O Diário Oficial desta quarta-feira, 3, publica o decreto de nomeação do coordenador da Defesa Civil Estadual. O curioso é que não se trata de nenhuma novidade.

O coronel James Joyce Bezerra Gomes já desenvolve a função de coordenador há cerca de um ano.

O militar que já tinha sido nomeado, foi exonerado da função em dezembro do ano passado. O que foi levantado, é que o cargo deve ser exercido de forma oficial por quem tem a patente de coronel. Como James foi promovido nos últimos meses, agora pode oficialmente ser reconduzido ao cargo.

Esta época do ano, a preocupação sempre é com o nível do Rio Acre. Com a aproximação do chamado verão amazônico, a diminuição das chuvas provoca baixa no nível do manancial e há uma preocupação, principalmente, com o abastecimento de água.

Em tempos de pandemia, a falta de água pode contribuir ainda mais para o aumento dos casos. Na manhã desta quarta-feira, 3, o nível do Rio Acre em Rio Branco é de 3,25m. Apesar de baixo, o nível é considerado dentro da normalidade par ao período do ano.

