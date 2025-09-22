Flash
Governo, prefeituras e empresários debatem desenvolvimento econômico do Alto Acre
Com o objetivo de ouvir as demandas locais, incluir o setor empresarial na agenda de integração internacional e trabalhar em conjunto nas soluções para o ambiente de negócios, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou neste fim de semana, nos municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia, reuniões com empresários da região para debater o desenvolvimento econômico do Alto Acre. A ideia é mobilizar diferentes entes em atuação conjunta para viabilizar várias pautas.
O encontro teve a presença de empresários das quatro cidades da região e dos prefeitos Jerry Correia (Assis Brasil), Carlinhos do Pelado (Brasileia) e Maxsuel Maia (Xapuri). O presidente da Federação das Indústrias (Fieac) e deputado federal José Adriano, a presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa) Patrícia Dossa, membros das associações Comercial, Empresarial e Industrial de Assis Brasil (Aceiab), de Epitaciolândia e Brasileia (Aceebra) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) também estiveram no ato.
Melhorias na logística da rede hoteleira e de restaurantes, fortalecimento do turismo nas áreas de fronteira com a Bolívia e o Peru, capacitação dos profissionais de diferentes segmentos em cada município, preparo dos empreendimentos para realizar exportações ou importações e execução de trabalhos de infraestrutura e logística para que as localidades se tornem funcionais na Rota Quadrante Rondon foram algumas das temáticas tratadas entre poder público e iniciativa privada.
“O Estado, seguindo as diretrizes do governador Gladson Camelí para alavancar a economia, tem a pauta da integração internacional como uma das prioridades. Tratamos de oportunidades concretas que podem ocasionar a geração de emprego e renda. O Alto Acre tem posição estratégica para se consolidar como porta de entrada do Brasil para os países andinos. Nosso trabalho é articular, ouvir os municípios, envolver o empresariado e transformar esse potencial em desenvolvimento real para a população”, destacou Assurbanípal Mesquita, titular da Seict.
Para Elane Araújo, vice-presidente da Aceebra, a presença massiva do empresariado demonstrou a força de vontade de mudar a situação atual. “É essencial manter o foco e trabalhar em prol das pessoas. Este aspecto de integração entre nós e os países vizinhos trará um momento grandioso para todos”. Ela aproveitou para pedir apoio na construção do Shopping Comercial de Brasileia, que abrigará 60 lojistas que atuavam às margens do Rio Acre e foram deslocados pelas cheias.
De acordo com o prefeito de Brasileia, a necessidade de concretizar os avanços pretendidos é mais que urgente. Para ele, a união dos quatro municípios do Alto Acre trará mais celeridade nas soluções necessárias. “Promover essa importante agenda mostra o comprometimento dos envolvidos com o crescimento da nossa região. Montaremos um Comitê do Alto Acre para que haja mais força e celeridade no que precisamos. Com isso, o resultado chega”, avaliou Carlinhos.
José Adriano garantiu que trabalhará, tanto por meio da Fieac quanto pelo mandato de deputado federal, para dar solução aos problemas diagnosticados e viabilizar as sugestões colhidas. “Fiquei muito animado em ver o empresariado do Alto Acre se mobilizando para resolver os entraves. O propósito de instigá-los foi cumprido e espero que no próximo encontro tenhamos as respostas para tudo o que foi levantado aqui. É muito importante essa união para avançarmos”, finalizou.
Pedreiro morre em colisão entre moto e carreta na Via Chico Mendes, em Rio Branco
Vítima de 30 anos sofreu traumatismo craniano e morreu no local; acidente ocorreu em frente ao BPtran na manhã desta segunda-feira (22).
O pedreiro Dietmar Bispo Santos, de 30 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito na rotatória da Via Chico Mendes com a BR-364, em frente ao Batalhão de Trânsito (BPtran), no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Dietmar pilotava uma motocicleta Yamaha Factor vermelha no sentido centro-bairro, quando teria invadido a via preferencial e colidido contra uma carreta de combustível que trafegava pela rotatória.
Com o impacto, o trabalhador caiu ao solo e sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O motorista da carreta parou imediatamente e tentou prestar socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou o óbito.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do BPtran, isolou a área para a perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Prefeitura realiza 4ª edição do “Saúde em Ação na Comunidade” e beneficia população com mais de 10 especialidades
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (20), a 4ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”.
Realizado no prédio da Vigilância em Saúde, o itinerante ofereceu vários serviços gratuitos em 13 especialidades médicas, contemplando consultas e exames que, em muitos casos, só estariam disponíveis na capital.
De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (22), pela Secretaria Municipal de Saúde foram realizadas 157 Consultas com Nédico Generalista, 31 Consultas em Endocrinologia, 55 Consultas em Fonoaudiologia, 87 Consultas em Oftalmologia, 29 Consultas em Psiquiatria, 70 Consultas em Cardiologia, 18 Consultas Nutricionais Completas, 18 Consultas em Pediatria no total 465 Consultas.
Foram realizados também exames de alta complexidade sendo eles;
34 Ecocardiogramas, 259 Exames de Oftalmologia, 18 Exames de Bioimpedância, 47 Exames de Ultrassonografia no total: 358 Exames.
Em geral foram 465 Consultas e 358 Exames
Chegando a 823 atendimentos e procedimentos.
O programa contou com o apoio dos senadores Petecão e Alan Rick, além dos deputados federais Eduardo Veloso e Roberto Duarte.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação reforça o compromisso do gestor municipal em ampliar o acesso à saúde.
“O prefeito tem nos orientado a trabalhar para aproximar cada vez mais os serviços da população. Esse esforço mostra, na prática, que o cuidado com a saúde é prioridade da gestão, garantindo atendimento de qualidade sem que as pessoas precisem se deslocar até Rio Branco”, afirmou.
A iniciativa segue consolidando-se como um marco de descentralização do atendimento médico em Brasiléia, facilitando o acesso a serviços especializados e valorizando a saúde preventiva no município.
Expo Fronteira promete movimentar Assis Brasil com tecnologia, negócios e qualificação profissional
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), está preparando uma programação especial que vai movimentar a cidade com oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e a comunidade em geral.
Entre as atividades, teremos rodadas de negócios com empresários, fortalecendo o setor produtivo local e incentivando novas parcerias comerciais. O Sistema Nacional de Empregos (Sine) também estará presente, oferecendo emissão de carteira de trabalho e dando entrada no seguro-desemprego para quem precisa.
Outro destaque será o Polo Digital, disponibilizando gratuitamente mais de 600 cursos técnicos em diversas áreas profissionais, uma oportunidade única para quem deseja se qualificar e ampliar suas chances no mercado de trabalho.
Para o público jovem, a inovação chega com a tenda de campeonatos de games, que além de muita diversão, contará com premiações para os participantes.
A programação inclui ainda uma feira de moveleiros e a mostra de produtos produzidos no Acre, valorizando os empreendedores e a criatividade local.
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso em trazer desenvolvimento, inovação e geração de oportunidades para toda a população.
