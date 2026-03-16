Cotidiano
Governo promove 2º Fórum de Líderes do Terceiro Setor com capacitação de associações comunitárias
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou no sábado, 14, o 2º Fórum de Líderes do Terceiro Setor. O encontro reuniu presidentes de associações de moradores de Rio Branco e gestores públicos para discutir o fortalecimento das organizações sociais. A agenda promoveu uma ampla capacitação dos participantes com orientações técnicas sobre a captação de recursos de diversas fontes para projetos comunitários.
O terceiro setor é composto por associações comunitárias, cooperativas, institutos, fundações, movimentos sociais, organizações não governamentais (ONGs) e outras instituições que desenvolvem atividades de interesse social ou público sem fins lucrativos. O evento, realizado na sede da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), contou com a parceria das secretarias de Estado de Governo (Segov), de Planejamento (Seplan) e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).
Durante o fórum foram abordados temas como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), estratégias de como conseguir verbas e elaboração de planos de trabalho. Também foram apresentadas informações sobre emendas parlamentares, editais públicos e outras oportunidades de financiamento. As palestras buscaram orientar as associações sobre como regularizar documentação, estruturar projetos e ampliar ações realizadas nas comunidades.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que muitas associações desenvolvem um trabalho relevante nos bairros, mas enfrentam dificuldades para acessar recursos. Para o gestor, fortalecer as organizações também contribui para ampliar o alcance das políticas públicas à população. “A proposta de estimular as entidades do terceiro setor, especialmente as organizações comunitárias, integra o trabalho do governo do Estado de estar mais próximo das pessoas”, disse.
Mesquita também anunciou que o governo estadual disponibilizará uma sala de atendimento permanente de orientação para associações e organizações sociais interessadas em estruturar projetos. “Estamos colocando à disposição o serviço de protagonismo colaborativo. A partir de agora, qualquer entidade social que precise de orientação para se organizar ou acessar oportunidades de captação de recursos poderá ter esse atendimento especializado”, acrescentou.
A presidente da Associação de Moradores do Bairro Vista Linda, Raynara Maklini, avaliou que o encontro permitiu que as associações compreendam melhor os caminhos para transformar ideias em projetos: “Foi muito importante, porque muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações. As palestras mostraram o caminho e isso abre muitas oportunidades para que possamos desenvolver ações na comunidade, já que as informações ajudam quem está na ponta”.
O chefe do Departamento de Convênios e Parcerias Estaduais da Seplan, Elison Reis, palestrou sobre elaboração de planos de trabalho. E explicou que existem diversas possibilidades de financiamento como editais públicos, fundos privados, programas institucionais e emendas parlamentares: “Muitas organizações vivem apenas de doações, bingos e iniciativas pequenas. Mostramos que existem outros caminhos possíveis”.
O presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Jorge Wenderson Cavalcante, destacou que o fórum ajudou no entendimento sobre os caminhos para firmar parcerias e estruturar projetos. “Quando os presidentes de bairro entendem melhor como funcionam esses processos, eles ganham mais segurança para buscar parcerias e desenvolver projetos. Isso fortalece muito o movimento comunitário e ajuda nas demandas dos bairros”, atestou.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Elenco das Craques do Futuro realiza treinamento no Sesc
O elenco das Craques do Futuro realiza nesta segunda, 16, no Sesc, um treinamento físico seguido de um trabalho técnico no campo do Sesc visando o confronto contra o Vitória. A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 será disputada na quinta, 19, às 13 horas(hora Acre), no Pituaçu, em Salvador, na Bahia.
“Estamos realizando os treinamentos dentro das nossas possibilidades. Fizemos um trabalho no José de Melo nesse domingo, mas falta campos para a nossa preparação”, afirmou a técnica Neila Rosas.
Embarca nesta terça
O grupo das Craques do Futuro embarca nesta terça, 17, para Salvador, e a intenção da comissão técnica é realizar um trabalho antes do confronto contra o Vitória. A equipe acreana ainda não marcou gols no torneio nacional.
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Final do Campeonato Estadual no sábado contará com a utilização do VAR
O presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, confirmou nesta segunda, 16, a utilização do VAR na final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será disputada no sábado, 21, a partir das 20 horas, no Tonicão.
“A implementação da tecnologia na decisão do Estadual será possível pelo apoio da CBF. Estamos reforçando o compromisso com a transparência, a justiça esportiva e qualidade da arbitragem do futebol acreano. A medida representa um avanço importante no futebol do Estado”, declarou o presidente Adem Araújo.
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Governo do Acre investe na qualificação profissional das mulheres do Juruá e oferece mais 40 vagas em cursos do Ieptec
Surge mais uma boa oportunidade de profissionalização para mulheres do Vale do Juruá: o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece cursos de confeiteira e cuidadora infantil, para o público feminino de Cruzeiro do Sul. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 16, e se estendem até sexta, 20.
Desta vez, são 40 vagas, 20 por curso, para mulheres (cis ou transgênero), prioritariamente, àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica e que desejam aprender, se aperfeiçoar ou empreender.
As capacitações fazem parte das ações de inclusão produtiva promovidas pelo programa Mulheres Mil, do governo federal, atuando no Acre desde 2024.
Por intermédio do governo do Acre e do Mulheres Mil, o Ieptec já capacitou 1.582 mulheres e, até o fim do ano, deve qualificar mais 720, em diversos setores, fortalecendo a autonomia feminina.
O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, afirmou: “A ampliação dessas ofertas integra a estratégia do governo do Estado de fortalecer a educação profissional como instrumento de geração de emprego, renda e empreendedorismo. O Ieptec tem expandido o número de vagas para o público feminino e diversificado as áreas de formação”.
As inscrições são presenciais e, para participar da seleção, a candidata precisa ter a partir de 16 anos, apresentar o RG, CPF, comprovantes de residência e de dados bancários (para recebimento de bolsa), e possuir cadastro do credor, que deve ser solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
O Ceflora é o centro do Ieptec responsável pela ministração dos cursos e local de realização das matrículas. A escola fica na Rua Paraná, nº 865, bairro Av. 25 de Agosto, e está recebendo inscrições no horário das 7h às 11h.
O curso de cuidadora infantil será realizado de 23 de março a 2 de junho, e o de confeiteira de 23 de março a 25 de junho. Para ambos os cursos, as aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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