará com a realização do Fórum Estadual de Revisão do Plano Decenal Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Comentários
Cotidiano
Rio Iaco sobe repentinamente e preocupa comunidades ribeirinhas em Sena Madureira
Moradores da comunidade Guanabara registram aumento do nível d’água e correnteza carregando troncos; navegação se torna perigosa para famílias que dependem do rio
O aumento repentino do nível do Rio Iaco está causando alerta entre moradores de comunidades ribeirinhas em Sena Madureira, no interior do Acre. Um vídeo gravado por um ribeirinho da comunidade Guanabara – localizada a aproximadamente seis dias de barco do porto da cidade – mostra o grande volume de água e diversos troncos e galhos sendo arrastados pela correnteza, situação que já preocupa famílias que dependem do manancial como principal via de transporte.
De acordo com o autor do registro, o rio tem subido consideravelmente nos últimos dias, tornando a navegação mais perigosa devido aos obstáculos flutuantes que podem causar acidentes com as embarcações. A situação exige cautela redobrada das comunidades que utilizam o Rio Iaco como meio de acesso à cidade e para o transporte de suprimentos essenciais.
Comentários
Cotidiano
Trabalho de detentos fortalece infraestrutura e promove remição de pena nas unidades prisionais do Acre
Além da manutenção, o núcleo coordena pequenas obras executadas com o apoio da mão de obra carcerária, sempre supervisionada por engenheiros, arquitetos e técnicos do Iapen
O trabalho como instrumento de ressocialização e reconstrução de trajetórias é uma realidade no sistema prisional acreano. No Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Divisão de Manutenção e Infraestrutura, detentos têm desempenhado um papel essencial nas ações de manutenção, reforma e zeladoria das unidades, atuando em atividades que vão desde a instalação hidráulica até a construção de espaços educacionais, e conquistando, assim, o direito à remição de pena.
De acordo com o chefe da Divisão de Manutenção e Infraestrutura, Thiago Tadeu da Silva, o setor é responsável por garantir o funcionamento básico das unidades prisionais em todo o estado, abrangendo áreas como energia, saneamento, purificação e distribuição de água, além da manutenção predial. Para otimizar o trabalho, foi criado o Núcleo de Manutenção e Zeladoria, localizado no Complexo Penitenciário de Rio Branco, o maior do Acre.
“O núcleo foi criado para centralizar os serviços e atender todas as unidades do complexo e também as divisões especializadas. Dessa forma, conseguimos atuar de forma mais eficiente, evitando fragmentação das equipes e melhorando a efetividade das ações”, explica.
Além da manutenção, o núcleo coordena pequenas obras executadas com o apoio da mão de obra carcerária, sempre supervisionada por engenheiros, arquitetos e técnicos do Iapen. Essa integração garante qualidade nas reformas e, principalmente, possibilita aos detentos a redução da pena por meio do trabalho.
“Recebemos os presos já portariados, após avaliação da direção das unidades e de uma comissão que inclui setores de segurança e execução penal. Alguns já possuem experiência como pedreiros, marceneiros ou eletricistas; outros aprendem com quem tem mais tempo e conhecimento. A ideia é que, além de contribuir com o sistema, eles saiam capacitados para o mercado de trabalho”, reforça o gestor.
Os resultados dessa iniciativa podem ser vistos em diferentes frentes. Entre as reformas em andamento, destacam-se as obras no Flanco do Complexo Penitenciário de Rio Branco e a reforma de uma nova estrutura para a Divisão de Operações com Cães (DOC), além de melhorias nas unidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, onde estão sendo construídos espaços educacionais e unidades básicas de saúde com o apoio da mão de obra dos reeducandos.
A importância da portaria de trabalho
O diretor da Unidade Provisória de Rio Branco, Édson Menezes, explica que o trabalho é autorizado por meio de portarias específicas, que garantem segurança e critérios objetivos de seleção.
“Temos duas modalidades: a portaria interna e a externa. O preso que trabalha fora da unidade passa por quatro avaliações, incluindo a de processo penal e a de comportamento. Já para funções internas, como faxineiro ou artesão, os critérios são mais flexíveis. Essa triagem é essencial para manter a segurança e o bom andamento das atividades”, afirma o diretor.
Para os detentos, a oportunidade de trabalhar representa não apenas a redução da pena, mas também a possibilidade real de transformação pessoal. O interno A.S., que atualmente atua na restauração de estruturas no pavilhão em que cumpre pena, destaca a importância da chance: “É uma oportunidade única de aprender, trabalhar e reduzir a pena. Quando entrei aqui, em 2014, tinha só a 4ª série. Hoje já concluí o ensino médio e quero voltar para minha família pronto para recomeçar”.
Ressocializar pela prática
Além de contribuir com a melhoria das condições estruturais das unidades penais, o trabalho também gera certificação profissional para os detentos. Ainda este ano, internos da Divisão de Estabelecimento Penal de Senador Guiomard foram certificados na área de refrigeração, em parceria com Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), ampliando as chances de reintegração social e profissional após o cumprimento da pena.
O Iapen também atua em outras frentes de zeladoria e serviços essenciais, como coleta de lixo, distribuição interna de água e roçagem das áreas externas, sempre buscando aliar eficiência, economia de recursos e a promoção de oportunidades para quem busca reconstruir a história.
“A gente acredita que o trabalho dignifica e ensina. E dentro do sistema prisional, torna-se uma ponte real entre o que foi e o que ainda pode ser. A manutenção das estruturas é importante, mas a reconstrução de vidas é o que dá sentido ao nosso trabalho”, observa Thiago Tadeu.
Comentários
Cotidiano
Nota Premiada Acreana sorteia até R$ 20 mil nesta quarta; veja como entrar na disputa
Nota Premiada Acreana também contribui para a regularização cadastral das empresas, ampliando o controle fiscal e o retorno social dos recursos arrecadados no estado
Os contribuintes do Acre terão mais uma chance de ganhar prêmios em dinheiro nesta quarta-feira, 12, com a realização do 11º sorteio do programa Nota Premiada Acreana, promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Nesta edição, serão sorteados valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil entre os participantes.
O sorteio contempla as notas fiscais emitidas no mês de outubro e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado e da Sefaz, no Instagram, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).
O programa envolve cidadãos e entidades de todas as regiões do estado, com 15 sorteios mensais, sendo três por regional: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá.
Para participar é simples: basta se cadastrar uma única vez no site notapremiadaacreana.ac.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e inserir o número do CPF na nota fiscal no momento da compra. Além dos prêmios mensais, os participantes também concorrem ao prêmio anual de R$ 70 mil.
Criado para incentivar a cidadania fiscal e fortalecer entidades sociais, o Nota Premiada Acreana também contribui para a regularização cadastral das empresas, ampliando o controle fiscal e o retorno social dos recursos arrecadados no estado.
Você precisa fazer login para comentar.