Governo mantém estado de alerta devido à elevação do Rio Acre e previsão de chuvas intensas

Diante das constantes chuvas registradas nos últimos dias, o governo do Acre, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), permanece em estado de alerta em razão do elevado volume de água observado em diversas regiões do estado.

Em Rio Branco, a Defesa Civil Municipal divulgou, nesta terça-feira, 13, novo boletim informando que o nível do Rio Acre segue em elevação e já se aproxima da cota de alerta. De acordo com os dados oficiais, às 5h20 da manhã desta terça-feira, 13, o rio marcou 13,10m. Já às 9h, o nível subiu para 13,27m, registrando uma elevação de 17cm em pouco mais de três horas.

Com esse volume, o Rio Acre está a apenas 23cm da cota de alerta, estabelecida em 13,50m. A cota de transbordo é de 14m.

A previsão do tempo para esta terça-feira, 13, indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 22°C e 28°C. O Estado do Acre segue em condição de alerta devido à previsão de chuvas intensas ao longo do dia, acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

De acordo com os órgãos de monitoramento, são esperados volumes elevados de chuva, que podem variar entre 50 e 100mm, além de rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h. Essas condições aumentam o risco de alagamentos urbanos, enxurradas, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e outros transtornos.

O coordenador de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil Estadual, Pedro Noronha, destacou que o monitoramento segue intensificado em todos os municípios acreanos. “Continuamos em monitoramento. Tudo indica que o nível do rio deve continuar subindo até se estabilizar. Tivemos fortes chuvas em Tarauacá, com cerca de 200mm, mas sem ocorrências até o momento. A subida na capital é decorrente das constantes chuvas do fim de semana nas cabeceiras”, afirmou.

A Defesa Civil do Acre orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigar sob árvores, manter distância de fiações e estruturas instáveis e acompanhar atentamente os comunicados oficiais. As autoridades reforçam a importância de redobrar a atenção, especialmente para moradores de áreas ribeirinhas e regiões com histórico de alagamento e transbordamento de igarapés.

