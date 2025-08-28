Acre
Governo libera zoneamento agrícola para milho consorciado com braquiária no Acre
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta quinta-feira, 28, a Portaria nº 398, que trata do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para o cultivo do milho consorciado com braquiária na segunda safra no Acre. A medida vale para o ano-safra 2025/2026 e tem como objetivo reduzir perdas e orientar agricultores sobre os períodos e áreas de menor risco climático para o plantio.
O Zarc indica quais municípios estão aptos ao cultivo e em quais épocas o plantio deve ser feito para garantir melhor aproveitamento das chuvas e menor risco de perdas por seca. O sistema leva em conta dados climáticos de pelo menos 15 anos, além da capacidade de retenção de água do solo, fases do ciclo do milho e exigências da braquiária.
No Acre, o zoneamento estabelece três níveis de risco, 20%, 30% e 40%, e define que o plantio deve ocorrer de acordo com a janela de semeadura mais favorável ao clima de cada região. O acesso às informações detalhadas sobre os municípios aptos e os períodos recomendados pode ser feito pelo Sistema de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (SisZarc), pelo Painel de Indicação de Riscos do Zarc ou no aplicativo Plantio Certo, disponível para celulares.
Comentários
Acre
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio de sua equipe gestora e de representantes das áreas estratégicas de políticas públicas, participou nesta quinta-feira, 28 de agosto, da Capacitação Presencial sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e da preparação para a realização do 1º Fórum Comunitário. O evento aconteceu em Rio Branco-AC, no Auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), reunindo municípios acreanos para alinhamento de estratégias e orientações sobre o novo ciclo do programa.
A capacitação foi promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Instituto Amazônia Açu (IAÇU), parceiro implementador do Selo no Acre. A iniciativa teve como público-alvo articuladores(as) do Selo, mobilizadores(as) de adolescentes e representantes indicados pela gestão municipal, visando fortalecer o protagonismo das cidades na execução das ações previstas.
Entre os objetivos do encontro estiveram:
• Apresentar a metodologia do Selo UNICEF para o ciclo 2025-2028, com foco nas entregas e prazos iniciais;
• Orientar sobre a organização e realização do 1º Fórum Comunitário, espaço de diálogo e participação social;
• Fortalecer o papel dos municípios na implementação de políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
O município de Epitaciolândia esteve representado pela secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Paula Caroline, e pela articuladora do Selo UNICEF no município, Sarah Mayenne. Também esteve presente o representante do Selo UNICEF no Acre, Thiago Silva, que destacou a importância do engajamento das gestões municipais neste novo ciclo.
Segundo a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, a adesão ao Selo reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes: “A participação nessa capacitação é fundamental para que possamos planejar ações efetivas em nosso município. O Selo UNICEF é um instrumento que nos orienta e nos fortalece na construção de políticas públicas que garantam dignidade e oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.
O 1º Fórum Comunitário de Epitaciolândia será realizado ainda este ano, reunindo representantes da sociedade civil, conselhos, gestores, adolescentes e lideranças locais para discutir prioridades e propor soluções conjuntas que fortaleçam o desenvolvimento social do município.Com esse passo, Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania e da infância, alinhando-se ao propósito global do UNICEF de assegurar os direitos e o bem-estar de cada criança e adolescente.
Comentários
Acre
Prefeito Jerry Correia recebe presidente do Deracre para tratar de soluções e reforma da ponte do Poço da Balsa
Na manhã desta quinta-feira(28), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete a presidente do Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem do Acre), acompanhada de sua equipe técnica, para discutir soluções e a reforma da ponte do Poço da Balsa, importante via de acesso para moradores da zona rural de Assis Brasil.
O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Reginaldo Martins, do secretário de Infraestrutura Rural, Zé do Posto, do vereador Gilson Boiadeiro, além de representantes do ramal diretamente beneficiados pela obra.
Durante a reunião, foram debatidas as principais demandas da comunidade, os desafios de infraestrutura e as medidas que deverão ser tomadas em parceria entre Estado e Município para garantir a recuperação da ponte, que é fundamental para o escoamento da produção e a mobilidade das famílias da região.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da união de esforços para resolver o problema: “A ponte do Poço da Balsa é vital para os moradores do ramal e para toda a economia local. Estamos trabalhando junto ao governo do Estado, através do Deracre, para encontrar a melhor solução e garantir uma obra de qualidade que traga segurança e tranquilidade para a nossa população.”
A equipe do Deracre se comprometeu a realizar um levantamento técnico no local, a fim de definir o plano de ação para a reforma da ponte.
Comentários
Acre
Acre soma 884 mil moradores em nova estimativa do IBGE
O Acre alcançou a marca estimada de 884.372 habitantes em 1º de julho de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O levantamento faz parte da Portaria nº 1.098, que oficializa as estimativas populacionais para estados e municípios brasileiros, servindo como base para políticas públicas e para o cálculo de repasses constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Apesar de ser um dos estados com menor número de habitantes do país, o Acre mantém crescimento populacional lento, acompanhando a tendência de desaceleração observada em outras regiões da Amazônia Legal. Os números reforçam a condição do estado como o segundo menos populoso do Brasil, à frente apenas de Roraima que tem 738 mil habitantes.
No contexto nacional, o Brasil atingiu 213,4 milhões de habitantes em 2025. Os dados atualizados são fundamentais para planejamento de serviços de saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Além disso, influenciam diretamente nos recursos federais destinados às prefeituras acreanas.
Você precisa fazer login para comentar.