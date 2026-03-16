Governo promove 2º Fórum de Líderes do Terceiro Setor com capacitação de associações comunitárias

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou no sábado, 14, o 2º Fórum de Líderes do Terceiro Setor. O encontro reuniu presidentes de associações de moradores de Rio Branco e gestores públicos para discutir o fortalecimento das organizações sociais. A agenda promoveu uma ampla capacitação dos participantes com orientações técnicas sobre a captação de recursos de diversas fontes para projetos comunitários.

O terceiro setor é composto por associações comunitárias, cooperativas, institutos, fundações, movimentos sociais, organizações não governamentais (ONGs) e outras instituições que desenvolvem atividades de interesse social ou público sem fins lucrativos. O evento, realizado na sede da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), contou com a parceria das secretarias de Estado de Governo (Segov), de Planejamento (Seplan) e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Durante o fórum foram abordados temas como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), estratégias de como conseguir verbas e elaboração de planos de trabalho. Também foram apresentadas informações sobre emendas parlamentares, editais públicos e outras oportunidades de financiamento. As palestras buscaram orientar as associações sobre como regularizar documentação, estruturar projetos e ampliar ações realizadas nas comunidades.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que muitas associações desenvolvem um trabalho relevante nos bairros, mas enfrentam dificuldades para acessar recursos. Para o gestor, fortalecer as organizações também contribui para ampliar o alcance das políticas públicas à população. “A proposta de estimular as entidades do terceiro setor, especialmente as organizações comunitárias, integra o trabalho do governo do Estado de estar mais próximo das pessoas”, disse.

Mesquita também anunciou que o governo estadual disponibilizará uma sala de atendimento permanente de orientação para associações e organizações sociais interessadas em estruturar projetos. “Estamos colocando à disposição o serviço de protagonismo colaborativo. A partir de agora, qualquer entidade social que precise de orientação para se organizar ou acessar oportunidades de captação de recursos poderá ter esse atendimento especializado”, acrescentou.

A presidente da Associação de Moradores do Bairro Vista Linda, Raynara Maklini, avaliou que o encontro permitiu que as associações compreendam melhor os caminhos para transformar ideias em projetos: “Foi muito importante, porque muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações. As palestras mostraram o caminho e isso abre muitas oportunidades para que possamos desenvolver ações na comunidade, já que as informações ajudam quem está na ponta”.

O chefe do Departamento de Convênios e Parcerias Estaduais da Seplan, Elison Reis, palestrou sobre elaboração de planos de trabalho. E explicou que existem diversas possibilidades de financiamento como editais públicos, fundos privados, programas institucionais e emendas parlamentares: “Muitas organizações vivem apenas de doações, bingos e iniciativas pequenas. Mostramos que existem outros caminhos possíveis”.

O presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Jorge Wenderson Cavalcante, destacou que o fórum ajudou no entendimento sobre os caminhos para firmar parcerias e estruturar projetos. “Quando os presidentes de bairro entendem melhor como funcionam esses processos, eles ganham mais segurança para buscar parcerias e desenvolver projetos. Isso fortalece muito o movimento comunitário e ajuda nas demandas dos bairros”, atestou.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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