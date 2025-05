Governo Lula está desmontando universidades, diz Academia Brasileira de Ciências

O projeto é composto por três fases. A primeira delas ocorre ainda na escola, momento em que uma equipe do hemocentro conversa com os alunos, apresenta e ensina uma música criada pelo setor de captação de doadores

Visando despertar nas crianças o interesse e o conhecimento sobre a doação de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoacre) recebeu, nesta quinta-feira, 22, em uma manhã recreativa e educativa, os alunos de 5° ano da Escola Estadual Natalino da Silveira Brito, como parte do projeto Doador do Futuro.

O projeto busca apresentar a doação de sangue como um gesto heroico e solidário, capaz de salvar vidas. Além disso, a iniciativa propõe sensibilizar os familiares das crianças, incentivando a doação voluntária entre os adultos. Para isso, a programação desta quinta-feira incluiu música, visita guiada pelo hemocentro, presença do mascote e outras atividades lúdicas.

“A gente visa trazer esse aluno do Ensino Fundamental I para ter consciência a respeito da doação de sangue, para que eles levem esse assunto aos pais e responsáveis, e também para que esse aluno venha a ser um doador de sangue no futuro”, destaca a coordenadora da captação de doadores do Hemoacre, Quesia Nogueira.

O projeto é composto por três fases. A primeira delas ocorre ainda na escola, momento em que uma equipe do hemocentro conversa com os alunos, apresenta e ensina uma música criada pelo setor de captação de doadores, e mostra uma videoaula educativa sobre a importância do sangue na vida das pessoas.

“Nessa segunda fase, eles vêm até o hemocentro e conhecem o ciclo do sangue. Já na terceira e última fase, eles elaboram um desenho, que em seguida é exposto. Nós apresentamos a música que foi ensaiada e, por fim, entregamos para eles a carteirinha de doador do futuro”, finaliza a coordenadora.

Critérios para doação:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;

Apresentar documento oficial com foto.

Funcionamento:

Rio Branco

O Hemoacre funciona das 7h às 18h, e fica localizado na Av. Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque, ao lado do Teatrão, em Rio Branco. Para facilitar o processo de doação de sangue, esclarecer dúvidas e até agendar horários, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp: +55 68 99258-5551.

Brasileia

O Hemonúcleo de Brasileia funciona no Hospital Regional do Alto Acre, localizado na rua Dois, 31, bairro José Peixoto, das 7h às 12h e das 14 às 17h, todas as terças-feiras.

Cruzeiro do Sul

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul funciona na rua Pedro Teles, 600, bairro Manoel Terças, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

