Governo, prefeituras e empresários debatem desenvolvimento econômico do Alto Acre

Com o objetivo de ouvir as demandas locais, incluir o setor empresarial na agenda de integração internacional e trabalhar em conjunto nas soluções para o ambiente de negócios, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou neste fim de semana, nos municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia, reuniões com empresários da região para debater o desenvolvimento econômico do Alto Acre. A ideia é mobilizar diferentes entes em atuação conjunta para viabilizar várias pautas.

O encontro teve a presença de empresários das quatro cidades da região e dos prefeitos Jerry Correia (Assis Brasil), Carlinhos do Pelado (Brasileia) e Maxsuel Maia (Xapuri). O presidente da Federação das Indústrias (Fieac) e deputado federal José Adriano, a presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) Patrícia Dossa, membros das associações Comercial, Empresarial e Industrial de Assis Brasil (Aceiab), de Epitaciolândia e Brasileia (Aceebra) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) também estiveram no ato.

Melhorias na logística da rede hoteleira e de restaurantes, fortalecimento do turismo nas áreas de fronteira com a Bolívia e o Peru, capacitação dos profissionais de diferentes segmentos em cada município, preparo dos empreendimentos para realizar exportações ou importações e execução de trabalhos de infraestrutura e logística para que as localidades se tornem funcionais na Rota Quadrante Rondon foram algumas das temáticas tratadas entre poder público e iniciativa privada.

“O Estado, seguindo as diretrizes do governador Gladson Camelí para alavancar a economia, tem a pauta da integração internacional como uma das prioridades. Tratamos de oportunidades concretas que podem ocasionar a geração de emprego e renda. O Alto Acre tem posição estratégica para se consolidar como porta de entrada do Brasil para os países andinos. Nosso trabalho é articular, ouvir os municípios, envolver o empresariado e transformar esse potencial em desenvolvimento real para a população”, destacou Assurbanípal Mesquita, titular da Seict.

Para Elane Araújo, vice-presidente da Aceebra, a presença massiva do empresariado demonstrou a força de vontade de mudar a situação atual. “É essencial manter o foco e trabalhar em prol das pessoas. Este aspecto de integração entre nós e os países vizinhos trará um momento grandioso para todos”. Ela aproveitou para pedir apoio na construção do Shopping Comercial de Brasileia, que abrigará 60 lojistas que atuavam às margens do Rio Acre e foram deslocados pelas cheias.

De acordo com o prefeito de Brasileia, a necessidade de concretizar os avanços pretendidos é mais que urgente. Para ele, a união dos quatro municípios do Alto Acre trará mais celeridade nas soluções necessárias. “Promover essa importante agenda mostra o comprometimento dos envolvidos com o crescimento da nossa região. Montaremos um Comitê do Alto Acre para que haja mais força e celeridade no que precisamos. Com isso, o resultado chega”, avaliou Carlinhos.

José Adriano garantiu que trabalhará, tanto por meio da Fieac quanto pelo mandato de deputado federal, para dar solução aos problemas diagnosticados e viabilizar as sugestões colhidas. “Fiquei muito animado em ver o empresariado do Alto Acre se mobilizando para resolver os entraves. O propósito de instigá-los foi cumprido e espero que no próximo encontro tenhamos as respostas para tudo o que foi levantado aqui. É muito importante essa união para avançarmos”, finalizou.

