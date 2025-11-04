Acre
Governo Lula remaneja R$ 45 milhões da BR-364 no Acre para outro estado
O Governo Federal remanejou R$ 45 milhões que estavam na conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, recursos originalmente previstos para as obras de recuperação da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Feijó. A medida foi realizada pelo Ministério dos Transportes e gerou preocupação entre os responsáveis pela execução dos serviços no estado.
O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, confirmou na manhã desta terça-feira, 04, o remanejamento e explicou que, apesar de o valor já ter sido retirado há cerca de dez dias, há expectativa de que o montante retorne aos cofres do órgão nos próximos dias.
“Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas, as empresas por enquanto não pararam de trabalhar. Já tem 10 dias que saiu, mas tem a previsão de voltar [recursos] hoje e até amanhã voltar. Nós estamos aqui aguardando e isso não vai, graças a Deus, não está atrapalhando, mas pode atrapalhar”, afirmou Araújo.
Segundo ele, o valor retirado estava vinculado aos lotes 4, 5 e 6 das obras, localizados justamente no trecho entre Sena Madureira e Feijó, um dos mais críticos da rodovia. “Esse recurso que foi tirado aí nos 45 milhões, ele foi justamente saindo ali de Sena Madureira até o Feijó, foi um dos três que foram retirados ali, do lote 4, 5 e 6”, detalhou o superintendente.
Prefeitura demite enfermeiro acusado de toque invasivo em gestante durante pré-natal no Acre
Josinei Fernandes foi exonerado da UBS Carlos Afonso após denúncia de assédio ganhar repercussão; paciente registrou queixa na delegacia e relatou constrangimento em vídeo nas redes sociais
A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira demitiu o enfermeiro Josinei Fernandes, que atuava na Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso, após uma gestante denunciar suposto toque invasivo durante atendimento de pré-natal. O caso, que veio à tona na segunda-feira (3) e ganhou grande repercussão em todo o estado após ser divulgado pelo portal YacoNews, levou à exoneração do profissional nesta terça-feira (4).
Em vídeo que circulou nas redes sociais, a paciente relatou ter se sentido “constrangida e assediada” durante o procedimento de rotina. “Fui até a delegacia e registrei a denúncia. Isso é um absurdo, esse tipo de profissional não pode estar atendendo grávidas”, declarou a mulher, visivelmente abalada. A decisão da prefeitura foi tomada menos de 24 horas após a denúncia se tornar pública.
Acre lidera Encontro Nacional de Corregedores da Polícia Civil em Brasília
Sob a liderança de um representante do Estado do Acre, o Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis promoveu, na quinta-feira, 30, e sexta, 31, o 1º Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, realizado em Brasília (DF). O evento reuniu corregedores de todo o país, autoridades e especialistas da área, consolidando-se como um dos principais fóruns de discussão sobre gestão e controle interno na segurança pública.
A iniciativa foi coordenada pelo delegado Thiago Duarte, que é corregedor-geral da Polícia Civil do Acre e presidente do Comitê Nacional. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre as corregedorias, compartilhar boas práticas e discutir diretrizes modernas de governança e transparência.
“O papel das corregedorias é essencial para a credibilidade da instituição policial. Fortalecer esses órgãos significa fortalecer toda a estrutura da segurança pública”, destacou o delegado durante a abertura.
Entre os participantes estiveram membros da Corregedoria-Geral da Polícia Federal, da Corregedoria-Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Comitê Nacional dos Chefes de Inteligência das Polícias Civis e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O encontro contou com palestras e apresentações de experiências bem-sucedidas de corregedorias estaduais.
Durante o evento, Thiago Duarte foi reeleito por aclamação como presidente do Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, em reconhecimento à sua liderança e ao trabalho desenvolvido à frente da instituição.
A condução do encontro reafirmou o protagonismo do Acre no cenário nacional da atividade correcional. Segundo Thiago Duarte, o Estado tem demonstrado que é possível liderar com diálogo, técnica e propósito: “Nosso trabalho é construir uma rede de corregedorias fortes, preparadas e alinhadas às melhores práticas de gestão pública”.
Em seu discurso, o corregedor-geral agradeceu o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, e reconheceu o empenho de toda a equipe da Corregedoria-Geral do estado. O evento foi encerrado com o compromisso coletivo de fortalecer a transparência, a ética e a eficiência das Polícias Civis em todo o Brasil.
Fonte: PCAC
Jovens da Resex Chico Mendes cruzam fronteira e vencem primeiro jogo internacional no gramado da Amazônia boliviana
Filhos de seringueiros superam time local por 3×2 em estádio universitário de Pando; time da Resex mostra talento com a bola mantendo tradição extrativista
Em uma fusão entre herança extrativista e paixão pelo futebol, jovens de sete comunidades da Reserva Chico Mendes escreveram uma página histórica ao vencer seu primeiro jogo (Amador) internacional em terras bolivianas. Nesta segunda-feira (3), o time formado por filhos de seringueiros das comunidades Rubicon, Santos Antônio, Piapora, Filipina, Canider, Porongaba e São Sebastião viajou até Cobija, capital do departamento de Pando – cidade vizinha a Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre – para enfrentar um combinado local no estádio da Universidade Amazônia de Pando (UAP).
A vitória por 3×2 sobre a equipe Mega Cobija coroou a ousadia desses jovens que, habituados aos desafios da floresta e ao manejo sustentável da borracha e castanha, transpuseram fronteiras com apoio do boleiro Nokin para mostrar que o talento com a bola é mais uma herança natural das comunidades extrativistas do Acre.
Longe de seus seringais e da lida diária com a borracha e a castanha e seus derivados, os jovens da reserva extrativista Chico Mendes (Resex) não se intimidaram com o gramado desconhecido e conquistaram uma vitória histórica. O resultado coroou a ousadia do grupo que, mantendo vivo o legado de Chico Mendes, mostrou que o talento com a bola é mais uma herança natural desses jovens que já dominam como ninguém a arte do extrativismo sustentável na Amazônia.
Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex)
A Reserva Extrativista Chico Mendes é uma unidade de conservação federal do Brasil categorizada como reserva extrativista e criada por Decreto Presidencial em 12 de março de 1990 numa área de 970.570 hectares no estado do Acre. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
As atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas Reservas Extrativistas, considerando o perfil, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece: sementes florestais, óleos de copaíba e andiroba, manejo florestal comunitário, produção de mel a partir de abelhas nativas, látex e castanha, entre outros produtos advindos da floresta. As atividades exercidas pelas famílias, além do extrativismo, são: agricultura de subsistência; criação de pequenos e grandes animais; e sistemas agroflorestais.
O Manejo Florestal Comunitário é uma realidade na unidade. A atividade é permitida, sendo necessário que a proposta seja apresentada a partir dos beneficiários da Unidade de Conservação, através da Associação Concessionária, de acordo com a IN 16/2011 das Diretrizes do Manejo Florestal Comunitário.
Dentro das aptidões produtivas apresentadas, surge o Cacau Nativo. Com o apoio do Arpa realiza-se o inventário desta espécie para identificar e quantificar a ocorrência de Cacau Nativo no interior da unidade, com o objetivo de estabelecer mais um produto da cesta extrativista, fomentando os produtos da sociobiodiversidade.
Veja vídeos cedidos:
