Governo lança sistema com inteligência artificial para reforçar proteção da Amazônia

Ferramenta amplia monitoramento do Deter e passa a emitir alertas diários sobre desmatamento, queimadas e mineração ilegal

O Governo Federal anunciou o lançamento de uma nova ferramenta de monitoramento que promete fortalecer a proteção da Amazônia. O sistema, que utiliza inteligência artificial e imagens de satélite, vai emitir alertas diários sobre desmatamento, queimadas e mineração ilegal, ampliando a transparência e a eficácia das ações de fiscalização.

A novidade expande o alcance do programa Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que até então acompanhava apenas áreas de floresta nativa. Agora, também passam a ser monitoradas regiões não florestais, como campos naturais e savanas, que representam cerca de 20% do bioma amazônico.

Atualmente, o Deter já cobre mais de 75% do território nacional. A meta do governo é levar o sistema a outros biomas que ainda não contam com vigilância contínua, como a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pampa.

