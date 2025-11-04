Governo Lula remaneja R$ 45 milhões da BR-364 no Acre para outro estado

O Governo Federal remanejou R$ 45 milhões que estavam na conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, recursos originalmente previstos para as obras de recuperação da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Feijó. A medida foi realizada pelo Ministério dos Transportes e gerou preocupação entre os responsáveis pela execução dos serviços no estado.

O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, confirmou na manhã desta terça-feira, 04, o remanejamento e explicou que, apesar de o valor já ter sido retirado há cerca de dez dias, há expectativa de que o montante retorne aos cofres do órgão nos próximos dias.

“Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas, as empresas por enquanto não pararam de trabalhar. Já tem 10 dias que saiu, mas tem a previsão de voltar [recursos] hoje e até amanhã voltar. Nós estamos aqui aguardando e isso não vai, graças a Deus, não está atrapalhando, mas pode atrapalhar”, afirmou Araújo.

Segundo ele, o valor retirado estava vinculado aos lotes 4, 5 e 6 das obras, localizados justamente no trecho entre Sena Madureira e Feijó, um dos mais críticos da rodovia. “Esse recurso que foi tirado aí nos 45 milhões, ele foi justamente saindo ali de Sena Madureira até o Feijó, foi um dos três que foram retirados ali, do lote 4, 5 e 6”, detalhou o superintendente.

