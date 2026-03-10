Governo participa da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher em escola de Rio Branco

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) participou nesta terça-feira, 10, da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher. A atividade ocorre entre os dias 9 e 12, na Escola Estadual Padre Diogo Feijó, em Rio Branco.

Durante a programação, estão sendo realizadas palestras e orientações para mais de 900 alunos. As atividades abordam temas como direitos sociais, civis e trabalhistas, acesso a serviços públicos, encaminhamentos e atendimentos gratuitos, inclusivos e sigilosos. A iniciativa também promove a cidadania e a inclusão social por meio da oferta de informações e orientações à comunidade escolar.

De acordo com a chefe do Centro de Referência em Direitos Humanos, Rossiane Boaventura, a ação reforça a importância de discutir o tema da violência no ambiente educacional.

“A Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher é importante porque a escola é um espaço de formação de valores. Trabalhar essa temática com crianças, adolescentes, pais e toda a comunidade escolar contribui para promover o respeito, a igualdade e a prevenção da violência. Além disso, a Tenda de Direitos Humanos da SEASDH aproxima a população dos serviços públicos, levando informação, orientação e fortalecendo a cidadania. Essa ação acontece com o apoio e a autonomia da nossa vice-governadora e secretária da pasta, Mailza Assis, fortalecendo as políticas de proteção e garantia de direitos”, destacou.

O diretor da Escola Estadual Padre Diogo Feijó, Francisco Lira, ressaltou a importância da mobilização da comunidade escolar para a realização da atividade.

“Nós, da coordenação pedagógica, juntamente com toda a equipe de gestão e professores, elaboramos um projeto que está sendo desenvolvido durante esta semana. Para nossa satisfação, os alunos estão participando ativamente das atividades. Estamos construindo um painel coletivo com frases de impacto, pois em cada sala de aula trabalhamos valores e habilidades como respeito, solidariedade, compreensão, empatia e amor”, afirmou.

O aluno Victor Galoes também destacou a relevância da iniciativa para os estudantes.

“Eu considero esse tipo de palestra muito importante, pois aborda a questão da violência doméstica no ambiente escolar e ajuda a prevenir tanto a violência doméstica quanto o bullying em geral, especialmente contra as mulheres”, disse.

A ação integra as estratégias de prevenção à violência e de promoção da cidadania, reforçando o compromisso do Governo do Acre com a proteção e a garantia de direitos da população.





























